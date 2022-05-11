Первый Bentley с несущим кузовом получит новую жизнь

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Chery Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Dodge DongFeng EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Haval Honda Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda Mercedes MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Polestar
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Lucid
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
DongFeng
EXEED
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Skywell
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
11 мая 2022, 17:07

Первый Bentley с несущим кузовом получит новую жизнь

Компания Bentley решила завершить реконструкцию первого построенного экземпляра T-series. Технически продвинутый для своего времени автомобиль украсит корпоративную коллекцию.
Фото: Bentley
Первый Bentley с несущим кузовом получит новую жизнь
Изображение загружается

Фото: Bentley

Первый Bentley с несущим кузовом получит новую жизнь
Изображение загружается

Фото: Bentley

Первый Bentley с несущим кузовом получит новую жизнь
Изображение загружается

Фото: Bentley

Первый Bentley с несущим кузовом получит новую жизнь
Изображение загружается

Фото: Bentley

Первый Bentley с несущим кузовом получит новую жизнь
Изображение загружается

Фото: Bentley

Первый Bentley с несущим кузовом получит новую жизнь
Первый Bentley с несущим кузовом получит новую жизнь
Первый Bentley с несущим кузовом получит новую жизнь
Первый Bentley с несущим кузовом получит новую жизнь
Первый Bentley с несущим кузовом получит новую жизнь

Bentley T-series стал первым автомобилем марки с самонесущим кузовом, который пришел на смену традиционной раме. Учитывая, что известный автопроизводитель с крылатой буквой «B» в эмблеме с начала 1930-х годов принадлежал компании Rolls-Royce, Bentley T-series был близнецом знаменитой модели Silver Shadow. Конструкция обоих автомобилей совпадала, отличаясь лишь решеткой радиатора.

«Чудо инженерной мысли»

Ранее мы писали
Британский Bentley всегда охотно шел навстречу богатым и знаменитым, создавая уникальные автомобили по индивидуальным ...
Читать далее
Bentley T-series унаследовал двигатель от своих предшественников – премьера этого «чуда инженерной мысли» состоялась в 1959 году. У него еще не было классического объема в 6,75 литра - восьмицилиндровый OHV от маэстро Джека Филлипса имел «всего» 6,23 литра и 2 карбюратора. Мощность силового агрегата на самых первых машинах T-series оценивалась в 168 кВт (228 л.с.), причем оба британских автопроизводителя в то время официально не публиковали данные цифры.

Однако покупатели могли выбрать двигатели с разными степенями сжатия, в зависимости от качества заправляемого бензина. С сегодняшней точки зрения, ничего особенного, а в то время?..

Двигатель также мог похвастаться самой большой удельной мощностью из всех серийно выпускаемых в мире - на каждую лошадиную силу приходилось всего 1,2 кг. У него были алюминиевые блок и головка. Мотор оказался настолько хорошо, что лег в основу всех последующих двигателей на целых шесть десятилетий, достигнув знаменитого объема 6,75 литра на рубеже 1960-1970-х годов. Именно тогда был увеличен ход поршня, правда, сначала для экспортных поставок.

Bentley, кстати, попрощался с восьмицилиндровым двигателем L-серии только в 2019 году, когда он выдал «на гора» вдвое больше мощности (399 кВт/530 л.с.) и стал на 99% чище в плане выхлопа отработавших газов.

Меньше и уже, чем S3, но внутри свободнее

Ранее мы писали
От классики до новейших моделей – автомобили Bentley всегда находились в числе самых совершенных представителей ...
Читать далее
Но вернемся к Т-series. Официальная презентация лимузина состоялась на 5-м Парижском автосалоне в октябре 1965 года. Это был не только несущий кузов - крупнолитражный двигатель и независимая подвеска всех колес требовали наличия дополнительных подрамников. Задний мост был оснащен резиновыми опорами Vibrashock, которые снижали шум и вибрацию.

Немного позже шасси получило технологию автоматического поддержания дорожного просвета, которая применялась до 1969 года. Гидравлические дисковые тормоза спереди и сзади оказались для своего времени (середина 1960-х) современными. Сам автомобиль мог разгоняться с места до 100 км/ч за 10,9 секунды и при необходимости ехал со скоростью 185 км/ч. И это притом, что его снаряженная масса составляла около 2,1 тонны.

Ранее мы писали
Интересный и по сей день гоночный автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR (заводской код W196) был представлен в ...
Читать далее
По сравнению с Bentley S3, выпускавшимся в период с 1962 по 1965 г.г., автомобиль T-series был на 18 см короче, на 13 см ниже и на 9 см уже. Но при этом он по-прежнему поражали своими размерами: 5,17 метра в длину, почти 1,52 метра в высоту и 1,8 метра в ширину. Свободного пространство в салоне, равно как и места в багажнике, по сравнению с S3, стало больше.

Первоначально Bentley T-series стоил 5425 фунтов стерлингов. К 1970 году автокомпания выпустила 1004 экземпляра с упомянутым выше двигателем, а к сезону 1977 года было собрано 1868 ед. T1, как иногда называют оригинальную серию.

После данной модификации появился более современный, но и гораздо более редкий автомобиль T2, который продержался в производстве 3 года. В дополнение к четырехдверным седанам T1 и 9 лимузинам со слегка растянутой колесной базой автопроизводителем были выпущены спецпредложения: кузовное ателье James Young Limited построило 15 двухдверных «седанов», но это точно было не купе.

Ранее мы писали
Peugeot 203 - не только первая послевоенная модель «львиной» марки, но и первый ее автомобиль с несущим стальным ...
Читать далее
Свой взгляд на дизайн продемонстрировали компания Mulliner Park Ward и Pininfarina. Первая построила в течение 5 лет более 40 «открывашек» с чуть более наклоненным задним стеклом, а итальянские мастера родили в 1968 году в своих цехах аккуратное купе на базе все того же Bentley T-series.

Непростой процесс возрождения

Совсем недавно Bentley решила восстановить самый первый люкс-автомобиль T-series (номер шасси - SBH1001) для своей заводской коллекции. По заявлению представителей компании, на работы должно уйти не менее 18 месяцев, то есть 1,5 года.

Данный конкретный экземпляр увидел свет 28 сентября 1965 года в кузовном цвете Grey Grey и с синим салоном, разумеется, выполненным с применением натуральной кожи. Автомобиль имел оригинальную четырехступенчатую автоматическую коробку передач вместо «трехступки» серии GM 400, которая изначально поставлялась только для Северной Америки.

Вообще-то восстановительные работы начались в октябре 2016 года, когда группа инженеров компании приступила к демонтажу внутренней отделки и ремонту кузова. Но потом наступила незапланированная пауза, потому что руководство сборочного предприятия решило сосредоточить свои усилия на производстве новых автомобилей.

Сегодня предпринимается новая попытка возродить легенду. При этом ответственные люди из Bentley заявляют, что двигатель не работал последние 15 лет, при этом завелся без проблем, как новенький. Разумеется, после доливки рабочих жидкостей. Коробке передач время простоя также не нанесло никакого вреда.

Возрожденный первенец T-series, безусловно, станет отличным украшением «коллекции наследия» компании Bentley, в которой займет достойное место. Так утверждают британцы. Возможно, через несколько лет мы будем с любовью и ностальгией вспоминать автомобили люкс-марки, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, и восхищаться ими только в музеях.

Упомянутые модели: Bentley T Series
Подпишитесь на Яндекс.Новости и Дзен, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Комментарии
Запомнить
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Первый Bentley с несущим кузовом получит новую жизнь
Под лед «Дороги жизни» ушло огромное количество грузовиков. А сколько было поднято наверх?
Объявлены цены на «жужжащий» однообъемник Volkswagen ID. Buzz (они кусаются)
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 16 моделей
E
Citroen C6 и еще 38 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Уфа Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2022 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться