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16 сентября 2019, 15:27

Первый кроссовер Ferrari увидим в 2022 году

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Фото: Autocar
Главный инженер Ferrari Майкл Лейтерс поделился некоторыми подробностями о новой модели Purosangue с увеличенным дорожным просветом. Итальянская «конюшня» принципиально не называет новинку «кроссовер».
Первый кроссовер Ferrari увидим в 2022 году

Фото: Autocar

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Ferrari Purosangue построят на новой модульной архитектуре с передним расположением двигателя и отнесенной к задней оси роботизированной коробкой передач. В дальнейшем эту платформу используют и для классических суперкаров марки. Новое шасси изначально проектируется с широкими возможностями для трансформации - изменения величины дорожного просвета, размера колесной базы и адаптации под разные виды силовых установок.

Название новинки Purosangue переводится с итальянского как «чистокровный». Для автомобиля предусмотрен задний или полный привод. В моторную гамму войдут агрегаты V6, V8 и V12, а также гибридная установка с тремя электромоторами, как у нового суперкара Ferrari SF90 Stradale. 

Длина Ferrari Purosangue составит порядка 5 метров. При этом он получит 4-местную компоновку салона и, с большой долей вероятности, адаптивную пневмоподвеску, которой у Ferrari никогда не было. Новинка во всех смыслах станет революционной для марки. Ожидается, что автомобиль будет сочетать динамику суперкаров и практичность кроссоверов. Подобных машин Ferrari еще не выпускала. Главными конкурентами Ferrari Purosangue станут Lamborghini Urus, Aston Martin DBX и будущий кроссовер от Lotus. Премьера запланирована на 2022 год.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Первый кроссовер Ferrari увидим в 2022 году
{{material_127550}}Ferrari Purosangue построят на новой модульной архитектуре с передним расположением двигателя и отнесенной к задней оси роботизированной коробкой передач. В дальнейшем эту платформу используют и для классических суперкаров марки. Новое шасси изначально проектируется с широкими возможностями для трансформации - изменения величины дорожного просвета, размера колесной базы и адаптации под разные виды силовых установок.Название новинки Purosangue переводится с итальянского как «чистокровный». Для автомобиля предусмотрен задний или полный привод. В моторную гамму войдут агрегаты V6, V8 и V12, а также гибридная установка с тремя электромоторами, как у нового суперкара Ferrari SF90 Stradale. Длина Ferrari Purosangue составит порядка 5 метров. При этом он получит 4-местную компоновку салона и, с большой долей вероятности, адаптивную пневмоподвеску, которой у Ferrari никогда не было. Новинка во всех смыслах станет революционной для марки. Ожидается, что автомобиль будет сочетать динамику суперкаров и практичность кроссоверов. Подобных машин Ferrari еще не выпускала. Главными конкурентами Ferrari Purosangue станут Lamborghini Urus, Aston Martin DBX и будущий кроссовер от Lotus. Премьера запланирована на 2022 год.
2019-09-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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