17 ноября 2017, 09:58

Первый электрический грузовик Tesla официально представлен

Tesla показала свой первый электрический грузовик под названием Semi. Автомобиль сможет проехать на одном запасе батарей максимально 804 км пути. При этом двигаться он сможет в автономном режиме.
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Такой показатель хода обеспечивают 4 электромотора и комплект мощных литий-ионных батарей. Примечательно, что обычный дизельный грузовик на одном баке преодолевает расстояние в 1500 км.

Новинка также стала одной из самых быстрых в своем классе. В частности, при полной загрузке машина способна разогнаться с места до «сотни» за 20 секунд. Все остальные подробности о грузовике станут известны позже, когда производитель начнет планировать серийное производство.

Производитель обещает оснастить транспорт беспилотными системами управления, поэтому грузовик на электрическом ходу будет способен преодолевать маршрут без участия человека, при этом у него будет функция движения в колонне, следующей за ведущим транспортным средством. Дальнейшие планы компании предполагают разработку более емкого комплекта батарей для электрогрузовиков, что позволит вывести новинку на экспортные рынки.

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Первый электрический грузовик Tesla официально представлен
{{material_121556}} Такой показатель хода обеспечивают 4 электромотора и комплект мощных литий-ионных батарей. Примечательно, что обычный дизельный грузовик на одном баке преодолевает расстояние в 1500 км.Новинка также стала одной из самых быстрых в своем классе. В частности, при полной загрузке машина способна разогнаться с места до «сотни» за 20 секунд. Все остальные подробности о грузовике станут известны позже, когда производитель начнет планировать серийное производство.Производитель обещает оснастить транспорт беспилотными системами управления, поэтому грузовик на электрическом ходу будет способен преодолевать маршрут без участия человека, при этом у него будет функция движения в колонне, следующей за ведущим транспортным средством. Дальнейшие планы компании предполагают разработку более емкого комплекта батарей для электрогрузовиков, что позволит вывести новинку на экспортные рынки.
2017-11-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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