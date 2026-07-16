Почему эксперты считают A350-1000 ключевым шагом для Lufthansa и что изменится для пассажиров

16 июля 2026, 19:21
Первый Airbus A350-1000 для Lufthansa: юбилейная ливрея и новая компоновка салона
Первый Airbus A350-1000 для Lufthansa: юбилейная ливрея и новая компоновка салона
Airbus завершил покраску первого A350-1000 для Lufthansa, который станет 700-м самолетом европейского производителя в парке группы. Новая модель отличается не только уникальной ливреей, но и обновленной компоновкой салона, что может повлиять на стандарты комфорта и экономичности на дальнемагистральных рейсах.
Появление первого Airbus A350-1000 в парке Lufthansa — событие, которое может изменить расстановку сил на рынке дальнемагистральных перевозок. Самолет с регистрационным номером D-AIFA и именем «Deutschland» не только стал 700-м Airbus для группы, но и получил юбилейную ливрею, знаменующую вековую историю авиакомпании.
На заводе в Тулузе для окраски фюзеляжа и хвостового оперения ушло 432 литра синей и 246 литров белой краски. На борту красуется надпись «1926 | 2026», цифра «100» и крупный белый журавль — символ Lufthansa. Официальная церемония ввода в эксплуатацию запланирована на осень, после чего самолет отправится в мюнхенский хаб.
Главное отличие А350-1000 — увеличенная длина фюзеляжа (73,8 метра), что на 7 метров больше, чем у А350-900. Размах крыла составляет 64,75 метра. Благодаря этому удалось разместить 300 кресел в четырехклассной компоновке: первый класс, бизнес, премиум-эконом и эконом. Такой подход отражает стремление Lufthansa повысить уровень комфорта для пассажиров премиальных сегментов, жертвуя частью общего количества мест ради большего пространства.
Для сравнения: стандартная трехклассная схема Airbus предусматривает 366 мест, а максимальная сертифицированная вместимость по стандартам EASA — 480 пассажиров. Однако такие показатели достигаются только при минимальном расстоянии между креслами и максимальной плотности рассадки, что на практике встречается редко. Международные нормы требуют эвакуировать всех пассажиров за 90 секунд, что и служит ограничителем по количеству мест.
После завершения производства двухпалубного А380 и длиннофюзеляжного А340-600 именно А350-1000 стал крупнейшим самолетом в линейке Airbus. Европейский производитель делает ставку на экономичность: по расчетам Lufthansa, расход топлива на 100 пассажиро-километров у A350 составляет около 2,5 литра керосина. Для сравнения, аналогичный показатель у A380 достижим лишь при оптимальной загрузке, однако на практике такие конфигурации не используются — например, у Lufthansa A380 рассчитан на 508 мест, что увеличивает расход топлива на одного пассажира.
Эксперты отмечают, что новая модель может стать эталоном для дальнемагистральных перевозок благодаря сочетанию вместимости, экономичности и комфорта. Введение A350-1000 в парк Lufthansa способно подтолкнуть авиакомпании к обновлению флота и пересмотру стандартов обслуживания. Для российского рынка, где вопросы эффективности и обновления авиапарка остаются актуальными, опыт Lufthansa может служить примером применения современных технологий и продуманной компоновки салона.
A350-1000 — это не только шаг вперед для самой Lufthansa, но и индикатор смены тенденций в авиации: акцент на экономию топлива, гибкость компоновок и повышение качества обслуживания. Как сообщает Lufthansa, появление этого самолета может стать отправной точкой для формирования новых стандартов на рынке дальних перелетов.
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