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12 февраля 2020, 15:35

Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq

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Фото: Skoda
Компания Skoda опубликовала первый тизер своего нового кроссовера. Автомобиль назовут Enyaq. Он получит полностью электрическую силовую установку и дебютирует до конца 2020 года.
Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq

Фото: Skoda

Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq

Фото: Skoda

Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq

Фото: Skoda

Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq

Фото: Skoda

Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq

Фото: Skoda

Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq
Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq
Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq
Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq
Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq
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Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq от ирландского имени Enya – «источник жизни». Имя Enya, в свою очередь, происходит от гэльского слова «Eithne» - «сущность», «дух» или «принцип». Заглавная буква «Е» подчеркивает электрическую сущность новинки, а буква «Q» традиционно присутствует на конце всех названий кроссоверов Skoda: Kamiq, Karoq и Kodiaq.

Дизайн электрокара выполнят по мотивам концепт-кара Skoda Vision iV, представленного ровно год назад – в марте 2019-го. Это был электрический купеобразный кроссовер длиной 4 665 мм, шириной 1 926 мм и высотой 1 613 мм. Объем багажника – 550 литров. Концепт получил полностью светодиодную оптику, огромные 22-дюймовые колеса с улучшенной аэродинамикой, цифровую приборную панель и большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Новый Skoda Enyaq построят на модульной платформе MEB, которую инженеры Volkswagen Group разработали специально для электрических моделей. Технических подробностей о чешском электрокаре известно немного. По всей видимости, он разделит силовую установку с будущим Volkswagen ID.4 с двумя электромоторами – по одному на каждой оси. Суммарная отдача превысит 300 сил, а дальность хода – 500 километров. Премьера серийной версии должна состояться в конце 2020 года. По цене электрический кроссовер будет сопоставим с топовыми комплектациями обычного Skoda Kodiaq.

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Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq
{{material_125913}}Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq от ирландского имени Enya – «источник жизни». Имя Enya, в свою очередь, происходит от гэльского слова «Eithne» - «сущность», «дух» или «принцип». Заглавная буква «Е» подчеркивает электрическую сущность новинки, а буква «Q» традиционно присутствует на конце всех названий кроссоверов Skoda: Kamiq, Karoq и Kodiaq.Дизайн электрокара выполнят по мотивам концепт-кара Skoda Vision iV, представленного ровно год назад – в марте 2019-го. Это был электрический купеобразный кроссовер длиной 4 665 мм, шириной 1 926 мм и высотой 1 613 мм. Объем багажника – 550 литров. Концепт получил полностью светодиодную оптику, огромные 22-дюймовые колеса с улучшенной аэродинамикой, цифровую приборную панель и большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы.Новый Skoda Enyaq построят на модульной платформе MEB, которую инженеры Volkswagen Group разработали специально для электрических моделей. Технических подробностей о чешском электрокаре известно немного. По всей видимости, он разделит силовую установку с будущим Volkswagen ID.4 с двумя электромоторами – по одному на каждой оси. Суммарная отдача превысит 300 сил, а дальность хода – 500 километров. Премьера серийной версии должна состояться в конце 2020 года. По цене электрический кроссовер будет сопоставим с топовыми комплектациями обычного Skoda Kodiaq.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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