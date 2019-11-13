Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
13 ноября 2019, 00:01

Первый дилерский центр Toyota открылся в Смоленске

  • 57
  • 0
Фото: Toyota
Компания Toyota продолжает развивать дилерскую сеть в России. На ее карте появился еще один город. Первый дилерский центр бренда открыт в Смоленске. К услугам клиентов просторный шоу-рум, удобная сервисная зона с 12 постами и отдельной окрасочной камерой, а также полный комплекс дополнительных услуг от тест-драйва до удаленного урегулирования убытков.
Первый дилерский центр Toyota открылся в Смоленске

Фото: Toyota

Ранее мы писали
На петербургском заводе Toyota прошла торжественная церемония по случаю начала производства кроссовера RAV4 ...
Читать далее
Первый дилерский центр Toyota в Смоленске расположен на улице Кутузова в Заднепровском районе города, между двумя крупными магистралями — Минским и Московским шоссе. Общая площадь помещений превышает 3 000 кв. метров. В шоу-руме площадью 758 кв. м представлен весь доступный в России модельный ряд Toyota. На территории сервисной зоны расположены 8 слесарных постов, 4 поста кузовного ремонта и отдельная покрасочная камера. 

В дилерском центре работают 65 сотрудников. Все они прошли обучение по системе Toyota, который гарантирует высокий уровень сервиса, соответствующий новейшим мировым стандартам. Тойота Центр Смоленск предлагает полный ассортимент сопутствующих услуг: кредитование в АО «Тойота Банк», лизинг от «Тойота Лизин»г, страхование, Toyota Trade-in, удаленное урегулирование убытков, возможность проведения тест-драйва, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Toyota.

Тойота Центр Смоленск стал 113-м дилерским центром Toyota в России. Автосалон принадлежит компании «Динамика», которая специализируется на продаже автомобилей с 2009 года и владеет 12 дилерскими центрами в Северо-Западном регионе.

Упоминается автосалон Тойота Центр Смоленск

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тойота
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые распространенные автомобили в Москве
Исследуем цены на «Оку»: дешевле только ролики
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Первый дилерский центр Toyota открылся в Смоленске
{{material_128049}}Первый дилерский центр Toyota в Смоленске расположен на улице Кутузова в Заднепровском районе города, между двумя крупными магистралями — Минским и Московским шоссе. Общая площадь помещений превышает 3 000 кв. метров. В шоу-руме площадью 758 кв. м представлен весь доступный в России модельный ряд Toyota. На территории сервисной зоны расположены 8 слесарных постов, 4 поста кузовного ремонта и отдельная покрасочная камера. В дилерском центре работают 65 сотрудников. Все они прошли обучение по системе Toyota, который гарантирует высокий уровень сервиса, соответствующий новейшим мировым стандартам. Тойота Центр Смоленск предлагает полный ассортимент сопутствующих услуг: кредитование в АО «Тойота Банк», лизинг от «Тойота Лизин»г, страхование, Toyota Trade-in, удаленное урегулирование убытков, возможность проведения тест-драйва, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Toyota.Тойота Центр Смоленск стал 113-м дилерским центром Toyota в России. Автосалон принадлежит компании «Динамика», которая специализируется на продаже автомобилей с 2009 года и владеет 12 дилерскими центрами в Северо-Западном регионе.
2019-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Тверь Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.