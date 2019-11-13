13 ноября 2019, 00:01
Первый дилерский центр Toyota открылся в Смоленске
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Фото: Toyota
Компания Toyota продолжает развивать дилерскую сеть в России. На ее карте появился еще один город. Первый дилерский центр бренда открыт в Смоленске. К услугам клиентов просторный шоу-рум, удобная сервисная зона с 12 постами и отдельной окрасочной камерой, а также полный комплекс дополнительных услуг от тест-драйва до удаленного урегулирования убытков.
Фото: Toyota
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В дилерском центре работают 65 сотрудников. Все они прошли обучение по системе Toyota, который гарантирует высокий уровень сервиса, соответствующий новейшим мировым стандартам. Тойота Центр Смоленск предлагает полный ассортимент сопутствующих услуг: кредитование в АО «Тойота Банк», лизинг от «Тойота Лизин»г, страхование, Toyota Trade-in, удаленное урегулирование убытков, возможность проведения тест-драйва, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Toyota.
Тойота Центр Смоленск стал 113-м дилерским центром Toyota в России. Автосалон принадлежит компании «Динамика», которая специализируется на продаже автомобилей с 2009 года и владеет 12 дилерскими центрами в Северо-Западном регионе.
Упоминается автосалон Тойота Центр Смоленск
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Отзывы по теме
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
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