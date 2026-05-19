Ferrari выходит на рынок электромобилей - что скрывает камуфляж Luce и почему это важно

19 мая 2026, 20:25
Первый электрокроссовер Ferrari Luce: характеристики, цена и дата премьеры
Ferrari готовит к дебюту свой первый серийный электромобиль - кроссовер Luce, который обещает стать одной из самых мощных и дорогих моделей бренда. Ожидается, что новинка появится уже в мае 2026 года и задаст новые стандарты для премиальных электрокаров.
Появление первого электромобиля от Ferrari – событие, которое меняет правила игры на рынке премиальных автомобилей. Итальянская марка, известная своими бензиновыми спорткарами, решила опередить конкурентов и представить технологию кроссовера Luce уже в мае 2026 года. Это не просто очередная новинка: речь идет о моделях, которые могут задать новый стандарт для сегмента электрокаров.
Прототип Ferrari Luce был замечен на тестах в плотном камуфляже, который скрывает очертания кузова и поражает даже опытных наблюдателей. Внешне автомобиль напоминает Purosangue, но под слоями пластика и винила скрывается совершенно иной характер. Толстые накладки по периметру кузова и необычный «фургонный» силуэт — уловка, чтобы не разглашать детали дизайна до официальной премьеры.
Техническая начинка Luce впечатляет: четыре электромотора в сумме выдают 986 л.с. (1000 л.с. по DIN, 736 кВт), что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 310 км/ч, масса составляет 2,3 тонны. Для сравнения, это быстрее, чем Ferrari 12Cilindri, и соответствует лучшим гиперкарам на рынке.
Батарея емкостью 122 кВт·ч встроена в пол, что обеспечивает низкий центр тяжести и улучшенную управляемость. На одном заряде Luce сможет проехать более 530 км, а поддержка зарядки мощностью до 350 кВт позволит быстро восполнить запас хода. Ожидается, что такие параметры сделают новинку одной из самых технологичных в классе.
Стоимость Ferrari Luce стартует с отметки 550 000 евро (около 640 000 долларов по текущему курсу), что автоматически относит модель к числу самых дорогих серийных электромобилей. Официальная премьера запланирована на май 2026 года, и интерес к новинке уже подогревается слухами и рендерами.
Для российского рынка появление подобных моделей — не только повод для обсуждения, но и индикатор движения трендов. Несмотря на высокую цену и ограниченную доступность, опыт Ferrari Luce может сыграть важную роль в развитии премиального сегмента электромобилей и в России. Важно отметить, что электрокары с похожими характеристиками пока выглядят редкостью, а их появление вызывает растущий интерес к экологичным и технологичным решениям даже среди самых требовательных покупателей.
Интересно, что Ferrari опередила Lamborghini и другие марки в сегменте электрических кроссоверов. Это может стать сигналом для всего рынка: даже самые консервативные бренды постепенно адаптируются к новым реалиям. Однако, как показывает опыт других культовых марок, переход к новым технологиям не всегда происходит плавно — например, легендарный Cadillac столкнулся с неожиданными техническими трудностями .
