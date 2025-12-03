Как Packard, Ford и Cadillac в 1941 году изменили привычные окна в автомобилях – кто был первым?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 декабря 2025, 07:06

Первыми электростеклоподъемниками удивили не те марки, что вы подумали

Первыми электростеклоподъемниками удивили не те марки, что вы подумали

Как Packard, Ford и Cadillac в 1941 году изменили привычные окна в автомобилях – кто был первым?

Первыми электростеклоподъемниками удивили не те марки, что вы подумали

Многие уверены, что электростеклоподъемники появились недавно. Но их история началась еще в 1941 году. Какие бренды первыми внедрили эту технологию? Почему их решения были такими разными? И как это повлияло на современные автомобили? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.

Многие уверены, что электростеклоподъемники появились недавно. Но их история началась еще в 1941 году. Какие бренды первыми внедрили эту технологию? Почему их решения были такими разными? И как это повлияло на современные автомобили? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.

Сегодня сложно представить автомобиль без электростеклоподъемников, но когда-то даже простое открытие окна требовало усилий. В начале прошлого века водителям пришлось использовать проводную ручку, чтобы открыть или закрыть стекло. Все изменилось в 1941 году, когда на рынке появились первые автомобили с электрическими стеклами.

Именно Packard стал первопроходцем, представив в своей флагманской модели Custom Super Eight 180 готовую систему. В основе лежал сложный гидравлический механизм, в котором насос создавал давление, а специальные цилиндры в дверях приводили стекла в движение. Эта технология изначально была разработана для управления складными крышами и сиденьями, но быстро нашла применение и в окнах.

Форд не остался в стороне и в том же 1941 году оснастил лимузин Lincoln Custom и семиместный седан электростеклоподъемниками. 

Кадиллак тоже внес свой вклад, но пошел по другому пути. В его автомобилях впервые появилась электрическая перегородка между водителем и пассажирами, чтобы не могли подслушивать разговоры владельцев. В отличие от гидравлических систем Packard и Ford, у Cadillac перегородка работала полностью на электричестве, но боковые стекла были ручными.

Первые системы были далеки от совершенства. Гидравлика требовала постоянного обслуживания. Только в 1951 году Chrysler представил полностью электрические стеклоподъемники в модели Imperial. Эта машина также отличалась гидроусилителем руля, автоматической коробкой Fluid-Matic Drive и мощным двигателем FirePower Hemi V8.

Интересно, что сегодня ручные стеклоподъемники встречаются в некоторых новых моделях, например, в электрическом пикапе Slate, поддержанном Amazon, а также в Jeep Wrangler и Gladiator до 2025 года. Тем не менее, электрические системы окончательно закрепились в массовых автомобилях.

Упомянутые марки: Ford, Chrysler, Cadillac, Jeep, Packard
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд, Крайслер, Кадиллак, Джип, Паккард

Похожие материалы Форд, Крайслер, Кадиллак, Джип, Паккард

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Dolphin Surf удивляет: на что способен китайский автомобиль за 19 тысяч евро
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Хабаровск Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться