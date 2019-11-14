14 ноября 2019, 17:46
Первый электрический кроссовер Ford назовут Mustang Mach-E
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Фото: Ford
Компания Ford назовет свой первый электрический кроссовер в честь мощного «Мустанга» 1970-х годов. Премьера Mustang Mach-E состоится 18 ноября в Лос-Анджелесе. Вслед за этим начнется прием предварительных заказов.
Фото: Ford
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Вся информация о кроссовере держится в строжайшем секрете. Ожидается, что дальность хода без подзарядки составит 600 километров. С новым электрокаром Ford связывает большие надежды. По замыслу маркетологов, он должен стать очередным прорывом марки, как в начале ХХ века стал Ford Model T, а в середине века – Ford Mustang.
Публике новинку покажут вечером 17 ноября в Лос-Анджелесе, но в Москве в это время будет уже раннее утро понедельника. Одновременно дилеры в США и Европе начнут принимать предварительные заказы с предоплатой в 500 долларов. Позже купить электрокар получат возможность и китайские клиенты.
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