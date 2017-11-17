Первый электрический грузовик Tesla официально представлен
Новинка также стала одной из самых быстрых в своем классе. В частности, при полной загрузке машина способна разогнаться с места до «сотни» за 20 секунд. Все остальные подробности о грузовике станут известны позже, когда производитель начнет планировать серийное производство.
Производитель обещает оснастить транспорт беспилотными системами управления, поэтому грузовик на электрическом ходу будет способен преодолевать маршрут без участия человека, при этом у него будет функция движения в колонне, следующей за ведущим транспортным средством. Дальнейшие планы компании предполагают разработку более емкого комплекта батарей для электрогрузовиков, что позволит вывести новинку на экспортные рынки.
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