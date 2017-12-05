5 декабря 2017, 14:29

Первый Rolls-Royce Phantom нового поколения поспособствует детскому образованию

Первый премиум-седан Rolls-Royce Phantom 2018 модельного года выставят на благотворительный аукцион, а вырученные средства подарят Фонду детского образования.
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  Первый Rolls-Royce Phantom нового поколения поспособствует детскому образованию Rolls-Royce Phantom Первый Rolls-Royce Phantom нового поколения поспособствует детскому образованию Rolls-Royce Phantom Первый Rolls-Royce Phantom нового поколения поспособствует детскому образованию
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Пресс-служба британского производителя автомобилей класса Luxury сообщила о том, что первый сошедший с конвейера серийный «Фантом» нового поколения в конце января продадут с молотка на аукционе в отеле «Ритц-Карлтон» в рамках Зимнего фестиваля вина Нейплсе (The Naples Winter Wine Festival) в штате Флорида, США. Вырученные деньги перечислят в местный Фонд детского образования. 

Уже известно, что первый экземпляр премиального «британца» получит кузов в эксклюзивном цвете Belladonna Purple, интерьер будет решён в белых тонах, а для того, чтобы подчеркнуть особенность именно этого автомобиля, в салоне предусмотрены памятные таблички. Победитель аукциона в придачу к моральному удовлетворению и всеобщему уважению получит коллекцию элитных вин от Alpha Omega – одной из лучших виноделен Долины Напа. Стартовая цена лота пока что не разглашается.

Напомним, что премьера Rolls-Royce Phantom нового поколения состоялась в минувшем сентябре на международном автосалоне во Франкфурте. Премиум-седан построен на абсолютно новой алюминиевой платформе, которая впоследствии ляжет в основу моделей Ghost, Dawn и Wraith следующих генераций, а также первый в истории британского бренда кроссовер Cullinan. Производитель подчёркивает, что благодаря новой архитектуре «Фантом» VIII поколения получился значительно легче, но при этом на 30% жестче предшественника.
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Отзывы по теме
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
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Первый Rolls-Royce Phantom нового поколения поспособствует детскому образованию
{{material_120281}}Пресс-служба британского производителя автомобилей класса Luxury сообщила о том, что первый сошедший с конвейера серийный «Фантом» нового поколения в конце января продадут с молотка на аукционе в отеле «Ритц-Карлтон» в рамках Зимнего фестиваля вина Нейплсе (The Naples Winter Wine Festival) в штате Флорида, США. Вырученные деньги перечислят в местный Фонд детского образования. Уже известно, что первый экземпляр премиального «британца» получит кузов в эксклюзивном цвете Belladonna Purple, интерьер будет решён в белых тонах, а для того, чтобы подчеркнуть особенность именно этого автомобиля, в салоне предусмотрены памятные таблички. Победитель аукциона в придачу к моральному удовлетворению и всеобщему уважению получит коллекцию элитных вин от Alpha Omega – одной из лучших виноделен Долины Напа. Стартовая цена лота пока что не разглашается.Напомним, что премьера Rolls-Royce Phantom нового поколения состоялась в минувшем сентябре на международном автосалоне во Франкфурте. Премиум-седан построен на абсолютно новой алюминиевой платформе, которая впоследствии ляжет в основу моделей Ghost, Dawn и Wraith следующих генераций, а также первый в истории британского бренда кроссовер Cullinan. Производитель подчёркивает, что благодаря новой архитектуре «Фантом» VIII поколения получился значительно легче, но при этом на 30% жестче предшественника.
2017-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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