1 августа 2017, 16:55
Первый «семейный» Renault добрался до покупателей
Российское подразделение Renault выдало покупателям первую машину, проданную по государственной программе «Семейный автомобиль». Им стал городской кроссовер Kaptur с 2-литровым двигателем, АКПП и полным приводом.
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Напомним, что участники новых программ могут с дополнительной выгодой приобрести Renault Logan и Sandero, а также переднеприводный кроссовер Stepway, внедорожник Duster и городской кроссовер Kaptur. При этом предложения суммируются с действующими программами: 2,9% и 4,9% на модельный ряд французского бренда.
Приобрести вышеперечисленные Renault по новым программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» можно в официальных дилерских центрах Renault на всей территории России, а также в онлайн-шоуруме компании.
Комплектации и технические характеристики
|Renault Kaptur Style 2.0 MT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|143
|Объем двигателя
|1998
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|10.1
|Загородный цикл
|6.7
|Смешанный цикл
|8.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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