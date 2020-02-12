12 февраля 2020, 15:35
Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq
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Фото: Skoda
Компания Skoda опубликовала первый тизер своего нового кроссовера. Автомобиль назовут Enyaq. Он получит полностью электрическую силовую установку и дебютирует до конца 2020 года.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
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Новый Skoda Enyaq построят на модульной платформе MEB, которую инженеры Volkswagen Group разработали специально для электрических моделей. Технических подробностей о чешском электрокаре известно немного. По всей видимости, он разделит силовую установку с будущим Volkswagen ID.4 с двумя электромоторами – по одному на каждой оси. Суммарная отдача превысит 300 сил, а дальность хода – 500 километров. Премьера серийной версии должна состояться в конце 2020 года. По цене электрический кроссовер будет сопоставим с топовыми комплектациями обычного Skoda Kodiaq.
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