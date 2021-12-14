Первый российский среднетоннажный электрогрузовик выходит на линию: подробности
Фото: pervoe.online
Новинка прошла все необходимые этапы сертификации и в декабре будет передана заказчику – торговой сети «Магнит». Грузовик предлагается с контрактом жизненного цикла, включающим техническое обслуживание и обеспечение зарядной инфраструктурой, сообщает РИА Новости. Стоимость владения электрогрузовиком за 10 лет будет на 20 – 25% ниже по сравнению с обычным среднетоннажным грузовым автомобилем с ДВС.
Сейчас Drive Electro ведет в Химках штучную сборку электрических грузовиков, но со временем производственные мощности планируют увеличить до 500 автомобилей в год. Электрогрузовик будет интересен ритейлерам, транспортным и логистическим компаниям.
Drive Electro была основана в 2007 году доктором технических наук Сергеем Ивановым. Изначально компания специализировалась на разработке и создании аккумуляторных модулей. Сейчас это крупнейший в Европе производитель батарей для электробусов. Например, батареи для электробусов KамAЗ-6282 поставляет именно Drive Electro.
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