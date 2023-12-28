Первый автомобиль Xiaomi: крутой гаджет на колесах

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Компании Xiaomi потребовалось меньше трех лет, чтобы с нуля создать свой первый автомобиль. Для сравнения, другой технологический гигант, Apple, обещает представить свой iCar уже более 10 лет. Новый электрический седан Xiaomi SU7 обеспечит бесшовную интеграцию между автомобилем и смартфоном. Китайцы не собираются конкурировать с Apple и обеспечат клиентам совместимость не только с гаджетами Xiaomi, но и поддержку Apple CarPlay и AirPlay.

Своими главными конкурентами в Xiaomi считают с Porsche Taycan и Tesla Model S. Глава компании Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi SU7 – это автомобиль мечты. В экстерьере соблюдены все главные заповеди дизайна относительно идеальных пропорций. Для надзора за эстетикой пригласили экс-дизайнера BMW Group Криса Бэнгла.

Фото: Xiaomi

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Покупателям предложат две версии: мощностью 299 и 673 л.с. В первом случае электрокар разменивает первую «сотню» за 5,28 секунды, во втором – за 2,78 секунды. Максимальная скорость – 210 км/ч и 265 км/ч соответственно. Запас хода в зависимости от емкости тяговой батареи – 668 километров (73,6 кВт-ч) или 800 километров (101 кВт-ч). Внушительные показатели достигнуты благодаря рекордному коэффициенту аэродинамического сопротивления – 0,195. Для сравнения у Tesla Model S этот показатель равен 0,205, а у классической «Нивы» – 0,536.

Фото: Xiaomi

В оснащение седана Xiaomi SU7 входит продвинутый автопилот. Ориентироваться в пространстве ему помогают лидар, 11 камер высокого разрешения, три радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых сенсоров и две вычислительных платформы Nvidia Drive Orin. Мультимедиа работает на новейшем чипе Qualcomm Snapdragon 8295 и операционной системе HyperOS. Диагональ центрального 3K-дисплея равна 16,1 дюйма. Есть аудиосистема с 25 динамиками и объемным звуком, а пассажирам второго ряда предложили индивидуальные экраны.

У китайских дилеров первые экземпляры Xiaomi SU7 появятся весной 2024 года, но цены пока официально не объявлены. По данным инсайдеров топовая версия новинки будет стоить более 300 тысяч юаней или 3,8 млн рублей в пересчете по курсу.

Упомянутые модели: Xiaomi SU7

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