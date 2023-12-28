Первый автомобиль Xiaomi: крутой гаджет на колесах
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
Своими главными конкурентами в Xiaomi считают с Porsche Taycan и Tesla Model S. Глава компании Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi SU7 – это автомобиль мечты. В экстерьере соблюдены все главные заповеди дизайна относительно идеальных пропорций. Для надзора за эстетикой пригласили экс-дизайнера BMW Group Криса Бэнгла.
Покупателям предложат две версии: мощностью 299 и 673 л.с. В первом случае электрокар разменивает первую «сотню» за 5,28 секунды, во втором – за 2,78 секунды. Максимальная скорость – 210 км/ч и 265 км/ч соответственно. Запас хода в зависимости от емкости тяговой батареи – 668 километров (73,6 кВт-ч) или 800 километров (101 кВт-ч). Внушительные показатели достигнуты благодаря рекордному коэффициенту аэродинамического сопротивления – 0,195. Для сравнения у Tesla Model S этот показатель равен 0,205, а у классической «Нивы» – 0,536.
В оснащение седана Xiaomi SU7 входит продвинутый автопилот. Ориентироваться в пространстве ему помогают лидар, 11 камер высокого разрешения, три радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых сенсоров и две вычислительных платформы Nvidia Drive Orin. Мультимедиа работает на новейшем чипе Qualcomm Snapdragon 8295 и операционной системе HyperOS. Диагональ центрального 3K-дисплея равна 16,1 дюйма. Есть аудиосистема с 25 динамиками и объемным звуком, а пассажирам второго ряда предложили индивидуальные экраны.
У китайских дилеров первые экземпляры Xiaomi SU7 появятся весной 2024 года, но цены пока официально не объявлены. По данным инсайдеров топовая версия новинки будет стоить более 300 тысяч юаней или 3,8 млн рублей в пересчете по курсу.
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Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила о введении с 1 января 2024 года дополнительных скоростных электропоездов «Ласточка» из Петербурга в Выборг.Читать далее
-
29.12.2023, 14:30
В Пулково откроют международный автовокзал
Петербургский аэропорт Пулково осваивает новые форматы. На прошлой неделе стало известно о планах запуска самолетов-электричек. Сейчас компания обсуждает с городскими властями проект строительства международного автовокзала.Читать далее
-
29.12.2023, 11:55
АвтоВАЗ рассказал о планах на 2024 год
На состоявшемся накануне заседании Совета директоров АвтоВАЗа подвели итоги уходящего 2023 года, наметили планы на 2024 год, а также пообещали порадовать россиян 12 новыми моделями в течение ближайших 6 лет.Читать далее
-
29.12.2023, 08:14
«Вы знаете, прекрасная машина»: депутат Госдумы, нервно посмеиваясь, прокатился на Lada Vesta
Летом 2023 года Президент РФ Владимир Путин категорично заявил, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. И вот уже первые «Лады» пополнили служебные автопарки.Читать далее
-
29.12.2023, 07:38
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Сегодня, 29 декабря, исполняется ровно 10 лет с того страшного дня на горнолыжном курорте во французских Альпах, который разделил жизнь легендарного пилота Формулы-1 и его семьи на две части.Читать далее
-
29.12.2023, 07:18
Boeing попросил авиакомпании проверить болты
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), компания Boeing сообщила об очередной проблеме у своего бестселлера – самолета Boeing 737 Max. В системе управления рулем направления могли ослабнуть болты.Читать далее
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