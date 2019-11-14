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14 ноября 2019, 17:46

Первый электрический кроссовер Ford назовут Mustang Mach-E

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Фото: Ford
Компания Ford назовет свой первый электрический кроссовер в честь мощного «Мустанга» 1970-х годов. Премьера Mustang Mach-E состоится 18 ноября в Лос-Анджелесе. Вслед за этим начнется прием предварительных заказов.
Первый электрический кроссовер Ford назовут Mustang Mach E

Фото: Ford

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Первоначально Ford хотел возродить для электрического кроссовера имя Mustang Mach 1, под которым с 1968 по 1978 годы выпускались «заряженные» версии Mustang. Но поклонники марки встретили эту новость с недоумением. Они не могли понять, что может быть общего у мощного масл-кара, оснащенного 6,4-литровым V8 отдачей 400 сил, с электрическим кроссовером. В итоге, автопроизводитель решил немного скорректировать имя. Буква «Е», сменившая цифру «1», должна отражать электрическую сущность новой модели.

Вся информация о кроссовере держится в строжайшем секрете. Ожидается, что дальность хода без подзарядки составит 600 километров. С новым электрокаром Ford связывает большие надежды. По замыслу маркетологов, он должен стать очередным прорывом марки, как в начале ХХ века стал Ford Model T, а в середине века – Ford Mustang.

Публике новинку покажут вечером 17 ноября в Лос-Анджелесе, но в Москве в это время будет уже раннее утро понедельника. Одновременно дилеры в США и Европе начнут принимать предварительные заказы с предоплатой в 500 долларов. Позже купить электрокар получат возможность и китайские клиенты.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2005 года
Мощный, харизматичный, абсолютно не требовательный к топливу и достаточно экономичен для своего объема... Правда, немного тряский на плохих дорогах. Зато на его дизайн заставляет по-доброму улыбаться окружающих.
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Первый электрический кроссовер Ford назовут Mustang Mach-E
{{material_127788}}Первоначально Ford хотел возродить для электрического кроссовера имя Mustang Mach 1, под которым с 1968 по 1978 годы выпускались «заряженные» версии Mustang. Но поклонники марки встретили эту новость с недоумением. Они не могли понять, что может быть общего у мощного масл-кара, оснащенного 6,4-литровым V8 отдачей 400 сил, с электрическим кроссовером. В итоге, автопроизводитель решил немного скорректировать имя. Буква «Е», сменившая цифру «1», должна отражать электрическую сущность новой модели.Вся информация о кроссовере держится в строжайшем секрете. Ожидается, что дальность хода без подзарядки составит 600 километров. С новым электрокаром Ford связывает большие надежды. По замыслу маркетологов, он должен стать очередным прорывом марки, как в начале ХХ века стал Ford Model T, а в середине века – Ford Mustang.Публике новинку покажут вечером 17 ноября в Лос-Анджелесе, но в Москве в это время будет уже раннее утро понедельника. Одновременно дилеры в США и Европе начнут принимать предварительные заказы с предоплатой в 500 долларов. Позже купить электрокар получат возможность и китайские клиенты.
2019-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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