Первый автомобиль Xiaomi: смартфон на четырех колесах мощностью 673 л.с.
Фото: MIIT
Фото: MIIT
Фото: MIIT
Фото: MIIT
Фото: MIIT
Пока Xiaomi SU7 не представлен официально, но как следует из данных, опубликованных MIIT, колесная база новинки достигает 3 000 мм. Для сравнения, главный конкурент – Tesla Model 3 чуть компактнее – 2 875 мм. Габаритные размеры: 4997 х 1963 х 1455 мм. Автомобиль предложат в трех версиях: SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Базовый заднеприводный вариант развивает 199 л.с. и может разогнаться до 210 км/ч. Максимальная скорость полноприводного электрокара мощностью 673 л.с. составляет 265 км/ч.
Китайский электрокар получит 19- и 20-дюймовые колеса, а опциональный лидар за лобовым стеклом обеспечит расширенный функционал комплекса электронных ассистентов. Но главная особенность Xiaomi SU7 – плавная интеграция смартфона и автомобиля. Компания разработала операционную систему HyperOS, которая появится не только в смартфонах, но и в умных автомобилях. Продажи должны стартовать в начале 2024 года. Ориентировочная стоимость новинки в топовой комплектации превысит 300 тысяч юаней или 3,7 млн рублей в пересчете по текущему курсу. По китайским меркам это довольно дорогой автомобиль. Топовая версия Tesla Model 3 стоит сейчас в Китае 330 тысяч юаней или 4,1 млн рублей.
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После введения Японией с 9 августа 2023 года очередного пакета антироссийских санкций под запрет среди прочего попали автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, а также все электрокары и гибриды. В октябре товарооборот между нашими двумя странами снизился на 48%.Читать далее
-
16.11.2023, 06:00
5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
-
16.11.2023, 00:06
Крупные российские дилеры отказываются от параллельного импорта
Сразу два крупных дилерских холдинга объявили о прекращении поставок новых автомобилей премиальных европейских марок по схеме параллельного импорта. Вместо этого они сосредоточатся на импорте китайских электрокаров и гибридов.Читать далее
-
15.11.2023, 22:15
BMW завершила производство ДВС в Германии: теперь только электрокары
На заводе BMW в Мюнхене собрали последний двигатель внутреннего сгорания. Последний экземпляр V-образной «восьмерки» выпустили еще 10 ноября. Некогда мощный завод по производству двигателей переоборудуют под сборку электрокаров.Читать далее
-
15.11.2023, 15:02
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