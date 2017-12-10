10 декабря 2017, 12:05
Первый кроссовер в линейке Datsun дебютирует уже в декабре
«Дочка» концерна Nissan до конца текущего года намерена представить свой первый серийный кроссовер. Официальная презентация новинки состоится в Индонезии, сразу же после дебюта в этой стране будут доступен предзаказ, хотя в дилерских салонах машина появится лишь в 2018 году.
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В качестве силового агрегата Datsun, предположительно, использует бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра с отдачей 68 л.с. Также по официально не подтвержденной информации, на выбор покупателям предложат два варианта трансмиссии: МКПП и вариатор.
Планирует ли Datsun поставлять свой первый кроссовер в другие страны, в т.ч. Россию, мы узнаем после официальной презентации новинки.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Отличная машина, 5000 проехал, только радует во всём...
Я так понимаю, что Он До планировался как конкурент гранте, да только тому контингенту который берет гранту все равно как машина выглядит лишь бы ездила и стоила поменьше. То есть во главу угла ставится стоимость владения. РеноНиссан создали похожую на гранту машину, но добавив комфорта, шумоизоляции ...
Bazil, мало того, что они не желают снижать стоимость (хотя будем честны, за последние два года цены немного упали) , так и машины сейчас делают "одноразовыми". Вспомните ауди 100 сигару, ауди 80 бочка, мерс 190 и т.д. с двигателями миллионниками, с крепкими кузовами. А что сейчас? Концернам не выгодно ...
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