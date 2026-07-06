От сухопутных гигантов к воде: белорусский катер МАЗ меняет правила туризма

Первый белорусский катер с электродвигателем: старт испытаний и планы на серию

СП ЗАО «МАЗ-МАН» представило первый прогулочный катер с электродвигателем, который уже готов к испытаниям на реках Брестской области. Проект может стать началом новой эры речного туризма и судостроения в регионе. Какие задачи стоят перед разработчиками, что известно о характеристиках и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.

СП ЗАО «МАЗ-МАН» представило первый прогулочный катер с электродвигателем, который уже готов к испытаниям на реках Брестской области. Проект может стать началом новой эры речного туризма и судостроения в регионе. Какие задачи стоят перед разработчиками, что известно о характеристиках и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о запуске первого белорусского прогулочного катера с электродвигателем от СП ЗАО «МАЗ-МАН» может показаться неожиданной, но она напрямую связана с трендами на экологичный транспорт и развитием внутреннего туризма. В условиях, когда спрос на инновационные решения в сфере транспорта растет, появление такого судна в Беларуси может стать примером для соседних стран, включая Россию.

Катер, собранный на базе «МАЗ-МАН», уже прошел первые испытания на реке Мухавец в Брестской области. В ближайшие недели судно ждет опытная эксплуатация и доработки, после чего планируется запуск серийного производства на Пинском судостроительном заводе. По информации БЕЛТА, максимальная скорость катера достигает 20 км/ч, а весит он около 4 тонн. Такой подход позволяет не только снизить уровень шума и выбросов, но и сделать речные прогулки более комфортными для пассажиров.

Проект был впервые представлен в январе во время визита председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика на предприятие. Тогда же была обозначена задача - возродить речной туризм и развивать судостроение в регионе. По словам Пархомчика, «МАЗ-МАН» отвечает за разработку и инжиниринг новых судов, а серийное производство будет организовано на профильном заводе. На этой неделе глава области также сообщил о планах приобрести несколько подобных судов для туристических маршрутов.

Фото: Брестский областной исполнительный комитет

Перед спуском на воду команда не изменила традициям: по корпусу катера разбили бутылку шампанского. После этого судно отправилось на первые испытания, которые должны показать его надежность и готовность к эксплуатации. Важно отметить, что в разработке у «МАЗ-МАН» уже находится более легкий электрический катамаран, который также планируют спустить на воду до конца года.

Интересно, что в соседних отраслях также происходят технологические сдвиги: например, на литейном заводе «КАМАЗ» недавно внедрили новую машину, ускорившую обработку шлаковен в 16 раз, что позволило повысить эффективность производства (подробности о модернизации на КАМАЗе). Это подтверждает общий тренд на внедрение современных технологий в транспортной и смежных сферах.

Если судить по имеющимся данным, запуск электрокатера может стать важным шагом для всей отрасли: он открывает новые возможности для экологичного туризма, снижает эксплуатационные расходы и создает предпосылки для появления новых рабочих мест. Важно, что проект реализуется в тесном сотрудничестве с региональными властями и профильными предприятиями, что повышает шансы на его успешное масштабирование. В ближайшее время ожидается публикация подробных технических характеристик, которые позволят оценить потенциал новинки более детально.