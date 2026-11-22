Что нужно проверить в машине к зиме и как избежать аварий и штрафов на заснеженной дороге

Первый лед повышает риск столкновений и дорогого ремонта. Андрей Осипов объяснил ошибки на скользкой дороге. Юрист напомнил о штрафах за снег на номерах. Возможны штраф 5000 рублей или лишение прав.

Первый лед повышает риск столкновений и дорогого ремонта. Андрей Осипов объяснил ошибки на скользкой дороге. Юрист напомнил о штрафах за снег на номерах. Возможны штраф 5000 рублей или лишение прав.

В Москве и Московской области сильный снегопад прошел 18 ноября: к вечеру загруженность дорог достигла шести баллов, а средняя скорость движения снизилась до 26 километров в час. Снег растаял, но вода при заморозках может превратиться в лед. Тонкий снежный слой также способен скрывать наледь, поэтому отсутствие видимого льда не гарантирует хорошего сцепления, уточняет 360.ru.

На скользком покрытии водители часто продолжают тормозить и входить в повороты так же, как на сухом асфальте. Автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов объяснил, что в межсезонье аварии чаще связаны с летними шинами или переоценкой водительских навыков. Особенно сложно быстро изменить привычную манеру езды автомобилистам с небольшим стажем. МЧС рекомендует снижать скорость и увеличивать дистанцию, избегая резких торможений и маневров; осторожнее всего необходимо быть на перекрестках и мостах, а также на участках с ограниченной видимостью.

На трассе опасны обгон и перестроение через снежную колею: автомобиль может потерять управление при возвращении на свою полосу. При заносе попытка резко сбросить газ и скорректировать движение способна закончиться выездом на встречную полосу, предупредил Осипов. В повороте усиленный поворот руля не вернет сцепление, если машина уже скользит прямо. На льду следует плавно управлять рулем, не совершать резких маневров и не пытаться хаотично вращать рулевое колесо при заносе. Рекомендуется плавно отпустить газ и направлять передние колеса в сторону движения автомобиля.

Во дворах снег скрывает бордюры, а сугробы ограничивают обзор при выезде. На малой скорости проще заметить препятствие и оценить границы проезда. Начинающим водителям Осипов рекомендовал зимой пройти курсы контраварийной подготовки: там учат распознавать потерю сцепления и реагировать на занос. На скользкой дороге также советуют отключать круиз-контроль и оставлять увеличенную дистанцию до впереди идущей машины: тормозной путь на гололедице возрастает.

До холодов стоит проверить заряд аккумулятора и состояние контактов с клеммами: при сильном морозе проблемы с батареей могут помешать запуску двигателя. Важны и уровень охлаждающей жидкости, и давление в шинах. Давление корректируют по значениям производителя. Перед зимней эксплуатацией необходимо убедиться в исправности автомобиля, проверить протектор и шины на повреждения. Осипов советует проверить в сервисе подвеску, включая амортизаторы, и обработать дверные уплотнители силиконовым составом. Тканевые коврики на зиму лучше заменить резиновыми, чтобы влага от снега не скапливалась в салоне.

После снегопада необходимо полностью очищать стекла, фары и фонари, не забывая о регистрационных знаках. Снег и лед ухудшают обзор, а грязные световые приборы делают автомобиль менее заметным. По словам автомобильного юриста Льва Воропаева, которого цитирует 360.ru, чистые фары и лобовое стекло при оставленном в снегу номере могут стать признаком умышленного сокрытия. За нечитаемый знак без доказанного умысла предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ. За намеренное сокрытие предусмотрен штраф 5000 рублей либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев. За загрязненные фары также возможны предупреждение или штраф 500 рублей.

С 1 декабря по 28 февраля легковые автомобили должны быть оборудованы зимними шинами. Технический регламент ТР ТС 018/2011 относит к зимнему периоду декабрь, январь и февраль; зимние шины должны стоять на всех колесах, а не только на ведущей оси. За их отсутствие предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей. Для сезонной замены ориентируются на среднесуточную температуру около +5…+7 °C, однако важно учитывать и фактическую погоду.

Снег может скрыть разметку, которую продолжает распознавать камера. Если стоп-линия обозначена дорожным знаком, оспорить постановление сложнее; при пересечении невидимой сплошной без дублирующего знака можно ссылаться на отсутствие разметки. Воропаев советует приложить фото или видео, например запись регистратора. Жалобу подают вышестоящему должностному лицу или в суд в течение 10 дней после вручения либо получения копии постановления.