Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

23 июля 2026, 08:26

Первый электрокар Ferrari Luce выставлен на аукцион с рекордной стартовой ценой

Первый электрокар Ferrari Luce выставлен на аукцион с рекордной стартовой ценой

Как критика Маттео Сальвини подогрела ажиотаж вокруг аукциона первого электрокара Ferrari за 1,1 млн долларов

Первый электрокар Ferrari Luce выставлен на аукцион с рекордной стартовой ценой

Ferrari готовит к аукциону уникальный Luce - первый серийный электрокар бренда, который уже вызвал бурю обсуждений. Стартовая цена превышает обычную почти вдвое, а все средства пойдут на благотворительность. Почему этот лот стал предметом споров и что ждет рынок - разбираемся подробно.

Ferrari готовит к аукциону уникальный Luce - первый серийный электрокар бренда, который уже вызвал бурю обсуждений. Стартовая цена превышает обычную почти вдвое, а все средства пойдут на благотворительность. Почему этот лот стал предметом споров и что ждет рынок - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о выставлении на аукцион первого серийного электромобиля Ferrari Luce может стать сигналом о переменах в премиальном сегменте. Впервые в истории итальянский бренд решился на выпуск полностью электрической модели, и сразу же сделал ее предметом благотворительного аукциона. Это событие не только подчеркивает смену приоритетов в индустрии, но и демонстрирует, насколько высок интерес к уникальным автомобилям даже в эпоху электрификации.

Как сообщает Autonews, дебютный экземпляр Ferrari Luce с шасси под номером «Chassis 0» будет продан на торгах RM Sotheby’s в августе, в рамках Monterey Car Week. Стартовая цена - 1,1 миллиона долларов, что почти вдвое превышает стоимость стандартной версии Luce (640 тысяч долларов). Все вырученные средства направят на образовательные проекты фонда Ferrari, что добавляет лоту особую ценность и может спровоцировать еще больший интерес среди коллекционеров и поклонников марки.

Особое внимание привлекает не только статус первого электрокара Ferrari, но и его индивидуальная отделка от подразделения Tailor Made. Автомобиль получил уникальный окрас Madreperla Semi-Gloss с эффектом смены оттенков, салон отделан специальной металлической кожей Perla Le Mans и материалом Grigio Corvara, а колесные диски окрашены индивидуально и выполнены в традиционном пятиспицевом стиле. На тормозных суппортах - фирменная символика, а в салоне установлена памятная табличка, подтверждающая статус первого серийного шасси программы Luce.

Появление Luce вызвало неоднозначную реакцию в автомобильном сообществе. Дизайн новинки, разработанный Джонатаном Айвом и Марком Ньюсоном, ранее работавшими в Apple, подвергся критике даже со стороны высокопоставленных чиновников Италии. Вице-премьер Маттео Сальвини открыто выразил недовольство внешним видом электрокара, а в профильных СМИ обсуждают, насколько оправдан такой отход от классических канонов Ferrari. На фоне этого интерес к аукциону только усиливается: многие хотят лично оценить, как бренд справился с вызовом времени.

Стоит отметить, что в последние годы рынок электромобилей стремительно меняется. Например, недавно эксперты отмечали, что китайские гибриды активно увеличивают свою долю на вторичном рынке России, что подтверждает растущий интерес к новым технологиям и альтернативным силовым установкам. Подробнее о тенденциях можно узнать в материале о том, как гибридные модели из Китая меняют структуру рынка.

Возвращаясь к Ferrari Luce, важно подчеркнуть: уход главы отдела маркетинга Энрико Галлиера вскоре после премьеры электрокара лишь подогрел слухи о внутренних разногласиях в компании. Однако, несмотря на критику и споры, сам факт появления Luce и его выставление на аукцион с благотворительной целью может стать примером для других премиальных брендов. Важно помнить, что подобные лоты часто уходят за суммы, значительно превышающие стартовые оценки, особенно если речь идет о первом экземпляре новой эпохи для легендарной марки. Для коллекционеров и инвесторов это не только шанс приобрести уникальный автомобиль, но и возможность войти в историю вместе с Ferrari.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Ferrari Luce был представлен в мае 2026 года, а его дизайн стал результатом сотрудничества с бывшими топ-дизайнерами Apple. Электрокар оснащен современными технологиями и ориентирован на премиальный сегмент, а его появление может стать отправной точкой для дальнейшего развития электрических моделей в линейке Ferrari. Итоговая цена на аукционе может существенно превысить стартовую, учитывая благотворительный характер продажи и историческую значимость автомобиля. Для российского рынка это событие может стать ориентиром, показывающим, как быстро меняются тренды даже среди самых консервативных производителей.

Упомянутые марки: Ferrari
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