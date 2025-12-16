Bentley готовит роскошный электрокроссовер с элементами дизайна Porsche – что известно

16 декабря 2025, 05:36
Первый серийный электрокар Bentley: интерьер в стиле Porsche Cayenne Electric
Bentley готовит свой первый серийный электромобиль на платформе Volkswagen. Модель дебютирует в 2026 году. Внешность и интерьер уже рассекречены на шпионских фото. Производство стартует в ближайшее время. Подробности о новинке держатся в секрете.
В 2026 году Bentley планирует вывести на рынок свой первый серийный электромобиль, который появится на современной платформе Premium Platform Electric от Volkswagen Group. Официально о проекте стало известно еще в 2024 году, когда британская марка анонсировала городской кроссовер, пока не получившего собственного имени. За последние месяцы автомобиль не раз попадал в объективы фотошпионов, и теперь можно рассмотреть как экстерьер, так и интерьер будущей новинки.
Судя по последним снимкам, Bentley уже приступил к предпродажной сборке своего первого электромобиля — первые прототипы сошли с конвейера в 2025 году. Несмотря на плотный камуфляж, заметны детали, указывающие на близость к серийному образцу: фары и решётка радиатора выполнены в фирменном стиле марки, а зеркала и другие элементы кузова выглядят полностью готовыми для производства.
Особое внимание привлекает салон электрокроссовера. По данным инсайдеров автомобильной индустрии, интерьер нового Bentley был разработан с оглядкой на современные решения, использованные в Porsche Cayenne Electric. Внутри установлены цифровая приборная панель, большой центральный экран, а также минималистичная передняя панель. Использование премиальных материалов и продуманная эргономика должны обеспечить модели статус одного из самых роскошных электромобилей на рынке.
Технические характеристики пока держатся в секрете, однако эксперты предполагают, что кроссовер получит мощную силовую установку и солидный запас хода. Платформа Premium Platform Electric (PPE) позволит реализовать полный привод, быструю зарядку и интегрировать современные системы помощи водителю. Ожидается, что новинка составит конкуренцию топовым электрокроссоверам других премиальных брендов.
Дебют первого серийного электромобиля Bentley станет важным этапом для марки, традиционно ассоциирующейся с мощными бензиновыми двигателями и классическим стилем. Переход на электротягу открывает новые возможности и позволит привлечь более молодую аудиторию, ориентированную на экологичность и современные технологии. Официальная премьера модели запланирована на 2026 год, а серийное производство стартует сразу после её представления.
