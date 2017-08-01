1 августа 2017, 16:55

Первый «семейный» Renault добрался до покупателей

Российское подразделение Renault выдало покупателям первую машину, проданную по государственной программе «Семейный автомобиль». Им стал городской кроссовер Kaptur с 2-литровым двигателем, АКПП и полным приводом.
^

Ранее мы писали
Российское подразделение Renault присоединяется к новым государственным программам автокредитования «Первый ...
Читать далее
Покупатели имеют двоих детей и живут за городом, поэтому их выбор пал на вседорожник. Автомобиль подходит под условия программы, поскольку его стоимость не превышает 1 450 000 рублей. Владельцы Kaptur получили единовременную скидку 10% в рамках программы господдержки.

Напомним, что участники новых программ могут с дополнительной выгодой приобрести Renault Logan и Sandero, а также переднеприводный кроссовер Stepway, внедорожник Duster и городской кроссовер Kaptur. При этом предложения суммируются с действующими программами: 2,9% и 4,9% на модельный ряд французского бренда.

Приобрести вышеперечисленные Renault по новым программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» можно в официальных дилерских центрах Renault на всей территории России, а также в онлайн-шоуруме компании.

Комплектации и технические характеристики

Renault Kaptur Style 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл10.1
Загородный цикл6.7
Смешанный цикл8.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Рено Каптур, Captur

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Magnum
Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
Slavyan83
Форум Renault Premium
пропала нижняя половинка на прянику евро3 что может быть?
Дмитрий
Форум Renault Master
при установке форсунки сорвали резьбу в головке! что делать? подскажите пожалуйста!
ВАСЕК
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Renault Kaptur
Объявления о продаже Renault Kaptur
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Первый «семейный» Renault добрался до покупателей
{{material_120183}}Покупатели имеют двоих детей и живут за городом, поэтому их выбор пал на вседорожник. Автомобиль подходит под условия программы, поскольку его стоимость не превышает 1 450 000 рублей. Владельцы Kaptur получили единовременную скидку 10% в рамках программы господдержки.Напомним, что участники новых программ могут с дополнительной выгодой приобрести Renault Logan и Sandero, а также переднеприводный кроссовер Stepway, внедорожник Duster и городской кроссовер Kaptur. При этом предложения суммируются с действующими программами: 2,9% и 4,9% на модельный ряд французского бренда.Приобрести вышеперечисленные Renault по новым программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» можно в официальных дилерских центрах Renault на всей территории России, а также в онлайн-шоуруме компании.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сургут Белгород Великий Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG