16 сентября 2019, 15:27
Первый кроссовер Ferrari увидим в 2022 году
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Фото: Autocar
Главный инженер Ferrari Майкл Лейтерс поделился некоторыми подробностями о новой модели Purosangue с увеличенным дорожным просветом. Итальянская «конюшня» принципиально не называет новинку «кроссовер».
Фото: Autocar
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Название новинки Purosangue переводится с итальянского как «чистокровный». Для автомобиля предусмотрен задний или полный привод. В моторную гамму войдут агрегаты V6, V8 и V12, а также гибридная установка с тремя электромоторами, как у нового суперкара Ferrari SF90 Stradale.
Длина Ferrari Purosangue составит порядка 5 метров. При этом он получит 4-местную компоновку салона и, с большой долей вероятности, адаптивную пневмоподвеску, которой у Ferrari никогда не было. Новинка во всех смыслах станет революционной для марки. Ожидается, что автомобиль будет сочетать динамику суперкаров и практичность кроссоверов. Подобных машин Ferrari еще не выпускала. Главными конкурентами Ferrari Purosangue станут Lamborghini Urus, Aston Martin DBX и будущий кроссовер от Lotus. Премьера запланирована на 2022 год.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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