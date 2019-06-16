16 июня 2019, 10:59
Первый «РАФик» оказался похож на «ГАЗель Next»
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Рижский автозавод RAF опубликовал первые фотографии своего возрожденного микроавтобуса. Нынешний латвийский «РАФик» получил полностью электрическую силовую установку и оказался удивительно похож на российский электробус «ГАЗель Next».
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Возродить легендарную марку решили в прошлом году. Осенью 2018 года в Латвии вновь зарегистрировали предприятие SIA «Rigas Autobusu Fabrika, RAF». Стало известно, что здесь хотят наладить мелкосерийную сборку электрических микроавтобусов. На днях компания опубликовала в Инстаграм первые «живые» фотографии новинки.
Микроавтобус построен на электрической низкопольной базе. Батареи и редуктор расположены в раме. Новинка может перевозить от 16 до 22 пассажиров. Суммарная отдача электрической силовой установки составляет 98 кВт (133 л.с.). Максимальная скорость - 90 км/ч. Запас хода без подзарядки достигает 120 километров. Микроавтобусы смогут подключатся для подзарядки к городской электросети.
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