23 октября 2019, 08:24
Mazda представила свой первый электрокар
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Накануне автосалона в Токио компания Mazda продемонстрировала свою первую полностью электрическую модель – серийный кроссовер Mazda MX-30. Автомобиль оснащен блоком аккумуляторов емкостью 35,5 кВт-ч, которые позволяют ему проезжать по 200 километров без подзарядки.
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Известно, что аккумуляторные батареи расположены под полом. Их емкость составляет 35,5 кВт-ч, обеспечивая до 200 километров пробега без подзарядки. Этого вполне достаточно для стандартных поездок по городу. Главное, к чему стремились в Mazda при создании электрокара – удовольствие от вождения. Данные о мощности силовой установки пока не раскрываются. На прототипах электромотор развивал 144 л.с. и 263 Нм крутящего момента.
Электрокар получил множество продвинутых электронных систем безопасности. В их число входит система автоматического экстренного торможения, которая при помощи радиалокатора может «заглядывать» за поворот. Система удержания в полосе распознает границы дорожного полотна даже, если разметка отсутствует. Система мониторинга «слепых» зон работает в паре с системой экстренного торможения и не позволит водителю встроиться в поток, если он не заметил индикатор помехи на боковом зеркале. Кроме того, кроссовер получил усовершенствованную систему управления тягой e-G-Vectoring Control.
В отделке интерьера использованы экологичные материалы: искусственная кожа, пробковое дерево вторичной переработки, переработанный полиэтилен, схожий по фактуре с натуральной тканью. Сидения обиты особым материалом Black Denim, на 20% изготовленным из вторсырья. Европейские дилеры уже принимают предварительные заказы. Первые покупатели получат свои автомобили в 2020 году.
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27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
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Комментарии пользователей
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