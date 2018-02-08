8 февраля 2018, 11:29
Первый электрический кроссовер Hyundai Kona почти готов
Компания Hyundai поделилась некоторыми подробностями о своем первом полностью электрическом кроссовере Kona. Например, утверждается, что автомобиль сможет проехать без подзарядки 470 км.
Электрический Kona будет предлагаться с двумя вариантами силовой установки на выбор. Как уверяет корейский автопроизводитель, кроссовер в топовом исполнении с батареями максимальной емкости сможет преодолеть на одной зарядке расстояние в 470 км. Это один из лучших показателей в классе.
Все подробности о модели обещают раскрыть 27 февраля. Публичная премьера электрической версии Hyundai Kona пройдет в рамках Женевского автосалона в марте. Вслед за этим автомобиль встанет на конвейер. В салоны дилеров кроссовер доберется к июню нынешнего года.
Стандартная версия Hyundai Kona вышла на рынок летом 2017 года. Модель построена на новой субкомпактной платформе. Автомобиль продается в Южной Корее, США и Европе. В Россию поставлять кроссовер пока не планируют, ведь у нас есть Creta!
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