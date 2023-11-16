Первый автомобиль Xiaomi: смартфон на четырех колесах мощностью 673 л.с.

Ранее мы писали Первый автомобиль Xiaomi: названа цена Китайский IT-гигант Xiaomi сделал ставку на автомобилестроение. Работа над проектом первого автомобиля идет ... Читать далее

Пока Apple долгие годы работает над iCar китайский концерн Xiaomi за 2,5 года спроектировал и выпустил свой первый электрокар, который, как обещают, обеспечит бесшовную интеграцию между автомобилем и смартфоном. Собирать новинку будут по партнерскому контракту с BAIC, пишет издание carnewschina.com . Первые тестовые автомобили уже сошли с конвейера. Серийное производство стартует в декабре 2023-го.

Пока Xiaomi SU7 не представлен официально, но как следует из данных, опубликованных MIIT, колесная база новинки достигает 3 000 мм. Для сравнения, главный конкурент – Tesla Model 3 чуть компактнее – 2 875 мм. Габаритные размеры: 4997 х 1963 х 1455 мм. Автомобиль предложат в трех версиях: SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Базовый заднеприводный вариант развивает 199 л.с. и может разогнаться до 210 км/ч. Максимальная скорость полноприводного электрокара мощностью 673 л.с. составляет 265 км/ч.

Фото: MIIT

Китайский электрокар получит 19- и 20-дюймовые колеса, а опциональный лидар за лобовым стеклом обеспечит расширенный функционал комплекса электронных ассистентов. Но главная особенность Xiaomi SU7 – плавная интеграция смартфона и автомобиля. Компания разработала операционную систему HyperOS, которая появится не только в смартфонах, но и в умных автомобилях. Продажи должны стартовать в начале 2024 года. Ориентировочная стоимость новинки в топовой комплектации превысит 300 тысяч юаней или 3,7 млн рублей в пересчете по текущему курсу. По китайским меркам это довольно дорогой автомобиль. Топовая версия Tesla Model 3 стоит сейчас в Китае 330 тысяч юаней или 4,1 млн рублей.

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