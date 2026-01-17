Редкая возможность для коллекционеров — кто станет обладателем уникального Ford Mustang Dark Horse SC?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 17:17

Первый Ford Mustang Dark Horse SC выставят на аукцион: цена может шокировать

Первый Ford Mustang Dark Horse SC выставят на аукцион: цена может шокировать

Редкая возможность для коллекционеров — кто станет обладателем уникального Ford Mustang Dark Horse SC?

Первый Ford Mustang Dark Horse SC выставят на аукцион: цена может шокировать

Ford готовит сенсацию: первый Mustang Dark Horse SC сходит с конвейера и сразу отправляется на аукцион. Эксперты уверены - цена превзойдет все ожидания. Почему этот автомобиль вызывает такой ажиотаж? Узнайте подробности.

Ford готовит сенсацию: первый Mustang Dark Horse SC сходит с конвейера и сразу отправляется на аукцион. Эксперты уверены - цена превзойдет все ожидания. Почему этот автомобиль вызывает такой ажиотаж? Узнайте подробности.

Когда автопроизводителям нужно громко заявить о новой модели, они часто прибегают к проверенному способу — выставить первый экземпляр с VIN 001 на престижном аукционе. Именно так поступила компания Ford с новым Mustang Dark Horse SC, который только что сошел с конвейера и уже готовится к продаже на одном из самых известных автомобильных аукционов мира.

В ближайшие выходные в Скоттсдейле состоится событие, вызвавшее бурю эмоций у коллекционеров и поклонников марки. Первый Ford Mustang Dark Horse SC, получивший особый статус, будет продан с молотка. Организаторы уверены: интерес к лоту огромен, а итоговая цена может установить рекорд для этой серии.

Традиция продажи первых экземпляров новых моделей через аукционный дом Barrett-Jackson давно стала частью маркетинговой стратегии ведущих автоконцернов. Такой подход не только подогревает интерес к новинке, но и привлекает внимание к бренду в целом. На предыдущих подобных аукционах фигурировали внушительные суммы, и эксперты не сомневаются, что на этот раз Mustang Dark Horse SC также не останется без внимания состоятельных покупателей.

Особый статус автомобиля подкрепляется не только его порядковым номером, но и эксклюзивной комплектацией. По слухам, первый экземпляр получил уникальные опции, недоступные в серийных версиях. Это делает машину по-настоящему коллекционной, чем и объясняется ажиотаж вокруг неё.

Интересно, что подобная практика широко используется и другими автогигантами. Например, General Motors регулярно выставляет на аукционы первые экземпляры Corvette, и каждый раз итоговая цена превосходит самые смелые прогнозы. Теперь очередь за Ford — и, судя по всему, Mustang Dark Horse SC готов вписать новую главу в историю аукционных продаж.

Пока эксперты строят догадки, кто станет владельцем этого уникального автомобиля, мнения о его стоимости разделились. Некоторые уверены, что цена превысит миллион долларов, другие допускают, что аукцион может преподнести неожиданный сюрприз. Ясно одно: равнодушных к этому событию нет.

Для Ford это не только возможность получить прибыль, но и шанс вновь заявить о себе на фоне растущей конкуренции. В условиях насыщенного рынка подобные акции помогают выделиться и привлечь внимание даже тех, кто обычно остается в стороне от громких премьер.

Остаётся лишь наблюдать за развитием событий и ждать итогов аукциона. Кто знает, возможно, именно этот Mustang Dark Horse SC станет самой дорогой машиной в истории марки. В любом случае, страсти вокруг него уже кипят нешуточные.

Упомянутые модели: Ford Mustang
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Вологда Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться