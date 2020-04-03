3 апреля 2020, 17:55
Первый штраф в 15 000 рублей за нарушение режима самоизоляции выписан в Уфе
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Вечером 1 апреля президент России Владимир Путин подписал поправки в КоАП, предусматривающие штраф в размере от 15 000 до 40 000 рублей за нарушение санитарных правил. Спустя несколько часов уфимские полицейские составили протокол в отношении мужчины, который вышел перепарковать свой автомобиль.
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В тот же день, 2 апреля, дело было не менее оперативно рассмотрено в мировом суде и нарушителя оштрафовали на 15 000 рублей. Минимальную «ставку» применили, поскольку ранее к административной ответственности ответчик не привлекался. Мужчина признал вину. В свое оправдание он сказал, что в этот вечер вернулся с работы поздно и не успел посмотреть новости. Но незнание законов, как известно, не освобождает от ответственности.
В деле есть один интересный нюанс. В заключении суда сказано, что ответчик не только находился в общественном месте без справки от работодателя, но и передвигался на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Однако протокола по факту вождения в трезвом виде в отношении него не составили. Собеседник «Ъ» в полиции уточнил, что полицейские «не были свидетелями этого нарушения, а получили такие разъяснения от самого задержанного».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Согласен! В Suzuki машины продолжают делать инженеры, а не продавцы. Jimny тому яркий пример.
Подскажите у меня такая проблема на фольцвагене слизали на коробке шестиренку на 5 передачи у меня объем двигателя 2.4 есть шестерни с фольцвагена только у него двигатель 1.9 подойдут ли они???
4.5 года непрерывного теста? что за пыль в глаза????!!!!
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