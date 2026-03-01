Уникальный Firebird 400 1969 года с первым VIN вновь появился на публике после долгого хранения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 18:44

Первый Pontiac Firebird 1969 года с VIN 001: редкая находка после реставрации

Первый Pontiac Firebird 1969 года с VIN 001: редкая находка после реставрации

Уникальный Firebird 400 1969 года с первым VIN вновь появился на публике после долгого хранения

Первый Pontiac Firebird 1969 года с VIN 001: редкая находка после реставрации

Pontiac Firebird 400 с первым в истории VIN 001 вновь оказался в центре внимания после масштабной реставрации. Этот автомобиль стал символом эпохи и редким экспонатом для коллекционеров. Почему его возвращение вызвало такой резонанс - разбираемся в деталях.

Pontiac Firebird 400 с первым в истории VIN 001 вновь оказался в центре внимания после масштабной реставрации. Этот автомобиль стал символом эпохи и редким экспонатом для коллекционеров. Почему его возвращение вызвало такой резонанс - разбираемся в деталях.

История этого Pontiac Firebird 400 1969 года - не просто рассказ о старом автомобиле. Это возвращение легенды, которая когда-то открыла новую страницу в истории автопрома. Машина с VIN 001, сошедшая с конвейера завода Van Nuys в Калифорнии 19 сентября 1968 года, стала первым экземпляром своего модельного года. Ее путь начался в Эль-Монте, на востоке Лос-Анджелеса, где она попала в шоурум дилерского центра Nelson Pontiac. 

История этого автомобиля складывалась непросто. После выпуска он сменил нескольких владельцев, пережил периоды забвения и долгого хранения. Однако уникальный статус первого Pontiac Firebird 1969 года с заводским номером VIN 001 всегда выделял его из ряда других машин. Для коллекционеров и экспертов это не просто раритет, а настоящий символ эпохи, когда американские маслкары только начинали завоевывать сердца автолюбителей по всему миру.

Реставрация Firebird 400 стала настоящим вызовом для специалистов. Восстановить оригинальные детали, сохранить аутентичность и вернуть тот самый «старый» облик машины — задача не из легких. Каждый элемент, от характерной решетки радиатора до фирменной эмблемы, был тщательно изучен и восстановлен до оригинального состояния. В результате автомобиль не только сохранил свой исторический облик, но и обрел новую жизнь, став объектом восхищения на выставках и в частных европейских коллекциях.

Сегодня этот Pontiac Firebird 400 вновь оказался в центре внимания — его появление вызывает бурю эмоций у поклонников классических автомобилей. Эта машина словно мост между прошлым и настоящим, напоминание о временах, когда дизайн и мощь были главными критериями успеха. Возвращение такого экземпляра — редкое событие даже для британского рынка, где культовые маслкары ценятся особенно высоко.

Эксперты отмечают, что подобные находки становятся всё более редкими. С каждым годом количество оригинальных автомобилей с уникальной историей уменьшается, но интерес к ним только растет. Firebird 400 с VIN 001 — яркое подтверждение того, что легенды не исчезают бесследно, а лишь ждут своего часа, чтобы вновь удивить мир.

Упомянутые модели: Pontiac Firebird
Упомянутые марки: Pontiac
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Понтиак

Похожие материалы Понтиак

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Тверь Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться