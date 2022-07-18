Первый автомобиль Xiaomi покажут в августе
Фото: autoevolution.com
Xiaomi придает автомобильному направлению большое значение. При запуске проекта на него выделили 10 млрд юаней (порядка 1,5 млрд долларов). Всего же концерн планирует инвестировать 10 млрд долларов в течение ближайших 10 лет. В окрестностях Пекина построят собственный завод. Уже подписано соответствующее соглашение с властями китайской столицы. Производственная мощность площадки составит 300 тысяч автомобилей в год. Запланирован выпуск, как минимум, четырех моделей. По данным CNEVPost.com, в линейку войдут два компактных городских автомобиля в сегментах рынка A+ и B. Все они будут поддерживать в той или иной степени автономное вождение. Младшие модели получат автопилот уровня 2+, а более сложные – уровня 3.
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-
19.07.2022, 15:36
Одна ночь, один город и 60 внедорожников, которые «обезвредили» экологи-экстремисты
«Шиногасители» – новое радикальное экологическое движение против внедорожников, которое вербует последователей по всему миру. Идея зародилась в Великобритании, но быстро перекинулась через океан.Читать далее
-
19.07.2022, 14:44
Женщина отсудила у Tesla 100 тысяч евро за проблемы с автопилотом
Немецкий суд встал на сторону хозяйки Tesla, недовольной работой автопилота. Это неприятный прецедент для Tesla, которая и так находится под пристальным вниманием регулирующих органов из-за своей функции автономного управления.Читать далее
-
19.07.2022, 13:07
«Не смогут уйти от ответственности»: как наказывают нарушителей с иностранными номерами
В Главном управлении по обеспечению дорожного движения (ГУОБДД) МВД России раскрыли статистику по фиксации нарушений ПДД автомобилями иностранных граждан. Самым распространенным нарушением стало превышение скорости на 20 – 40 км/ч.Читать далее
-
19.07.2022, 12:05
Программу краш-тестов предлагают дополнить подводным испытанием
Нынешним летом улицы многих российских городов превращаются после ливней в полноводные реки. В Австралии проблема наводнений стоит еще острее. После очередного половодья эксперты по безопасности местной программы ANCAP предложили расширить программу краш-тестов.Читать далее
-
19.07.2022, 10:54
Обновленная Lada Vesta изнутри: первые официальные изображения салона
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения интерьера рестайлинговой Lada Vesta, серийная сборка которой должна была начаться еще весной 2022 года.Читать далее
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