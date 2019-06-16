16 июня 2019, 10:59

Первый «РАФик» оказался похож на «ГАЗель Next»

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Рижский автозавод RAF опубликовал первые фотографии своего возрожденного микроавтобуса. Нынешний латвийский «РАФик» получил полностью электрическую силовую установку и оказался удивительно похож на российский электробус «ГАЗель Next».
Первый РАФик оказался похож на ГАЗель Next
Первый РАФик оказался похож на ГАЗель Next
Первый РАФик оказался похож на ГАЗель Next
Первый РАФик оказался похож на ГАЗель Next
Первый РАФик оказался похож на ГАЗель Next
Первый РАФик оказался похож на ГАЗель Next
Первый РАФик оказался похож на ГАЗель Next
Первый РАФик оказался похож на ГАЗель Next
Первый РАФик оказался похож на ГАЗель Next
Первый РАФик оказался похож на ГАЗель Next
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В 1950 году Рижский автобусный завод (Rigas Autobusu Fabrika), тогда еще имени XXV съезда КПСС, выпустил свою первую модель – 6,7-метровый автобус. Но широкую известность в бывшем СССР RAF завоевал благодаря микроавтобусам РАФ-2203, которые работали в «Скорой помощи», милиции и пожарной охране. Однако с развалом Союза предприятие пришло в упадок и в середине 1990-х годов разорилось.

Возродить легендарную марку решили в прошлом году. Осенью 2018 года в Латвии вновь зарегистрировали предприятие SIA «Rigas Autobusu Fabrika, RAF». Стало известно, что здесь хотят наладить мелкосерийную сборку электрических микроавтобусов. На днях компания опубликовала в Инстаграм первые «живые» фотографии новинки.

Микроавтобус построен на электрической низкопольной базе. Батареи и редуктор расположены в раме. Новинка может перевозить от 16 до 22 пассажиров. Суммарная отдача электрической силовой установки составляет 98 кВт (133 л.с.). Максимальная скорость - 90 км/ч. Запас хода без подзарядки достигает 120 километров. Микроавтобусы смогут подключатся для подзарядки к городской электросети.


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Первый «РАФик» оказался похож на «ГАЗель Next»
{{material_110920}}В 1950 году Рижский автобусный завод (Rigas Autobusu Fabrika), тогда еще имени XXV съезда КПСС, выпустил свою первую модель – 6,7-метровый автобус. Но широкую известность в бывшем СССР RAF завоевал благодаря микроавтобусам РАФ-2203, которые работали в «Скорой помощи», милиции и пожарной охране. Однако с развалом Союза предприятие пришло в упадок и в середине 1990-х годов разорилось.Возродить легендарную марку решили в прошлом году. Осенью 2018 года в Латвии вновь зарегистрировали предприятие SIA «Rigas Autobusu Fabrika, RAF». Стало известно, что здесь хотят наладить мелкосерийную сборку электрических микроавтобусов. На днях компания опубликовала в Инстаграм первые «живые» фотографии новинки.Микроавтобус построен на электрической низкопольной базе. Батареи и редуктор расположены в раме. Новинка может перевозить от 16 до 22 пассажиров. Суммарная отдача электрической силовой установки составляет 98 кВт (133 л.с.). Максимальная скорость - 90 км/ч. Запас хода без подзарядки достигает 120 километров. Микроавтобусы смогут подключатся для подзарядки к городской электросети.
2019-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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