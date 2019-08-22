Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
22 августа 2019, 11:59

Первый Hyundai Palisade приехал в Россию

  • 3432
  • 0
Фото Avtocod.ru
В России поставлен на учет первый флагманский вседорожник Hyundai Palisade. Премьера модели состоялась в ноябре 2018 года. Кроссовер пользуется бешеным спросом у себя на родине, в Южной Корее. Из-за этого начало официальных продаж в России пришлось сдвинуть с 2019-го на 2020 год.
Первый Hyundai Palisade приехал в Россию

Фото Hyundai

Первый Hyundai Palisade приехал в Россию

Фото Hyundai

Первый Hyundai Palisade приехал в Россию

Фото Hyundai

Первый Hyundai Palisade приехал в Россию

Фото Hyundai

Первый Hyundai Palisade приехал в Россию

Фото Hyundai

Первый Hyundai Palisade приехал в Россию

Фото Hyundai

Первый Hyundai Palisade приехал в Россию

Фото Hyundai

Первый Hyundai Palisade приехал в Россию
Первый Hyundai Palisade приехал в Россию
Первый Hyundai Palisade приехал в Россию
Первый Hyundai Palisade приехал в Россию
Первый Hyundai Palisade приехал в Россию
Первый Hyundai Palisade приехал в Россию
Первый Hyundai Palisade приехал в Россию
Ранее мы писали
На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал новый флагман корейской марки – кроссовер Hyundai Palisade. Свое ...
Читать далее
Как удалось выяснить журналистами «Российской газеты», кроссовер Hyundai Palisade ввезли в нашу страну в частном порядке. В официальном представительстве корейской марки от автомобиля открестились. Скорее всего, кроссовер прибыл к нам через порт Санкт-Петербурга. Здесь же в испытательной лаборатории на него оформили свидетельство о безопасности транспортного средства. Документ требуется для постановки на учет в ГИБДД всех несертифицированных в России автомобилей.

По всей видимости, огромный кроссовер привезли по частному заказу жителя Самарской области. В базе ГИБДД появилась соответствующая запись о регистрации транспортного средства частным лицом. Владельцу выдали автомобильные номера с кодом региона «763».

Мировой дебют полноразмерного 5-метрового вседорожника Hyundai Palisade прошел в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Сборка на южнокорейском заводе в Ульсане стартовала в декабре. За первые два месяца 2019 года корейские клиенты купили свыше 11,5 тысяч экземпляров, а очередь из предварительных заказов растянулась до конца года. Не исключено, что для России сборку Palisade локализуют на калининградском «Автоторе». В любом случае, появление флагманского кроссовера Hyundai в нашей стране – это вопрос времени. Но конкретных сроков представители корейского бренда пока не называют.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Hyundai HD 72
Цитата:| Кому: Safyan Если мост боком, то возможно сорвало центровочный болт рессоры.
V-U67
Форум Hyundai HD-78
Цитата:| Кому: Сабир Нет там никакого ограничения скорости !!!
V-U67
Форум Hyundai Matrix
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, где можно заказать радиатор на матрикса 2005 АКПП??? Не дорого и хорошо. Заранее благодарен!
Константин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Хундай
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
ОСАГО под контролем камер. Для чего и каков эффект?
Самые популярные электрокары в России в 2019 году
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Hyundai Palisade
Объявления о продаже Hyundai Palisade
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Первый Hyundai Palisade приехал в Россию
{{material_125149}}Как удалось выяснить журналистами «Российской газеты», кроссовер Hyundai Palisade ввезли в нашу страну в частном порядке. В официальном представительстве корейской марки от автомобиля открестились. Скорее всего, кроссовер прибыл к нам через порт Санкт-Петербурга. Здесь же в испытательной лаборатории на него оформили свидетельство о безопасности транспортного средства. Документ требуется для постановки на учет в ГИБДД всех несертифицированных в России автомобилей.По всей видимости, огромный кроссовер привезли по частному заказу жителя Самарской области. В базе ГИБДД появилась соответствующая запись о регистрации транспортного средства частным лицом. Владельцу выдали автомобильные номера с кодом региона «763».Мировой дебют полноразмерного 5-метрового вседорожника Hyundai Palisade прошел в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Сборка на южнокорейском заводе в Ульсане стартовала в декабре. За первые два месяца 2019 года корейские клиенты купили свыше 11,5 тысяч экземпляров, а очередь из предварительных заказов растянулась до конца года. Не исключено, что для России сборку Palisade локализуют на калининградском «Автоторе». В любом случае, появление флагманского кроссовера Hyundai в нашей стране – это вопрос времени. Но конкретных сроков представители корейского бренда пока не называют.
2019-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Тольятти Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.