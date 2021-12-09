Первый эффектный электробус МАЗ-303Е10 выезжает на дороги Северной столицы
Фото: Пассажиравтотранс
По информации белорусского производителя, модель МАЗ-303Е10 создана на базе дизельного автобуса третьего поколения МАЗ-303 и отличается эффектным дизайном. Расчетный запас хода электробуса на одной зарядке, которая длится от 4 до 6 часов, составляет не менее 300 км. Техника полностью приспособлена для маломобильных граждан и оборудована аппарелью.
Салон современно оформленный и рассчитан на перевозку 70 пассажиров: в нем присутствует кондиционер и USB-зарядки. «Коньком» можно назвать систему освещения - он меняется в зависимости от времени суток.
Следует заметить, что в городе уже работают несколько автобусов с электрическим двигателем. Как подчеркивают в «Пассажиравтотрансе», зарядка электробусов организована в ночное время в автобусном парке и не требует дополнительной инфраструктуры.
В начале следующего года в Петербург приедет еще одна новинка российского производства – автобус Volgabus 5270Е, у него также электрический двигатель.
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