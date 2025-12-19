Легендарный Corvette Super Sport 1957: как появился первый SS в истории Chevy

19 декабря 2025, 10:38
Первый Chevrolet Super Sport: уникальный Corvette 1957 года с мотором Fuelie 283
Первый Chevrolet Super Sport: уникальный Corvette 1957 года с мотором Fuelie 283
Super Sport - культовый символ Chevrolet, который знают все. Но мало кто помнит, с чего все началось. Первый SS был не серийным, а уникальным шоу-каром. Его история удивляет даже знатоков. Почему он исчез так быстро? Узнайте подробности в нашем материале.
Super Sport - пожалуй, самый узнаваемый шильдик в истории Chevrolet. Его носили самые яркие и мощные модели марки, от Impala до Camaro, от Chevelle до Nova. Но мало кто знает, что все началось с единственного, по-настоящему уникального автомобиля, который появился на свет в самом начале этой легенды и исчез почти сразу.
В 1957 году на свет появился Corvette Super Sport - шоу-кар, который стал первым носителем знаменитой аббревиатуры SS. Этот автомобиль был создан не для массового производства, а для того, чтобы продемонстрировать возможности и амбиции Chevrolet. В его основе лежал стандартный Corvette 1956 года, но инженеры и дизайнеры компании полностью преобразили его внешний вид и техническую начинку.
Главной особенностью Corvette Super Sport стал новый двигатель V8 объемом 283 кубических дюйма с системой впрыска топлива, которую в то время называли Fuelie. Этот мотор был настоящим технологическим прорывом для своего времени и позволял автомобилю развивать впечатляющую мощность. Внешне шоу-кар отличался уникальными деталями: хромированными элементами, особым оформлением салона и, конечно, эмблемой Super Sport, которая позже стала символом целой эпохи.
Несмотря на то, что Corvette Super Sport был построен в единственном экземпляре, он оказал огромное влияние на дальнейшее развитие марки. Именно с него началась история SS - знака, который стал синонимом скорости, мощности и стиля. Впоследствии Super Sport украшал самые разные модели Chevrolet, но первый носитель этого имени так и остался уникальным.
Сегодня Corvette Super Sport 1957 года - настоящая редкость и предмет мечтаний коллекционеров. Его судьба окутана тайнами, а фотографии и воспоминания о нем бережно хранятся энтузиастами. Этот автомобиль стал не только техническим экспериментом, но и символом дерзости и инноваций, которые всегда были присущи Chevrolet.
История первого Super Sport напоминает: даже самые культовые традиции начинаются с одного смелого шага. Corvette 1957 года стал именно таким шагом - и навсегда вошел в историю как родоначальник легендарной серии SS.
Похожие материалы Шевроле
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 12:17
Владелец продает почти новый Chevrolet Corvette 2026 модельного года спустя два месяца после покупки
В США выставлен на продажу Chevrolet Corvette 2026 модельного года с пробегом всего 1 800 миль (2 900 км). Владелец купил спорткар новым осенью, но уже решил расстаться с ним. Причины продажи и детали сделки вызывают вопросы. Цена автомобиля заметно снизилась за короткий срок. Интересно, сколько готовы предложить за почти новый Corvette.Читать далее
-
18.12.2025, 08:42
Суперкар против мощного SUV: Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat на четверти мили
На дрэг-стрипе встретились два совершенно разных автомобиля. Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat устроили захватывающую гонку. Результат оказался неожиданным для многих. Кто же оказался быстрее? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 08:40
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD: сравнение характеристик и цен в 2025 году
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD - два ярких представителя современных маслкаров. В статье разбираются их технические особенности, динамика и стоимость. Узнайте, какой из них окажется лучшим выбором для поклонников скорости. Сравнение поможет определиться с покупкой, если вы мечтаете о настоящем драйве.Читать далее
-
17.12.2025, 08:04
Сравнение Ford F-150 Raptor и C8 Corvette: кто быстрее на треке
Ford F-150 Raptor 2025 года с 3,5-литровым V6 и 450 л.с. вышел на дуэль с Chevrolet Corvette C8 Stingray на треке в Лас-Вегасе. Разница в динамике оказалась заметной, но итог гонки удивил многих. Кто же оказался быстрее на четверти мили? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 06:11
Уникальный Chevrolet Corvette Airbox 1957 года выставят на аукцион в США в 2026 году
В январе 2026 года на аукционе Mecum в Киссимми появится более 250 Chevrolet Corvette всех поколений. Среди них - редчайший экземпляр 1957 года с заводским гоночным пакетом Airbox. Эксперты ожидают, что этот Corvette может установить новый ценовой рекорд. Подробности о легендарном автомобиле и его истории - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 19:52
Редкая Corvette Z06 2023 года потеряла в цене почти 30 тысяч долларов за год
Юбилейная Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом недавно сменила владельца. Машина стоила почти 140 тысяч долларов, но теперь ушла с молотка за 111 тысяч. Что стало причиной такой потери стоимости? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 15:14
Chevrolet Corvette ZR1 C8 2026 в стоке разгоняется до 100 за 2,4 секунды
Видеоблогер Brooks Weisblat первым испытал новый Chevrolet Corvette ZR1 C8 2026 года на дрэг-стрипе. Автомобиль в стандартной комплектации показал впечатляющие результаты. Подробности теста и планы на дальнейшие заезды - в нашем материале. Узнайте, чем еще удивит этот суперкар.Читать далее
-
15.12.2025, 20:31
Владелец купил Chevrolet Corvette за 97 тысяч долларов и продал через 5 тысяч миль за 70 тысяч
Chevrolet Corvette 2024 года с пробегом 5 тысяч миль недавно ушел с аукциона за 70 тысяч долларов. Изначально его стоимость составляла более 97 тысяч. Почему такие машины теряют в цене так быстро? Подробности в нашем материале. Узнайте, что влияет на стоимость современных спорткаров.Читать далее
-
14.12.2025, 14:20
Виртуальный Chevrolet Corvette Z06 C8 в стиле 90-х удивил необычным дизайном
В сети появился необычный рендер Chevrolet Corvette Z06 C8 с ярким двухцветным кузовом. Дизайн вдохновлен эстетикой 90-х и дополнен уникальными деталями. Внутри — светлая кожа, снаружи — черные акценты и агрессивный обвес. Чем еще удивил этот виртуальный спорткар — читайте в материале.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 12:17
Владелец продает почти новый Chevrolet Corvette 2026 модельного года спустя два месяца после покупки
В США выставлен на продажу Chevrolet Corvette 2026 модельного года с пробегом всего 1 800 миль (2 900 км). Владелец купил спорткар новым осенью, но уже решил расстаться с ним. Причины продажи и детали сделки вызывают вопросы. Цена автомобиля заметно снизилась за короткий срок. Интересно, сколько готовы предложить за почти новый Corvette.Читать далее
-
18.12.2025, 08:42
Суперкар против мощного SUV: Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat на четверти мили
На дрэг-стрипе встретились два совершенно разных автомобиля. Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat устроили захватывающую гонку. Результат оказался неожиданным для многих. Кто же оказался быстрее? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 08:40
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD: сравнение характеристик и цен в 2025 году
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD - два ярких представителя современных маслкаров. В статье разбираются их технические особенности, динамика и стоимость. Узнайте, какой из них окажется лучшим выбором для поклонников скорости. Сравнение поможет определиться с покупкой, если вы мечтаете о настоящем драйве.Читать далее
-
17.12.2025, 08:04
Сравнение Ford F-150 Raptor и C8 Corvette: кто быстрее на треке
Ford F-150 Raptor 2025 года с 3,5-литровым V6 и 450 л.с. вышел на дуэль с Chevrolet Corvette C8 Stingray на треке в Лас-Вегасе. Разница в динамике оказалась заметной, но итог гонки удивил многих. Кто же оказался быстрее на четверти мили? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 06:11
Уникальный Chevrolet Corvette Airbox 1957 года выставят на аукцион в США в 2026 году
В январе 2026 года на аукционе Mecum в Киссимми появится более 250 Chevrolet Corvette всех поколений. Среди них - редчайший экземпляр 1957 года с заводским гоночным пакетом Airbox. Эксперты ожидают, что этот Corvette может установить новый ценовой рекорд. Подробности о легендарном автомобиле и его истории - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 19:52
Редкая Corvette Z06 2023 года потеряла в цене почти 30 тысяч долларов за год
Юбилейная Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом недавно сменила владельца. Машина стоила почти 140 тысяч долларов, но теперь ушла с молотка за 111 тысяч. Что стало причиной такой потери стоимости? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 15:14
Chevrolet Corvette ZR1 C8 2026 в стоке разгоняется до 100 за 2,4 секунды
Видеоблогер Brooks Weisblat первым испытал новый Chevrolet Corvette ZR1 C8 2026 года на дрэг-стрипе. Автомобиль в стандартной комплектации показал впечатляющие результаты. Подробности теста и планы на дальнейшие заезды - в нашем материале. Узнайте, чем еще удивит этот суперкар.Читать далее
-
15.12.2025, 20:31
Владелец купил Chevrolet Corvette за 97 тысяч долларов и продал через 5 тысяч миль за 70 тысяч
Chevrolet Corvette 2024 года с пробегом 5 тысяч миль недавно ушел с аукциона за 70 тысяч долларов. Изначально его стоимость составляла более 97 тысяч. Почему такие машины теряют в цене так быстро? Подробности в нашем материале. Узнайте, что влияет на стоимость современных спорткаров.Читать далее
-
14.12.2025, 14:20
Виртуальный Chevrolet Corvette Z06 C8 в стиле 90-х удивил необычным дизайном
В сети появился необычный рендер Chevrolet Corvette Z06 C8 с ярким двухцветным кузовом. Дизайн вдохновлен эстетикой 90-х и дополнен уникальными деталями. Внутри — светлая кожа, снаружи — черные акценты и агрессивный обвес. Чем еще удивил этот виртуальный спорткар — читайте в материале.Читать далее
- 16 357 077 РChevrolet Corvette 2022 в Москве
- 14 490 000 РChevrolet Corvette 2024 в Москве
- 26 500 000 РChevrolet Corvette 2024 в Москве
- 5 990 000 РChevrolet Corvette 2007 в Москве
- 56 030 000 РChevrolet Corvette 2025 в Москве
- 2 600 000 РChevrolet Corvette 1979 в Москве
- 6 490 000 РChevrolet Corvette 2014 в Москве
- 3 777 077 РChevrolet Corvette 2005 в Москве
- 4 250 000 РChevrolet Corvette 2005 в Москве
- 5 200 000 РChevrolet Corvette 2005 в Москве