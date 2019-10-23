Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
23 октября 2019, 08:24

Mazda представила свой первый электрокар

  • 487
  • 0
 
Накануне автосалона в Токио компания Mazda продемонстрировала свою первую полностью электрическую модель – серийный кроссовер Mazda MX-30. Автомобиль оснащен блоком аккумуляторов емкостью 35,5 кВт-ч, которые позволяют ему проезжать по 200 километров без подзарядки.
Mazda представила свой первый электрокар

 

Mazda представила свой первый электрокар

 

Mazda представила свой первый электрокар

 

Mazda представила свой первый электрокар

 

Mazda представила свой первый электрокар

 

Mazda представила свой первый электрокар

 

Mazda представила свой первый электрокар

 

Mazda представила свой первый электрокар

 

Mazda представила свой первый электрокар

 

Mazda представила свой первый электрокар
Mazda представила свой первый электрокар
Mazda представила свой первый электрокар
Mazda представила свой первый электрокар
Mazda представила свой первый электрокар
Mazda представила свой первый электрокар
Mazda представила свой первый электрокар
Mazda представила свой первый электрокар
Mazda представила свой первый электрокар
Ранее мы писали
На протяжении последней недели на немецкой трассе Нюрбургринг тестируют прототип Mazda RX-8. Остается только ...
Читать далее
Электрический кроссовер построен на архитектуре Mazda e-SkyActiv. Его габариты: длина – 4 395 мм, ширина – 1 795 мм, высота – 1 570 мм, а колёсная база равна 2 655 мм. Отличительной особенностью дизайна стали распашные («суицидальные») двери, которые открываются навстречу друг другу.

Известно, что аккумуляторные батареи расположены под полом. Их емкость составляет 35,5 кВт-ч, обеспечивая до 200 километров пробега без подзарядки. Этого вполне достаточно для стандартных поездок по городу. Главное, к чему стремились в Mazda при создании электрокара – удовольствие от вождения. Данные о мощности силовой установки пока не раскрываются. На прототипах электромотор развивал 144 л.с. и 263 Нм крутящего момента. 

Электрокар получил множество продвинутых электронных систем безопасности. В их число входит система автоматического экстренного торможения, которая при помощи радиалокатора может «заглядывать» за поворот. Система удержания в полосе распознает границы дорожного полотна даже, если разметка отсутствует. Система мониторинга «слепых» зон работает в паре с системой экстренного торможения и не позволит водителю встроиться в поток, если он не заметил индикатор помехи на боковом зеркале. Кроме того, кроссовер получил усовершенствованную систему управления тягой e-G-Vectoring Control.

В отделке интерьера использованы экологичные материалы: искусственная кожа, пробковое дерево вторичной переработки, переработанный полиэтилен, схожий по фактуре с натуральной тканью. Сидения обиты особым материалом Black Denim, на 20% изготовленным из вторсырья. Европейские дилеры уже принимают предварительные заказы. Первые покупатели получат свои автомобили в 2020 году.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mazda 6 MPS
Всем привет. У меня мазда 6мпс. Зимой попал в ДТП, нужно менять бампер передний, ни как его не могу найти. Может кто что подскажет или какой другой можно поставить. Заранее спасибо
Андрей
Форум Mazda СX 7
Если отвечать на вопрос стоит ли брать мазду сх- 7 или нет, то мой ответ будет - однозначно брать! Говорю это, как владелец этой машины, на которой езжу уже больше трех лет. Машина действительно надежная и качественно укомплектована. Потому как я ни разу за все три года не обратился по заводской гарантии ...
Александр
Форум Mazda 5
Выбирал машину из расчету надежности и вместительности, чтобы можно было без труда выехать, например, всей семьей, со всеми необходимыми вещами, на природу или поехать в дальнюю дорогу на море. Идеальным вариантом для меня стала мазда 5. После покупки я ещё больше в неё влюбился, потому что она очень ...
Валентин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Мазда
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Интервью с Яном Прохазкой, главой марки Skoda в России
Самые популярные автомобили у пенсионеров
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mazda представила свой первый электрокар
{{material_127825}}Электрический кроссовер построен на архитектуре Mazda e-SkyActiv. Его габариты: длина – 4 395 мм, ширина – 1 795 мм, высота – 1 570 мм, а колёсная база равна 2 655 мм. Отличительной особенностью дизайна стали распашные («суицидальные») двери, которые открываются навстречу друг другу.Известно, что аккумуляторные батареи расположены под полом. Их емкость составляет 35,5 кВт-ч, обеспечивая до 200 километров пробега без подзарядки. Этого вполне достаточно для стандартных поездок по городу. Главное, к чему стремились в Mazda при создании электрокара – удовольствие от вождения. Данные о мощности силовой установки пока не раскрываются. На прототипах электромотор развивал 144 л.с. и 263 Нм крутящего момента. Электрокар получил множество продвинутых электронных систем безопасности. В их число входит система автоматического экстренного торможения, которая при помощи радиалокатора может «заглядывать» за поворот. Система удержания в полосе распознает границы дорожного полотна даже, если разметка отсутствует. Система мониторинга «слепых» зон работает в паре с системой экстренного торможения и не позволит водителю встроиться в поток, если он не заметил индикатор помехи на боковом зеркале. Кроме того, кроссовер получил усовершенствованную систему управления тягой e-G-Vectoring Control.В отделке интерьера использованы экологичные материалы: искусственная кожа, пробковое дерево вторичной переработки, переработанный полиэтилен, схожий по фактуре с натуральной тканью. Сидения обиты особым материалом Black Denim, на 20% изготовленным из вторсырья. Европейские дилеры уже принимают предварительные заказы. Первые покупатели получат свои автомобили в 2020 году.
2019-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Московская область Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.