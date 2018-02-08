8 февраля 2018, 11:29

Первый электрический кроссовер Hyundai Kona почти готов

Компания Hyundai поделилась некоторыми подробностями о своем первом полностью электрическом кроссовере Kona. Например, утверждается, что автомобиль сможет проехать без подзарядки 470 км.
^
Hyundai Kona
Корейский автопроизводитель подогревает интерес публики первым видео-тизером, на котором лишь легкие намеки на внешность будущего кроссовера. И судя по всему, дизайн электрокара не будет сильно отличаться от стандартной версии. Новинка, вероятно, получит иную радиаторную решетку и видоизмененные бамперы, а сзади закономерно исчезнут выхлопные трубы.

Электрический Kona будет предлагаться с двумя вариантами силовой установки на выбор. Как уверяет корейский автопроизводитель, кроссовер в топовом исполнении с батареями максимальной емкости сможет преодолеть на одной зарядке расстояние в 470 км. Это один из лучших показателей в классе.

Все подробности о модели обещают раскрыть 27 февраля. Публичная премьера электрической версии Hyundai Kona пройдет в рамках Женевского автосалона в марте. Вслед за этим автомобиль встанет на конвейер. В салоны дилеров кроссовер доберется к июню нынешнего года.

Стандартная версия Hyundai Kona вышла на рынок летом 2017 года. Модель построена на новой субкомпактной платформе. Автомобиль продается в Южной Корее, США и Европе. В Россию поставлять кроссовер пока не планируют, ведь у нас есть Creta! 
Новинки и концепт кары Хундай, Хендай Кона

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Hyundai HD-78
| Подскажите пожалуйста на HD 72 руль очень сильно начал бит не как не могу найти причину. Устранение люфта рулевой колонки При этом люфте колонка сначала издаёт звук как сверчок, если не устранить, то начинает потом стучать. Избавляемся от данной проблемы следующим способом - разбираем рулевую ...
V-U67
Форум Hyundai Trajet
Ездил на Hyundai Trajet 2.0 дизель три года. У отца была такая же. В принципе как дешевый минивен сойдет, места много, поломки как и у всех корейцев того времени были, да и кузов слабоват. В то время, когда ее продавал, попал в аварию. Отвлекся и поцеловал впереди стоящий вольво xc60. Разворотил себе ...
Олег Генрихович
Форум Hyundai Elantra
| Кому: константин Так заявленный расход он заявлен при определенном темпе езды. Это не значит, что можно педаль от пола не отжимать и будет 5.5л. Если манера езды у вас спокойная, кондиционером не балуетесь, и расход при этом большой. То смотрим на свечи, лямбду и т.д. по топливной системе. В общем ...
laptev
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Hyundai Автомудрость Hyundai АвтоПитер Hyundai Дизайн и тюнинг Hyundai Новинки и концепт кары Hyundai Новости и акции автосалонов Hyundai Автосалоны и дилеры марки Hyundai Аренда и прокат авто марки Hyundai Автоклубы и форумы автозавчастей марки Hyundai Автосервисы и магазины автозапчастей марки Hyundai
Главные материалы
Тест-драйв Peugeot 5008: душевная хирургия
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Hyundai Kona
Объявления о продаже Hyundai Kona
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 40 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Первый электрический кроссовер Hyundai Kona почти готов
{{model_6346}}Корейский автопроизводитель подогревает интерес публики первым видео-тизером, на котором лишь легкие намеки на внешность будущего кроссовера. И судя по всему, дизайн электрокара не будет сильно отличаться от стандартной версии. Новинка, вероятно, получит иную радиаторную решетку и видоизмененные бамперы, а сзади закономерно исчезнут выхлопные трубы.Электрический Kona будет предлагаться с двумя вариантами силовой установки на выбор. Как уверяет корейский автопроизводитель, кроссовер в топовом исполнении с батареями максимальной емкости сможет преодолеть на одной зарядке расстояние в 470 км. Это один из лучших показателей в классе.Все подробности о модели обещают раскрыть 27 февраля. Публичная премьера электрической версии Hyundai Kona пройдет в рамках Женевского автосалона в марте. Вслед за этим автомобиль встанет на конвейер. В салоны дилеров кроссовер доберется к июню нынешнего года.Стандартная версия Hyundai Kona вышла на рынок летом 2017 года. Модель построена на новой субкомпактной платформе. Автомобиль продается в Южной Корее, США и Европе. В Россию поставлять кроссовер пока не планируют, ведь у нас есть Creta! 
2018-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Смоленск Казань Иваново
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG