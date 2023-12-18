Первый автомобиль Xiaomi: новые фото и подробности

Ранее мы писали Первый автомобиль Xiaomi: смартфон на четырех колесах мощностью 673 л.с. Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало первые официальные фотографии ... Читать далее

Первый автомобиль Xiaomi SU7 больше похож на продвинутый четырехколесный гаджет, который обеспечивает бесшовную интеграцию со смартфоном. Серийное производство организуют на заводе BAIC в Пекине, до конца года здесь планируют собрать тестовую партию из 300 автомобилей Xiaomi. В декабре же ожидается официальная премьера модели. В качестве вероятной даты китайские СМИ называют 27 декабря – когда исполняется 1000 дней с того момента, как Xiaomi объявила о планах выпустить собственный автомобиль.

В Сети появились новые фото новинки в разных цветах. Ожидается, что седан Xiaomi SU7 будет доступен минимум в трех оттенках кузова, если не считать стандартных белого и черного цветов, выяснил портал ixbt.com. Напомним, габаритные размеры: 4997 х 1963 х 1455 мм, колесная база – 3000 мм. Базовый заднеприводный вариант развивает 199 л.с. и может разогнаться до 210 км/ч. Максимальная скорость полноприводного электрокара мощностью 673 л.с. составляет 265 км/ч.

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