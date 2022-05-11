Первый Bentley с несущим кузовом получит новую жизнь

Bentley T-series стал первым автомобилем марки с самонесущим кузовом, который пришел на смену традиционной раме. Учитывая, что известный автопроизводитель с крылатой буквой «B» в эмблеме с начала 1930-х годов принадлежал компании Rolls-Royce, Bentley T-series был близнецом знаменитой модели Silver Shadow. Конструкция обоих автомобилей совпадала, отличаясь лишь решеткой радиатора.

«Чудо инженерной мысли»

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Bentley T-series унаследовал двигатель от своих предшественников – премьера этого «чуда инженерной мысли» состоялась в 1959 году. У него еще не было классического объема в 6,75 литра - восьмицилиндровый OHV от маэстро Джека Филлипса имел «всего» 6,23 литра и 2 карбюратора. Мощность силового агрегата на самых первых машинах T-series оценивалась в 168 кВт (228 л.с.), причем оба британских автопроизводителя в то время официально не публиковали данные цифры.

Однако покупатели могли выбрать двигатели с разными степенями сжатия, в зависимости от качества заправляемого бензина. С сегодняшней точки зрения, ничего особенного, а в то время?..

Двигатель также мог похвастаться самой большой удельной мощностью из всех серийно выпускаемых в мире - на каждую лошадиную силу приходилось всего 1,2 кг. У него были алюминиевые блок и головка. Мотор оказался настолько хорошо, что лег в основу всех последующих двигателей на целых шесть десятилетий, достигнув знаменитого объема 6,75 литра на рубеже 1960-1970-х годов. Именно тогда был увеличен ход поршня, правда, сначала для экспортных поставок.

Bentley, кстати, попрощался с восьмицилиндровым двигателем L-серии только в 2019 году, когда он выдал «на гора» вдвое больше мощности (399 кВт/530 л.с.) и стал на 99% чище в плане выхлопа отработавших газов.

Меньше и уже, чем S3, но внутри свободнее

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Но вернемся к Т-series. Официальная презентация лимузина состоялась на 5-м Парижском автосалоне в октябре 1965 года. Это был не только несущий кузов - крупнолитражный двигатель и независимая подвеска всех колес требовали наличия дополнительных подрамников. Задний мост был оснащен резиновыми опорами Vibrashock, которые снижали шум и вибрацию.

Немного позже шасси получило технологию автоматического поддержания дорожного просвета, которая применялась до 1969 года. Гидравлические дисковые тормоза спереди и сзади оказались для своего времени (середина 1960-х) современными. Сам автомобиль мог разгоняться с места до 100 км/ч за 10,9 секунды и при необходимости ехал со скоростью 185 км/ч. И это притом, что его снаряженная масса составляла около 2,1 тонны.

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По сравнению с Bentley S3, выпускавшимся в период с 1962 по 1965 г.г., автомобиль T-series был на 18 см короче, на 13 см ниже и на 9 см уже. Но при этом он по-прежнему поражали своими размерами: 5,17 метра в длину, почти 1,52 метра в высоту и 1,8 метра в ширину. Свободного пространство в салоне, равно как и места в багажнике, по сравнению с S3, стало больше.

Первоначально Bentley T-series стоил 5425 фунтов стерлингов. К 1970 году автокомпания выпустила 1004 экземпляра с упомянутым выше двигателем, а к сезону 1977 года было собрано 1868 ед. T1, как иногда называют оригинальную серию.

После данной модификации появился более современный, но и гораздо более редкий автомобиль T2, который продержался в производстве 3 года. В дополнение к четырехдверным седанам T1 и 9 лимузинам со слегка растянутой колесной базой автопроизводителем были выпущены спецпредложения: кузовное ателье James Young Limited построило 15 двухдверных «седанов», но это точно было не купе.

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Непростой процесс возрождения

Свой взгляд на дизайн продемонстрировали компания Mulliner Park Ward и Pininfarina. Первая построила в течение 5 лет более 40 «открывашек» с чуть более наклоненным задним стеклом, а итальянские мастера родили в 1968 году в своих цехах аккуратное купе на базе все того же Bentley T-series.

Совсем недавно Bentley решила восстановить самый первый люкс-автомобиль T-series (номер шасси - SBH1001) для своей заводской коллекции. По заявлению представителей компании, на работы должно уйти не менее 18 месяцев, то есть 1,5 года.

Данный конкретный экземпляр увидел свет 28 сентября 1965 года в кузовном цвете Grey Grey и с синим салоном, разумеется, выполненным с применением натуральной кожи. Автомобиль имел оригинальную четырехступенчатую автоматическую коробку передач вместо «трехступки» серии GM 400, которая изначально поставлялась только для Северной Америки.

Вообще-то восстановительные работы начались в октябре 2016 года, когда группа инженеров компании приступила к демонтажу внутренней отделки и ремонту кузова. Но потом наступила незапланированная пауза, потому что руководство сборочного предприятия решило сосредоточить свои усилия на производстве новых автомобилей.

Сегодня предпринимается новая попытка возродить легенду. При этом ответственные люди из Bentley заявляют, что двигатель не работал последние 15 лет, при этом завелся без проблем, как новенький. Разумеется, после доливки рабочих жидкостей. Коробке передач время простоя также не нанесло никакого вреда.

Возрожденный первенец T-series, безусловно, станет отличным украшением «коллекции наследия» компании Bentley, в которой займет достойное место. Так утверждают британцы. Возможно, через несколько лет мы будем с любовью и ностальгией вспоминать автомобили люкс-марки, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, и восхищаться ими только в музеях.

Упомянутые модели: Bentley T Series

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