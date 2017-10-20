20 октября 2017, 21:46

Первый Alfa Romeo выставлен на продажу

Аукционный дом RM Sotheby’s готовится к торгам раритетного лота - с молотка уйдет первый серийный автомобиль Alfa Romeo. По оценкам экспертов, стоимость модели составит не менее 1,5 миллионов долларов.
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Первый Alfa Romeo выставлен на продажу Alfa Romeo

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На итальянском аукционе RM Sotheby’s был продан раритетный родстер Ferrari 750 Monza 1955 года выпуска. За ...
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Транспорт сошел с конвейера в 1921 году. Первый Alfa Romeo, получивший имя G1, приводится в движение 6,3-литровым двигателем, мощность которого составляет 70 «лошадей». Модель может развить скорость 128 км/ч.

Во времена выхода машины, главным конкурентом в борьбе за покупателей был автомобиль Ford Model T. Правда, «американец» комплектовался 20-сильным дизельным мотором, поэтому итальянская модель значительно превосходила соперника.

Alfa Romeo G1 до 1965 года находился в Австралии. Позже ее приобрел коллекционер Росс Флевелл-Смит, интерес которого был прикован к автомобилям Alfa Romeo. Ему потребовалось несколько лет, чтобы провести комплекс реставрационных работ. В 1970 году восстановление раритета было завершено. За все время своего существования G1 неоднократно принимал участие в различных гоночных соревнованиях и автомобильных выставках.

Напомним, что ранее на аукционе был продан раритетный Ferrari 750 Monza 1955 года выпуска. Новому хозяину пришлось выложить 3 375 000 евро за редкий родстер.

АвтоМудрость Альфа Ромео

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Отзывы по теме
Форум Alfa Romeo 147
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
Михаил
Форум Alfa Romeo 155
где взять электро схему для Alfa Romeo 155
миша
Alfa Romeo. Нерентабельно, но почетно
Очень красивые автомобили у Alfa, каждая из них с душой... Жаль, что рынок беспощаден.
Александр
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Первый Alfa Romeo выставлен на продажу
{{material_121002}}Транспорт сошел с конвейера в 1921 году. Первый Alfa Romeo, получивший имя G1, приводится в движение 6,3-литровым двигателем, мощность которого составляет 70 «лошадей». Модель может развить скорость 128 км/ч.Во времена выхода машины, главным конкурентом в борьбе за покупателей был автомобиль Ford Model T. Правда, «американец» комплектовался 20-сильным дизельным мотором, поэтому итальянская модель значительно превосходила соперника.Alfa Romeo G1 до 1965 года находился в Австралии. Позже ее приобрел коллекционер Росс Флевелл-Смит, интерес которого был прикован к автомобилям Alfa Romeo. Ему потребовалось несколько лет, чтобы провести комплекс реставрационных работ. В 1970 году восстановление раритета было завершено. За все время своего существования G1 неоднократно принимал участие в различных гоночных соревнованиях и автомобильных выставках.Напомним, что ранее на аукционе был продан раритетный Ferrari 750 Monza 1955 года выпуска. Новому хозяину пришлось выложить 3 375 000 евро за редкий родстер.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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