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3 апреля 2020, 17:55

Первый штраф в 15 000 рублей за нарушение режима самоизоляции выписан в Уфе

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Вечером 1 апреля президент России Владимир Путин подписал поправки в КоАП, предусматривающие штраф в размере от 15 000 до 40 000 рублей за нарушение санитарных правил. Спустя несколько часов уфимские полицейские составили протокол в отношении мужчины, который вышел перепарковать свой автомобиль.
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Российские власти в целом и полицейские Уфы в частности продемонстрировали готовность карать граждан за нарушение режима «добровольной самоизоляции». Вечером 31 марта глава Башкирии Радий Хабиров объявил в республике режим всеобщей изоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Сутки спустя, 1 апреля, Путин подписал поправки в статью 6.3 часть 2 КоАП об ответственности за нарушение санитарных правил. Вечером того же дня они были опубликованы. Буквально через несколько часов, в половине второго ночи 2 апреля, в отношении 33-летнего жителя Уфы был составлен протокол за нарушение карантина, сообщает «Коммерсантъ». 

В тот же день, 2 апреля, дело было не менее оперативно рассмотрено в мировом суде и нарушителя оштрафовали на 15 000 рублей. Минимальную «ставку» применили, поскольку ранее к административной ответственности ответчик не привлекался. Мужчина признал вину. В свое оправдание он сказал, что в этот вечер вернулся с работы поздно и не успел посмотреть новости. Но незнание законов, как известно, не освобождает от ответственности.

В деле есть один интересный нюанс. В заключении суда сказано, что ответчик не только находился в общественном месте без справки от работодателя, но и передвигался на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Однако протокола по факту вождения в трезвом виде в отношении него не составили. Собеседник «Ъ» в полиции уточнил, что полицейские «не были свидетелями этого нарушения, а получили такие разъяснения от самого задержанного».
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Первый штраф в 15 000 рублей за нарушение режима самоизоляции выписан в Уфе
{{material_129552}}Российские власти в целом и полицейские Уфы в частности продемонстрировали готовность карать граждан за нарушение режима «добровольной самоизоляции». Вечером 31 марта глава Башкирии Радий Хабиров объявил в республике режим всеобщей изоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Сутки спустя, 1 апреля, Путин подписал поправки в статью 6.3 часть 2 КоАП об ответственности за нарушение санитарных правил. Вечером того же дня они были опубликованы. Буквально через несколько часов, в половине второго ночи 2 апреля, в отношении 33-летнего жителя Уфы был составлен протокол за нарушение карантина, сообщает «Коммерсантъ». В тот же день, 2 апреля, дело было не менее оперативно рассмотрено в мировом суде и нарушителя оштрафовали на 15 000 рублей. Минимальную «ставку» применили, поскольку ранее к административной ответственности ответчик не привлекался. Мужчина признал вину. В свое оправдание он сказал, что в этот вечер вернулся с работы поздно и не успел посмотреть новости. Но незнание законов, как известно, не освобождает от ответственности.В деле есть один интересный нюанс. В заключении суда сказано, что ответчик не только находился в общественном месте без справки от работодателя, но и передвигался на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Однако протокола по факту вождения в трезвом виде в отношении него не составили. Собеседник «Ъ» в полиции уточнил, что полицейские «не были свидетелями этого нарушения, а получили такие разъяснения от самого задержанного».
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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