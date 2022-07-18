Первый автомобиль Xiaomi покажут в августе

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В марте 2021 года концерн Xiaomi официально подтвердил планы выпустить электрокар. Серийная версия должна выйти на рынок в 2024 году. Пока все идет по плану. Уже в августе компания рассчитывает показать публике первый рабочий прототип, чтобы успеть подготовиться к зимним испытаниям. К разработке автомобиля привлекли команду HVST Automobile Design, которая ранее трудилась над проектом электрокара Maven от Weltmeister Motor. Вряд ли дизайн Xiaomi будет копировать Maven, но представленный прототип мог похвастаться впечатляющими характеристикам, например, запасом хода в 800 километров на одной зарядке.

Xiaomi придает автомобильному направлению большое значение. При запуске проекта на него выделили 10 млрд юаней (порядка 1,5 млрд долларов). Всего же концерн планирует инвестировать 10 млрд долларов в течение ближайших 10 лет. В окрестностях Пекина построят собственный завод. Уже подписано соответствующее соглашение с властями китайской столицы. Производственная мощность площадки составит 300 тысяч автомобилей в год. Запланирован выпуск, как минимум, четырех моделей. По данным CNEVPost.com, в линейку войдут два компактных городских автомобиля в сегментах рынка A+ и B. Все они будут поддерживать в той или иной степени автономное вождение. Младшие модели получат автопилот уровня 2+, а более сложные – уровня 3.

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