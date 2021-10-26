Первый польский космонавт попался пьяным за рулем (несмотря на почтенный возраст)
Фото: РИА Новости
Мирослав Гермашевский стал 89-м человеком, побывавшим в космосе. Он отправился в экспедицию 27 июня 1978 года на советском корабле «Союз-30», участвовал в научных экспериментах, изучающих влияние невесомости на организм человека, и провел в космосе 7 суток 22 часа. 15 сентября 2021 года Мирослав Гермашевский отметил 80-летний юбилей. Как сообщает польское радио Zet, в последнее время он публикует книги о Космосе, выступает в качестве эксперта в СМИ, а также участвует в рекламных компаниях различных брендов. В последние месяцы он был одним из послов новой польской водки.
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