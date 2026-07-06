От сухопутных гигантов к воде: белорусский катер МАЗ меняет правила туризма

6 июля 2026, 08:18
Первый белорусский катер с электродвигателем: старт испытаний и планы на серию
Первый белорусский катер с электродвигателем: старт испытаний и планы на серию
СП ЗАО «МАЗ-МАН» представило первый прогулочный катер с электродвигателем, который уже готов к испытаниям на реках Брестской области. Проект может стать началом новой эры речного туризма и судостроения в регионе. Какие задачи стоят перед разработчиками, что известно о характеристиках и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о запуске первого белорусского прогулочного катера с электродвигателем от СП ЗАО «МАЗ-МАН» может показаться неожиданной, но она напрямую связана с трендами на экологичный транспорт и развитием внутреннего туризма. В условиях, когда спрос на инновационные решения в сфере транспорта растет, появление такого судна в Беларуси может стать примером для соседних стран, включая Россию.
Катер, собранный на базе «МАЗ-МАН», уже прошел первые испытания на реке Мухавец в Брестской области. В ближайшие недели судно ждет опытная эксплуатация и доработки, после чего планируется запуск серийного производства на Пинском судостроительном заводе. По информации БЕЛТА, максимальная скорость катера достигает 20 км/ч, а весит он около 4 тонн. Такой подход позволяет не только снизить уровень шума и выбросов, но и сделать речные прогулки более комфортными для пассажиров.
Проект был впервые представлен в январе во время визита председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика на предприятие. Тогда же была обозначена задача - возродить речной туризм и развивать судостроение в регионе. По словам Пархомчика, «МАЗ-МАН» отвечает за разработку и инжиниринг новых судов, а серийное производство будет организовано на профильном заводе. На этой неделе глава области также сообщил о планах приобрести несколько подобных судов для туристических маршрутов.
Перед спуском на воду команда не изменила традициям: по корпусу катера разбили бутылку шампанского. После этого судно отправилось на первые испытания, которые должны показать его надежность и готовность к эксплуатации. Важно отметить, что в разработке у «МАЗ-МАН» уже находится более легкий электрический катамаран, который также планируют спустить на воду до конца года.
Интересно, что в соседних отраслях также происходят технологические сдвиги: например, на литейном заводе «КАМАЗ» недавно внедрили новую машину, ускорившую обработку шлаковен в 16 раз, что позволило повысить эффективность производства (подробности о модернизации на КАМАЗе). Это подтверждает общий тренд на внедрение современных технологий в транспортной и смежных сферах.
Если судить по имеющимся данным, запуск электрокатера может стать важным шагом для всей отрасли: он открывает новые возможности для экологичного туризма, снижает эксплуатационные расходы и создает предпосылки для появления новых рабочих мест. Важно, что проект реализуется в тесном сотрудничестве с региональными властями и профильными предприятиями, что повышает шансы на его успешное масштабирование. В ближайшее время ожидается публикация подробных технических характеристик, которые позволят оценить потенциал новинки более детально.
Похожие материалы
-
06.07.2026, 09:15
Два новых двигателя НАМИ: российские разработки для судов и автомобилей
НАМИ представил сразу две отечественные новинки: судовой восьмицилиндровый двигатель и четырехцилиндровый мотор для легковых и коммерческих авто. Эти разработки могут стать ключевыми для замещения импортных агрегатов. Что изменится для рынка и какие детали уже обсуждают специалисты - разбираемся в материале.Читать далее
-
06.07.2026, 09:04
В Калининграде запустили сварочную линию полного цикла для кроссоверов SWM
На заводе «Автотор» стартовало производство кроссоверов SWM по полному циклу - теперь сварка, окраска и сборка проходят на одной площадке. Мало кто знает, что это не только шаг к глубокой локализации, но и способ удержать цены на фоне растущего спроса. Какие модели появятся первыми, что изменится для покупателей и почему этот запуск может повлиять на рынок - объясняем с деталями.Читать далее
-
06.07.2026, 08:53
Renault отказалась от выпуска китайских авто на своих заводах в Европе
Renault неожиданно обозначила жесткую позицию: компания не допустит сборку китайских автомобилей на своих европейских предприятиях. Это решение может изменить баланс сил на рынке и повлиять на конкуренцию в ЕС. Что стоит за этим шагом и каковы его последствия - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 08:41
«Яндекс» тестирует карту наличия топлива на АЗС для таксистов по всей России
В России стартовало тестирование интерактивной карты, позволяющей таксистам быстро находить АЗС с бензином и дизелем. Мало кто знает, что сервис анализирует реальные заправки и собирает обратную связь от водителей. Какие преимущества и риски это несет - объясняем с деталями.Читать далее
-
06.07.2026, 08:07
Porsche сокращает дилерские центры и зарядки в Китае из-за убытков
В начале 2026 года Porsche столкнулся с серьезными трудностями на китайском рынке: дилерские центры закрываются, сеть зарядных станций сокращается, а персонал вынужден искать новую работу. Мало кто знает, что убытки на каждой проданной машине достигают десятков тысяч юаней. Какие последствия ждут бренд и почему это важно для российских автолюбителей - объясняем подробно.Читать далее
-
05.07.2026, 07:34
«Ариан-6»: новая европейская ракета-носитель и ее возможности для космоса
Европейская ракета-носитель «Ариан-6» официально сменила «Ариан-5» и уже совершила первый запуск. Новая модель отличается улучшенной тягой, возможностью повторного использования элементов и двумя конфигурациями для разных задач. Это событие может изменить расстановку сил на рынке космических запусков.Читать далее
-
05.07.2026, 07:32
Почему автогиганты не успевают за Китаем и стартапами в гонке за ИИ на рынке авто
Пока крупные автоконцерны только осваивают программные платформы, китайские производители и новые игроки уже внедряют ИИ в машины. Это меняет расстановку сил на мировом рынке и влияет на будущее привычных брендов.Читать далее
-
05.07.2026, 06:12
Volga планирует реализовать до 27 тысяч авто до конца года - насколько это реально
Volga, новый российский бренд, объявил о намерении продать 25-27 тысяч автомобилей за оставшиеся месяцы года. Такой план вызывает вопросы: насколько он достижим и что может помешать реализации этих амбиций на фоне конкуренции и инфраструктурных вызовов.Читать далее
-
05.07.2026, 06:04
Теплоход «Мустай Карим»: почему круизный флагман вызывает споры у туристов
Теплоход «Мустай Карим» называют символом современного речного флота России, но туристы отмечают ряд недостатков. В чем особенности судна, каковы реальные впечатления пассажиров и почему этот вопрос актуален для рынка круизов сегодня - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.07.2026, 20:16
Завод Aurus в Елабуге: что происходит с производством и почему это важно
Вокруг завода Aurus в Елабуге разгорелись споры: одни говорят о скором закрытии, другие уверяют, что производство идет по плану. На фоне снижения спроса и сокращения выпуска автомобилей ситуация становится особенно актуальной для рынка премиальных машин в России.Читать далее
Похожие материалы
-
06.07.2026, 09:15
Два новых двигателя НАМИ: российские разработки для судов и автомобилей
НАМИ представил сразу две отечественные новинки: судовой восьмицилиндровый двигатель и четырехцилиндровый мотор для легковых и коммерческих авто. Эти разработки могут стать ключевыми для замещения импортных агрегатов. Что изменится для рынка и какие детали уже обсуждают специалисты - разбираемся в материале.Читать далее
-
06.07.2026, 09:04
В Калининграде запустили сварочную линию полного цикла для кроссоверов SWM
На заводе «Автотор» стартовало производство кроссоверов SWM по полному циклу - теперь сварка, окраска и сборка проходят на одной площадке. Мало кто знает, что это не только шаг к глубокой локализации, но и способ удержать цены на фоне растущего спроса. Какие модели появятся первыми, что изменится для покупателей и почему этот запуск может повлиять на рынок - объясняем с деталями.Читать далее
-
06.07.2026, 08:53
Renault отказалась от выпуска китайских авто на своих заводах в Европе
Renault неожиданно обозначила жесткую позицию: компания не допустит сборку китайских автомобилей на своих европейских предприятиях. Это решение может изменить баланс сил на рынке и повлиять на конкуренцию в ЕС. Что стоит за этим шагом и каковы его последствия - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 08:41
«Яндекс» тестирует карту наличия топлива на АЗС для таксистов по всей России
В России стартовало тестирование интерактивной карты, позволяющей таксистам быстро находить АЗС с бензином и дизелем. Мало кто знает, что сервис анализирует реальные заправки и собирает обратную связь от водителей. Какие преимущества и риски это несет - объясняем с деталями.Читать далее
-
06.07.2026, 08:07
Porsche сокращает дилерские центры и зарядки в Китае из-за убытков
В начале 2026 года Porsche столкнулся с серьезными трудностями на китайском рынке: дилерские центры закрываются, сеть зарядных станций сокращается, а персонал вынужден искать новую работу. Мало кто знает, что убытки на каждой проданной машине достигают десятков тысяч юаней. Какие последствия ждут бренд и почему это важно для российских автолюбителей - объясняем подробно.Читать далее
-
05.07.2026, 07:34
«Ариан-6»: новая европейская ракета-носитель и ее возможности для космоса
Европейская ракета-носитель «Ариан-6» официально сменила «Ариан-5» и уже совершила первый запуск. Новая модель отличается улучшенной тягой, возможностью повторного использования элементов и двумя конфигурациями для разных задач. Это событие может изменить расстановку сил на рынке космических запусков.Читать далее
-
05.07.2026, 07:32
Почему автогиганты не успевают за Китаем и стартапами в гонке за ИИ на рынке авто
Пока крупные автоконцерны только осваивают программные платформы, китайские производители и новые игроки уже внедряют ИИ в машины. Это меняет расстановку сил на мировом рынке и влияет на будущее привычных брендов.Читать далее
-
05.07.2026, 06:12
Volga планирует реализовать до 27 тысяч авто до конца года - насколько это реально
Volga, новый российский бренд, объявил о намерении продать 25-27 тысяч автомобилей за оставшиеся месяцы года. Такой план вызывает вопросы: насколько он достижим и что может помешать реализации этих амбиций на фоне конкуренции и инфраструктурных вызовов.Читать далее
-
05.07.2026, 06:04
Теплоход «Мустай Карим»: почему круизный флагман вызывает споры у туристов
Теплоход «Мустай Карим» называют символом современного речного флота России, но туристы отмечают ряд недостатков. В чем особенности судна, каковы реальные впечатления пассажиров и почему этот вопрос актуален для рынка круизов сегодня - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.07.2026, 20:16
Завод Aurus в Елабуге: что происходит с производством и почему это важно
Вокруг завода Aurus в Елабуге разгорелись споры: одни говорят о скором закрытии, другие уверяют, что производство идет по плану. На фоне снижения спроса и сокращения выпуска автомобилей ситуация становится особенно актуальной для рынка премиальных машин в России.Читать далее