12 августа 2021, 09:12
Первый рамный кабриолет: Lexus LX подготовили для охоты
Роскошный рамный Lexus LX пользуется не меньшей популярностью среди энтузиастов бездорожья, чем его «брат» Toyota Land Cruiser. За свою историю внедорожник получил немало модификаций, но версию кабриолет можно считать самой необычной.
Дарья Климова Фото: youtube.com / ArabGT.com
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Фото: youtube.com / ArabGT.com
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Фото: youtube.com / ArabGT.com
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Фото: youtube.com / ArabGT.com
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Фото: youtube.com / ArabGT.com
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Фото: youtube.com / ArabGT.com
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Отсутствие крыши дало побочный эффект. Масса внедорожника снизилась, и он стал более динамичным. Двигатель остался без изменений. Lexus LX570 оснащается 5,7-литровым V8 мощностью 362 л.с. (530 Нм). Автомобиль получил все необходимые сертификаты и может ездить по дорогам общего пользования.
Упомянутые модели: Lexus LX (от 5 315 000 Р)
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Водители сообщили в ГИБДД о неадекватном Lexus сенатора
14.05.2021, 13:12
Lexus LX нового поколения: известны сроки
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