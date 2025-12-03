Как Packard, Ford и Cadillac в 1941 году изменили привычные окна в автомобилях – кто был первым?

3 декабря 2025, 07:06
Первыми электростеклоподъемниками удивили не те марки, что вы подумали
Многие уверены, что электростеклоподъемники появились недавно. Но их история началась еще в 1941 году. Какие бренды первыми внедрили эту технологию? Почему их решения были такими разными? И как это повлияло на современные автомобили? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.
Сегодня сложно представить автомобиль без электростеклоподъемников, но когда-то даже простое открытие окна требовало усилий. В начале прошлого века водителям пришлось использовать проводную ручку, чтобы открыть или закрыть стекло. Все изменилось в 1941 году, когда на рынке появились первые автомобили с электрическими стеклами.
Именно Packard стал первопроходцем, представив в своей флагманской модели Custom Super Eight 180 готовую систему. В основе лежал сложный гидравлический механизм, в котором насос создавал давление, а специальные цилиндры в дверях приводили стекла в движение. Эта технология изначально была разработана для управления складными крышами и сиденьями, но быстро нашла применение и в окнах.
Форд не остался в стороне и в том же 1941 году оснастил лимузин Lincoln Custom и семиместный седан электростеклоподъемниками.
Кадиллак тоже внес свой вклад, но пошел по другому пути. В его автомобилях впервые появилась электрическая перегородка между водителем и пассажирами, чтобы не могли подслушивать разговоры владельцев. В отличие от гидравлических систем Packard и Ford, у Cadillac перегородка работала полностью на электричестве, но боковые стекла были ручными.
Первые системы были далеки от совершенства. Гидравлика требовала постоянного обслуживания. Только в 1951 году Chrysler представил полностью электрические стеклоподъемники в модели Imperial. Эта машина также отличалась гидроусилителем руля, автоматической коробкой Fluid-Matic Drive и мощным двигателем FirePower Hemi V8.
Интересно, что сегодня ручные стеклоподъемники встречаются в некоторых новых моделях, например, в электрическом пикапе Slate, поддержанном Amazon, а также в Jeep Wrangler и Gladiator до 2025 года. Тем не менее, электрические системы окончательно закрепились в массовых автомобилях.
