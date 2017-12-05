5 декабря 2017, 14:29
Первый Rolls-Royce Phantom нового поколения поспособствует детскому образованию
Первый премиум-седан Rolls-Royce Phantom 2018 модельного года выставят на благотворительный аукцион, а вырученные средства подарят Фонду детского образования.
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Уже известно, что первый экземпляр премиального «британца» получит кузов в эксклюзивном цвете Belladonna Purple, интерьер будет решён в белых тонах, а для того, чтобы подчеркнуть особенность именно этого автомобиля, в салоне предусмотрены памятные таблички. Победитель аукциона в придачу к моральному удовлетворению и всеобщему уважению получит коллекцию элитных вин от Alpha Omega – одной из лучших виноделен Долины Напа. Стартовая цена лота пока что не разглашается.
Напомним, что премьера Rolls-Royce Phantom нового поколения состоялась в минувшем сентябре на международном автосалоне во Франкфурте. Премиум-седан построен на абсолютно новой алюминиевой платформе, которая впоследствии ляжет в основу моделей Ghost, Dawn и Wraith следующих генераций, а также первый в истории британского бренда кроссовер Cullinan. Производитель подчёркивает, что благодаря новой архитектуре «Фантом» VIII поколения получился значительно легче, но при этом на 30% жестче предшественника.
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Комментарии пользователей
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я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
А можно было на русском языке написать?
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
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