22 августа 2019, 11:59
Первый Hyundai Palisade приехал в Россию
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Фото Avtocod.ru
В России поставлен на учет первый флагманский вседорожник Hyundai Palisade. Премьера модели состоялась в ноябре 2018 года. Кроссовер пользуется бешеным спросом у себя на родине, в Южной Корее. Из-за этого начало официальных продаж в России пришлось сдвинуть с 2019-го на 2020 год.
Фото Hyundai
Фото Hyundai
Фото Hyundai
Фото Hyundai
Фото Hyundai
Фото Hyundai
Фото Hyundai
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На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал новый флагман корейской марки – кроссовер Hyundai Palisade. Свое ...Читать далее
По всей видимости, огромный кроссовер привезли по частному заказу жителя Самарской области. В базе ГИБДД появилась соответствующая запись о регистрации транспортного средства частным лицом. Владельцу выдали автомобильные номера с кодом региона «763».
Мировой дебют полноразмерного 5-метрового вседорожника Hyundai Palisade прошел в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Сборка на южнокорейском заводе в Ульсане стартовала в декабре. За первые два месяца 2019 года корейские клиенты купили свыше 11,5 тысяч экземпляров, а очередь из предварительных заказов растянулась до конца года. Не исключено, что для России сборку Palisade локализуют на калининградском «Автоторе». В любом случае, появление флагманского кроссовера Hyundai в нашей стране – это вопрос времени. Но конкретных сроков представители корейского бренда пока не называют.
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Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
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Секонд-тест Hyundai Galloper: корейский «скакун»
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Тест-драйв нового Hyundai Solaris: второй пошел!
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Цитата:| Кому: Safyan Если мост боком, то возможно сорвало центровочный болт рессоры.
Цитата:| Кому: Сабир Нет там никакого ограничения скорости !!!
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, где можно заказать радиатор на матрикса 2005 АКПП??? Не дорого и хорошо. Заранее благодарен!
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