6 мая 2019, 15:32

Первый электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC сошел с конвейера

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Концерн Daimler объявил о начале серийного производства электрокара Mercedes-Benz EQC. Первый кроссовер сошел с конвейера предприятия в Бремене (Германия), где уже собирают седаны и универсалы C-Class, а также компактные кроссоверы GLC и GLC Coupe.
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый электрический кроссовер Mercedes Benz EQC сошел с конвейера
Первый полностью электрический кроссовер Mercedes-Benz был представлен в начале сентября 2018 года на специальном мероприятии в Стокгольме. По габаритам EQC близок к Mercedes-Benz GLC, но на 10 см длиннее и на 3 см ниже. Его размеры: длина – 4 761 мм, ширина – 1 884 мм, высота – 1 324 мм, колесная база – 2 873 мм. Объем багажника составляет 500 литров или на 79 литров больше, чем у GLC.

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В состав силовой установки входят два электромотора с суммарной отдачей 408 л.с. (765 Нм) и литий-ионная батарея емкостью 80 кВт-ч. Разгон с места до «сотни» занимает 5,1 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 180 км/ч. Запаса хода по оптимистичному циклу NEDC хватает на 450 километров. В реальных условиях эксплуатации расстояние будет примерно на 30% меньше. Восполнить заряд аккумуляторов можно до 80% от высоковольтной станции за 40 минут. 

После модернизации предприятия Daimler в Бремене стало возможным выпускать на одной сборочной линии автомобили с различными трансмиссиями. В будущем это позволит быстро адаптироваться к меняющимся требованиям рынка. На профессиональном жаргоне момент соединения кузова с подвеской и трансмиссией называется «свадьбой». В случае с EQC специалисты говорят о «втором браке», когда блок аккумуляторных батарей устанавливается в автомобиль после электромоторов и остальной части трансмиссии. Этот процесс в некоторой степени напоминает установку ДВС в обычный автомобиль, когда опорные рычаги поднимают батарею до уровня пола будущего вседорожника, а рабочие контролируют автоматическое крепление болтами.

В конце 2019 года сборку Mercedes-Benz EQC наладят также в Китае на совместном предприятии Beijing Benz Automotive Co. Будущие сотрудники китайского завода уже приступили к стажировке в Бремене. Производство аккумуляторов для всех кроссоверов EQC осуществляют на собственном заводе компании в немецком городе Каменце. В дальнейшем электрокары линейки EQ планируют выпускать на других предприятиях Daimler – в Германии, США и Франции.

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Первый электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC сошел с конвейера
Первый полностью электрический кроссовер Mercedes-Benz был представлен в начале сентября 2018 года на специальном мероприятии в Стокгольме. По габаритам EQC близок к Mercedes-Benz GLC, но на 10 см длиннее и на 3 см ниже. Его размеры: длина – 4 761 мм, ширина – 1 884 мм, высота – 1 324 мм, колесная база – 2 873 мм. Объем багажника составляет 500 литров или на 79 литров больше, чем у GLC.{{material_124396}}В состав силовой установки входят два электромотора с суммарной отдачей 408 л.с. (765 Нм) и литий-ионная батарея емкостью 80 кВт-ч. Разгон с места до «сотни» занимает 5,1 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 180 км/ч. Запаса хода по оптимистичному циклу NEDC хватает на 450 километров. В реальных условиях эксплуатации расстояние будет примерно на 30% меньше. Восполнить заряд аккумуляторов можно до 80% от высоковольтной станции за 40 минут. После модернизации предприятия Daimler в Бремене стало возможным выпускать на одной сборочной линии автомобили с различными трансмиссиями. В будущем это позволит быстро адаптироваться к меняющимся требованиям рынка. На профессиональном жаргоне момент соединения кузова с подвеской и трансмиссией называется «свадьбой». В случае с EQC специалисты говорят о «втором браке», когда блок аккумуляторных батарей устанавливается в автомобиль после электромоторов и остальной части трансмиссии. Этот процесс в некоторой степени напоминает установку ДВС в обычный автомобиль, когда опорные рычаги поднимают батарею до уровня пола будущего вседорожника, а рабочие контролируют автоматическое крепление болтами.В конце 2019 года сборку Mercedes-Benz EQC наладят также в Китае на совместном предприятии Beijing Benz Automotive Co. Будущие сотрудники китайского завода уже приступили к стажировке в Бремене. Производство аккумуляторов для всех кроссоверов EQC осуществляют на собственном заводе компании в немецком городе Каменце. В дальнейшем электрокары линейки EQ планируют выпускать на других предприятиях Daimler – в Германии, США и Франции.
2019-05-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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