Хоть на море, хоть на дачу: Автодом для четверых с отечественными технологиями – комфорт и автономность в любой точке страны

14 мая 2026, 06:07
Первый серийный автодом на базе УАЗ Патриот: что изменится для российских путешественников
УАЗ Навигатор - первый отечественный автодом на базе Патриота, рассчитанный на четверых и предлагающий три комплектации. Модель сочетает проходимость, автономность и комфорт, что особенно актуально на фоне растущего интереса к автотуризму и независимым путешествиям по России.
Появление УАЗ «Навигатор» на российском рынке может стать поворотным моментом для всех, кто выбирает путешествие на колёсах. Это первый серийный автодом, созданный на базе популярного внедорожника УАЗ «Патриот», и он сразу отличается сочетанием высокой проходимости, автономности и современной комплектации. В условиях, когда спрос на мобильные дома и экспедиционные автомобили в России только увеличивается, такой продукт становится особенно востребованным.
В основе «Навигатора» лежит проверенный каркас «Патриота», который обеспечивает не только надёжность, но и уверенное преодоление сложных маршрутов. Габариты впечатляют: длина 5,4 метра, ширина 2,1 метра, высота 3,1 метра. Внутри предусмотрены четыре полноценных места для сна и отдыха, что делает этот автодом подходящим как для семейных поездок, так и для экспедиций небольшой команды. Все ключевые элементы — от отопителя до электроники — российского производства, что особенно важно для тех, кто не хочет зависеть от импортных комплектующих.
Покупателям доступны три комплектации. Уже в версии «Стандарт» есть всё необходимое для автономных путешествий: автономный обогреватель, дизельный бойлер, вместительные баки для воды, индукционная плита, холодильник, душевая с биотуалетом, солнечные панели и аккумуляторы. Для удобства добавлены камера заднего вида и парктроники, которые облегчают маневрирование крупногабаритного автомобиля.
Комплектация «Оптима» расширяет возможности: здесь есть фаркоп, дополнительный обогреватель, маркиза, рейлинги с порогом, защитный бампер, телевизор, портативная электростанция и кондиционер. В топовой версии «Люкс» добавлены такие элементы, как стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари, превращающие автодом в настоящий мобильный дом с максимальным уровнем комфорта.
Технические характеристики заслуживают отдельного внимания. Масса модуля — 2350 кг, размеры спальных мест — 1900×1400 мм и 1850×1000 мм, отдельный санузел с душем, холодильник на 95 литров, индукционная плита, два аккумулятора по 100 Ач и дополнительная литиевая батарея, солнечные панели мощностью 600 Вт, бойлер, велодержатель, трёхметровая маркиза и множество опций. Всё это позволяет не только отправляться в длительные поездки вдали от цивилизации, но и делать это с привычным уровнем комфорта.
УАЗ «Навигатор» — это не просто дом на колёсах, а полноценный экспедиционный автомобиль, способный эксплуатироваться в суровых условиях российского климата. Он рассчитан на тех, кто не готов идти на компромисс между свободой передвижения и комфортом. Подобный подход может стать новым стандартом для отечественного автотуризма, особенно сейчас, когда растёт спрос на независимые и автономные решения.
Производитель заявляет, что все детали и системы адаптированы к соответствующим условиям, а это означает, что владелец может рассчитывать на простое обслуживание и доступность запасных частей. УАЗ «Навигатор» способен изменить представление о путешествиях по России, открывая новый уровень мобильности и независимости для тех, кто ценит свободу и комфорт.
