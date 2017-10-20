Первый Alfa Romeo выставлен на продажу
Во времена выхода машины, главным конкурентом в борьбе за покупателей был автомобиль Ford Model T. Правда, «американец» комплектовался 20-сильным дизельным мотором, поэтому итальянская модель значительно превосходила соперника.
Alfa Romeo G1 до 1965 года находился в Австралии. Позже ее приобрел коллекционер Росс Флевелл-Смит, интерес которого был прикован к автомобилям Alfa Romeo. Ему потребовалось несколько лет, чтобы провести комплекс реставрационных работ. В 1970 году восстановление раритета было завершено. За все время своего существования G1 неоднократно принимал участие в различных гоночных соревнованиях и автомобильных выставках.
Напомним, что ранее на аукционе был продан раритетный Ferrari 750 Monza 1955 года выпуска. Новому хозяину пришлось выложить 3 375 000 евро за редкий родстер.
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