Секрет советского долгожителя: как ГАЗ-63 с шинами-насосами покорил армию и мир

Первый советский полноприводный грузовик: как ГАЗ-63 изменил армейскую технику

ГАЗ-63 не просто стал первым массовым полноприводным грузовиком СССР - он задал новый стандарт для армейских машин и стал платформой для десятков модификаций. Почему именно эта модель оказалась переломной для отечественного автопрома и как ее решения повлияли на развитие военной техники - разбираемся в деталях.

ГАЗ-63 – это не просто очередной грузовик из прошлого. Его появление стало настоящим прорывом для советской промышленности, когда страна приняла новые решения для армии и тяжёлой индустрии. В конце 1930-х годов, на фоне стремительного роста производства, стало ясно: прежние «полуторки» и ЗИС-5 уже не соответствуют требованиям времени. Армии нужны были машины, способные справляться с бездорожьем, доставлять грузы в сложных условиях и быть максимально надёжными.

Разработка грузовиков нового поколения началась ещё во время войны. В 1937 году инженеры приступили к работе над ГАЗ-51, а параллельно — над созданием полноприводной версии для более жёстких условий. Уже в 1940 году был готов первый опытный образец, но война внесла свои коррективы: массовое производство пришлось отложить. Тем не менее работы не прекращались, и в 1943 году появился обновлённый ГАЗ-63 с односкатными колёсами. Серийное производство началось только в 1948 году, спустя два года после запуска ГАЗ-51.

ГАЗ-63 часто называют полноприводной версией ГАЗ-51, и это не случайно: уровень унификации между машинами достиг 80%. Новинка унаследовала двухступенчатую раздаточную коробку, отключаемый передний мост и многие элементы ходовой части. Однако у ГАЗ-63 было немало удачных инженерных решений. Например, впервые в СССР грузовик получил одинаковые передние и задние колёса, что обеспечивало устойчивость на сложных дорогах. Конструкция рамы, короткие свесы и полный привод сделали машину незаменимой для армии и промышленности.

Особого внимания заслуживает система подкачки шин. Хотя централизованной системы ещё не было, инженеры нашли оригинальный выход: для накачки колёс использовалось специальное устройство, подключаемое к двигателю, где шестой цилиндр временно превращался в насос. При этом в шины поступал только чистый воздух, что было важно для надёжности эксплуатации.

С 1948 по 1969 год ГАЗ-63 выпускался серийно и завоевал репутацию крайне выносливой и простой в обслуживании машины. Его ценили за способность работать в самых жёстких условиях — от бездорожья до сурового климата. На базе этой платформы было создано почти два десятка модификаций: от седельных тягачей до специальных армейских машин и транспортных средств. Именно узлы и агрегаты ГАЗ-63 легли в основу первого советского серийного бронетранспортёра БТР-40, который по концепции напоминал американский M3 Scout Car, но был полностью отечественной разработкой.

ГАЗ-63 активно экспортировался: для зарубежных поставок существовала даже отдельная версия. По некоторым данным, экземпляры этой модели до сих пор встречаются в странах третьего мира. В СССР этот грузовик долгие годы был эталоном надёжности для армии. Но, пожалуй, главное его достижение — он стал фундаментом для создания ГАЗ-66, знаменитой «Шишиги», которая до сих пор используется в некоторых регионах. Таким образом, ГАЗ-63 не только открыл новую страницу в истории советских грузовиков, но и стал отправной точкой для целого направления в развитии отечественной армейской техники.