19 октября 2018, 16:58
Первый гибрид Lamborghini назовут Unico
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Идею выпустить гибридный автомобиль в Lamborghini вынашивают на протяжении нескольких лет. Сегодня стало известно, что первую гибридную модель итальянской марки, ранее числившуюся под внутренним индексом LB48H, назовут Unico. Всего планируется построить 63 экземпляра. Цена каждого составит не менее 2,5 млн долларов.
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Концепт-кар Terzo Millennio («Третье тысячелетие») инженеры Lamborghini разрабатывали совместно со специалистами Массачусетского технологического института. Он оснащался четырьмя электромоторами – по одному на каждом колесе. Привычные аккумуляторы разработчики заменили на суперконденсаторы.
Серийный Lamborghini Unico получит 6,5-литровый двигатель V12 с отдачей 690 сил и электромотор мощностью 49 л.с. Первые покупатели получат свои автомобили во второй половине 2019 года. А первым крупносерийным гибридным автомобилем Lamborghini станет Aventador нового поколения, премьера которого ожадается в 2022 году. Вслед за ним гибридную модификацию получит Huracan.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
Самый слабенький из всех существующих Диабло, еще и с повреждениями и без лобового стекла... За такую астрономическую цену. Весьма сомнительная сделка, на мой взгляд. Только для ооочень больших поклонников Ламбо или шоубизнеса
Красавец! Есть в этом автомобиле своя харизма. И пусть не очень новый и современный, но этому авто годы не страшны. А уж про технические характеристики и говорить не приходится, немногие самые современные спорткары смогут обогнать этот Ламбо.
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