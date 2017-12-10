10 декабря 2017, 12:05

Первый кроссовер в линейке Datsun дебютирует уже в декабре

«Дочка» концерна Nissan до конца текущего года намерена представить свой первый серийный кроссовер. Официальная презентация новинки состоится в Индонезии, сразу же после дебюта в этой стране будут доступен предзаказ, хотя в дилерских салонах машина появится лишь в 2018 году.
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  Первый кроссовер в линейке Datsun дебютирует уже в декабре Datsun GO Первый кроссовер в линейке Datsun дебютирует уже в декабре Datsun GO Первый кроссовер в линейке Datsun дебютирует уже в декабре
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Бюджетный вседорожник пока что не имеет названия, известно лишь, что он будет базироваться на платформе Nissan Micra прежней генерации, а в основу дизайна ляжет экстерьер концептуальной модели Datsun Go Cross (на фото и видео, премьера которого состоялась в 2015 году.

В качестве силового агрегата Datsun, предположительно, использует бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра с отдачей 68 л.с. Также по официально не подтвержденной информации, на выбор покупателям предложат два варианта трансмиссии: МКПП и вариатор.

Планирует ли Datsun поставлять свой первый кроссовер в другие страны, в т.ч. Россию, мы узнаем после официальной презентации новинки.
Дизайн и тюнинг Датсун Гоу

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Первый кроссовер в линейке Datsun дебютирует уже в декабре
{{material_121688}}Бюджетный вседорожник пока что не имеет названия, известно лишь, что он будет базироваться на платформе Nissan Micra прежней генерации, а в основу дизайна ляжет экстерьер концептуальной модели Datsun Go Cross (на фото и видео, премьера которого состоялась в 2015 году.В качестве силового агрегата Datsun, предположительно, использует бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра с отдачей 68 л.с. Также по официально не подтвержденной информации, на выбор покупателям предложат два варианта трансмиссии: МКПП и вариатор.Планирует ли Datsun поставлять свой первый кроссовер в другие страны, в т.ч. Россию, мы узнаем после официальной презентации новинки.
2017-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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