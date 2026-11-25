Какие слабые места у Lada Iskra выявил первый год эксплуатации

С января по октябрь 2026 года АвтоВАЗ продал 28 750 Lada Iskra. На фоне роста спроса владельцы отмечают недочеты первых партий, а ноябрьская сервисная кампания затронула более 3 000 машин.

С января по октябрь 2026 года АвтоВАЗ продал 28 750 Lada Iskra. На фоне роста спроса владельцы отмечают недочеты первых партий, а ноябрьская сервисная кампания затронула более 3 000 машин.

Запуск новой модели всегда сопровождается повышенным вниманием: первые партии автомобилей фактически проходят обкатку у покупателей, и производитель оперативно реагирует на выявленные недочеты. Lada Iskra не стала исключением. В 2026 году АвтоВАЗ объявил сервисную кампанию для чуть более 3 000 автомобилей, уже проданных и ожидающих продажи.

Дилерам предстоит проверить зазор между наружной поверхностью правой передней пружины и элементом колесной арки при крайне низком положении руля. Минимально допустимое расстояние составляет 3 мм: если калибр такого диаметра не проходит, пружину заменяют, затем еще раз проверяют зазор и регулируют углы установки колес. Если при контакте пружины с кузовом повреждена противошумная мастика, ее восстановят. Все предусмотренные работы выполняются бесплатно.

Кампания оформлена как сервисная, а не как отзыв. Включение автомобиля в программу не означает, что на нем обязательно выявят несоответствие: деталь заменяют, только если результатный зазор окажется меньше 3 мм. Это самый заметный технический повод для обращения к модели, но не единственный. В первых партиях были машины с разными недочетами, часть из которых проявилась уже на небольшом пробеге.

Что беспокоит владельцев

Чаще всего держатели жалуются на датчик дождя. Автоматический режим стеклоочистителей не может убрать воду. Поэтому некоторые водители переходят на ручное управление и фактически не используют штатную функцию.

Еще одна повторяющаяся претензия к сиденьям. Кресло может скрипеть и иметь люфт даже при небольшом пробеге; посторонние звуки слышны как в креплении, так и под обивкой. У некоторых владельцев подобных жалоб нет. На универсалах часть автомобилистов также отмечает стуки в креплениях спинок.

Первые замечания в электрике появились еще осенью 2025 года. Тогда АвтоВАЗ поручил дилерам соблюдать регламент из-за перепутанных на заводе предохранителей F39 и F3 в автомобилях предварительной партии. На некоторых машинах переставал работать омыватель, а в блоках ESP и парктроника возникали ошибки. Перестановка предохранителей на правильное место устраняла эту неисправность.

Как «Искра» пришла к нынешнему результату

Подобные недоработки на старте выпуска знакомы и владельцам других моделей АвтоВАЗа. В первых Вестах 2016 и 2017 годов появились скрипы в подвеске. Владельцы также сообщали о повышенном расходе масла примерно 1,8 литра; быстро изнашивались и ограничители дверей. Особенное множество нареканий вызывала роботизированная коробка: сцепление срабатывало быстро, логика переключений доставляла неудобства.

Первые партии Vesta NG также не избежали проблем после импортозамещения комплектующих. На многих автомобилях некорректно работали подрулевые переключатели, заедал концевик педали тормоза. Кроме того, проводились сервисные кампании из-за ступичных подшипников и опор двигателя. Единственное упоминание заводской недостаточности масла в вариаторе.

На фоне этих историй ранние проблемы Iskra выглядят менее значимыми, хотя затрагивают ежедневные подключения и компоненты автомобиля. Разработка модели началась во времена Renault-Nissan, платформа CMF B-LS связывает ее с третьим поколением Renault Logan (Dacia Sandero), которое продолжает продаваться в Европе. По замыслу это развитие салона, знакомого по «Ларгусу»: за основу была взята модель Renault, затем в нее интегрировали агрегаты АвтоВАЗа. Однако для «Искры» разработали небольшой дизайн кузова.

После ухода Renault-Nissan проект получил индивидуальную адаптацию. АвтоВАЗ вложил ресурсы в импортозамещение комплектующих, необходимых для серийного выпуска. Изменился и замысел по модели в линейке: Искра сначала должна была заменить Гранту, но после французского концерна от этого решения отказались, и обе модели остались на конвейере.

В 2025 году продажи только стартовали: с июля по декабрь реализовали 5 348 автомобилей. С января по октябрь 2026 года АвтоВАЗ продал уже 28 750 «Искры», и модель входит в пятерку рынка. Для владельцев автомобилей, попавших под ноябрьскую сервисную кампанию, проверка зазора и обеспечение работ бесплатны.