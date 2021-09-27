27 сентября 2021, 12:09
Первый снег в Кемерове: десятки сломанных деревьев и разбитых машин (фото, видео)
Накануне на Кемерово обрушился сильный снегопад. Под тяжестью мокрого снега обрывались провода, ломались деревья, на дорогах образовалась снежная каша. Десятки автомобилей пострадали в ДТП или оказались погребенными под упавшими деревьями.
Дарья Климова Фото: tvzvezda.ru
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Фото: Сибдепо
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Снег осложнил ситуацию на дорогах, спровоцировав множество ДТП и пробки. Не стали исключением и пригородные магистрали. Например, на трассе Кемерово – Анжеро-Судженск в массовом ДТП пострадало по меньшей мере шесть автомобилей.
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24.09.2021, 00:01
Секунда до гибели: мужчина выскочил из машины за мгновение до того, как в нее врезалась фура
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