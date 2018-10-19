19 октября 2018, 16:58

Первый гибрид Lamborghini назовут Unico

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Идею выпустить гибридный автомобиль в Lamborghini вынашивают на протяжении нескольких лет. Сегодня стало известно, что первую гибридную модель итальянской марки, ранее числившуюся под внутренним индексом LB48H, назовут Unico. Всего планируется построить 63 экземпляра. Цена каждого составит не менее 2,5 млн долларов.
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  Первый гибрид Lamborghini назовут Unico Lamborghini Первый гибрид Lamborghini назовут Unico Lamborghini Первый гибрид Lamborghini назовут Unico Lamborghini Первый гибрид Lamborghini назовут Unico Lamborghini Первый гибрид Lamborghini назовут Unico
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В начале прошлого года появилась информация, что первую гибридную серийную модель Lamborghini назовут Asterion, как и одноименный концепт-кар, представленный в 2014 году. Теперь журналисты TheSupercarBlog выяснили, что серийный гибридный гиперкар получит совсем иное имя – Unico. А его дизайн выполнят в стиле концептуальной модели Terzo Millennio, дебют которой состоялся в ноябре 2017 года.

Концепт-кар Terzo Millennio («Третье тысячелетие») инженеры Lamborghini разрабатывали совместно со специалистами Массачусетского технологического института. Он оснащался четырьмя электромоторами – по одному на каждом колесе. Привычные аккумуляторы разработчики заменили на суперконденсаторы.

Серийный Lamborghini Unico получит 6,5-литровый двигатель V12 с отдачей 690 сил и электромотор мощностью 49 л.с. Первые покупатели получат свои автомобили во второй половине 2019 года. А первым крупносерийным гибридным автомобилем Lamborghini станет Aventador нового поколения, премьера которого ожадается в 2022 году. Вслед за ним гибридную модификацию получит Huracan.
По собственной информации 110km.ru
Новинки и концепт кары Ламборджини
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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
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Самый слабенький из всех существующих Диабло, еще и с повреждениями и без лобового стекла... За такую астрономическую цену. Весьма сомнительная сделка, на мой взгляд. Только для ооочень больших поклонников Ламбо или шоубизнеса
Виктор
Lamborghini подготовил специальный Gallardo
Красавец! Есть в этом автомобиле своя харизма. И пусть не очень новый и современный, но этому авто годы не страшны. А уж про технические характеристики и говорить не приходится, немногие самые современные спорткары смогут обогнать этот Ламбо.
Валентин
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Первый гибрид Lamborghini назовут Unico
{{material_124291}}В начале прошлого года появилась информация, что первую гибридную серийную модель Lamborghini назовут Asterion, как и одноименный концепт-кар, представленный в 2014 году. Теперь журналисты TheSupercarBlog выяснили, что серийный гибридный гиперкар получит совсем иное имя – Unico. А его дизайн выполнят в стиле концептуальной модели Terzo Millennio, дебют которой состоялся в ноябре 2017 года.Концепт-кар Terzo Millennio («Третье тысячелетие») инженеры Lamborghini разрабатывали совместно со специалистами Массачусетского технологического института. Он оснащался четырьмя электромоторами – по одному на каждом колесе. Привычные аккумуляторы разработчики заменили на суперконденсаторы.Серийный Lamborghini Unico получит 6,5-литровый двигатель V12 с отдачей 690 сил и электромотор мощностью 49 л.с. Первые покупатели получат свои автомобили во второй половине 2019 года. А первым крупносерийным гибридным автомобилем Lamborghini станет Aventador нового поколения, премьера которого ожадается в 2022 году. Вслед за ним гибридную модификацию получит Huracan.
2018-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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