Первый турецкий автомобиль Togg осваивает постсоветское пространство: его будут поставлять в Туркменистан

Ранее мы писали Первый турецкий автомобиль Togg пользуется ажиотажным спросом: первые владельцы – президенты В Турции первые экземпляры первого в истории страны автомобиля Togg были переданы владельцам. Желающих купить ... Читать далее

Первый в истории Togg достался президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а другой – его супруге Эмине Эрдоган. Еще один автомобиль отправили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Должен получить новенький Togg T10X и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Сейчас стало известно, что Турция намерена наладить поставки кроссовера в Туркменистан, где к электрокару также проявили интерес. Единственное требование – все автомобили для туркменского рынка должны быть окрашены в белый цвет, пишет Trend News Agency.

Напомним, электрический кроссовер Togg T10X построен на оригинальной модульной платформе, разработанной турецкими инженерами. Его габаритные размеры: длина – 4 599 мм, ширина – 1 886 мм, высота – 1 676 мм, а колёсная база – 2 890 мм. Объём багажного отделения составляет 441 литр, при сложенных сидениях второго ряда он возрастает до 1 515 литров. В движение Togg T10X приводит электромотор мощностью 218 сил (350 Нм). На выбор предлагают две версии с тяговыми аккумуляторами емкостью 52,4 кВт-ч и 88,5 кВт-ч. В первом случае дальность хода превышает 300 километров, а во втором – 500 километров. Базовый автомобиль стоит от 953 тысячи лир (3,9 млн рублей по текущему курсу), более дальнобойный вариант обойдется минимум в 1 215 000 лир (5 млн рублей).

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