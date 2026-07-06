От сухопутных гигантов к воде: белорусский катер МАЗ меняет правила туризма

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 08:18

Первый белорусский катер с электродвигателем: старт испытаний и планы на серию

Первый белорусский катер с электродвигателем: старт испытаний и планы на серию

От сухопутных гигантов к воде: белорусский катер МАЗ меняет правила туризма

Первый белорусский катер с электродвигателем: старт испытаний и планы на серию

СП ЗАО «МАЗ-МАН» представило первый прогулочный катер с электродвигателем, который уже готов к испытаниям на реках Брестской области. Проект может стать началом новой эры речного туризма и судостроения в регионе. Какие задачи стоят перед разработчиками, что известно о характеристиках и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.

СП ЗАО «МАЗ-МАН» представило первый прогулочный катер с электродвигателем, который уже готов к испытаниям на реках Брестской области. Проект может стать началом новой эры речного туризма и судостроения в регионе. Какие задачи стоят перед разработчиками, что известно о характеристиках и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о запуске первого белорусского прогулочного катера с электродвигателем от СП ЗАО «МАЗ-МАН» может показаться неожиданной, но она напрямую связана с трендами на экологичный транспорт и развитием внутреннего туризма. В условиях, когда спрос на инновационные решения в сфере транспорта растет, появление такого судна в Беларуси может стать примером для соседних стран, включая Россию.

Катер, собранный на базе «МАЗ-МАН», уже прошел первые испытания на реке Мухавец в Брестской области. В ближайшие недели судно ждет опытная эксплуатация и доработки, после чего планируется запуск серийного производства на Пинском судостроительном заводе. По информации БЕЛТА, максимальная скорость катера достигает 20 км/ч, а весит он около 4 тонн. Такой подход позволяет не только снизить уровень шума и выбросов, но и сделать речные прогулки более комфортными для пассажиров.

Проект был впервые представлен в январе во время визита председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика на предприятие. Тогда же была обозначена задача - возродить речной туризм и развивать судостроение в регионе. По словам Пархомчика, «МАЗ-МАН» отвечает за разработку и инжиниринг новых судов, а серийное производство будет организовано на профильном заводе. На этой неделе глава области также сообщил о планах приобрести несколько подобных судов для туристических маршрутов.

Фото: Брестский областной исполнительный комитет

Перед спуском на воду команда не изменила традициям: по корпусу катера разбили бутылку шампанского. После этого судно отправилось на первые испытания, которые должны показать его надежность и готовность к эксплуатации. Важно отметить, что в разработке у «МАЗ-МАН» уже находится более легкий электрический катамаран, который также планируют спустить на воду до конца года.

Интересно, что в соседних отраслях также происходят технологические сдвиги: например, на литейном заводе «КАМАЗ» недавно внедрили новую машину, ускорившую обработку шлаковен в 16 раз, что позволило повысить эффективность производства (подробности о модернизации на КАМАЗе). Это подтверждает общий тренд на внедрение современных технологий в транспортной и смежных сферах.

Если судить по имеющимся данным, запуск электрокатера может стать важным шагом для всей отрасли: он открывает новые возможности для экологичного туризма, снижает эксплуатационные расходы и создает предпосылки для появления новых рабочих мест. Важно, что проект реализуется в тесном сотрудничестве с региональными властями и профильными предприятиями, что повышает шансы на его успешное масштабирование. В ближайшее время ожидается публикация подробных технических характеристик, которые позволят оценить потенциал новинки более детально.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Hyundai Mufasa выходит на рынок Узбекистана: старт продаж и комплектации
BMW представила новое поколение X5, раскрыла цены и назначила старт продаж
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Симферополь Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться