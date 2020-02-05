Первый участок обхода Аксая сдадут в январе 2021 года
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Но Госкомпания «Автодор» знает о ситуации и в настоящее время делает все возможное, чтобы гигантские пробки на данном участке ушли в прошлое как можно быстрее. Сегодня из уст главы ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко было заявлено и том, что реконструкция первого участка транспортного обхода Аксая будет завершена на целый год раньше запланированного срока. При этом в полном объеме – а это 70 км абсолютно новой дороги - масштабный проект подрядчики «закроют» в 2023-м.
В ближайшие 3 годы строителям предстоит кардинально обновить 2 участка магистрали «Дон» - с доведением их до 4 и 6 полос, а также строительство новых 35 км в обход Аксая. Только тогда получится разгрузить от транзитного потока подъезды к Ростову-на-Дону. Дорога получит I техническую категорию, что позволит нам с вами двигаться со скоростью 110 км/ч.
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Возведение Аксайского обхода – один из самых грандиозных транспортных проектов в России за последние несколько лет. Первый участок обхода Аксая будет сдан в январе 2021 года – это на год раньше намеченного срока
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Вячеслав Петушенко, глава Госкомпании "Росавтодор"
Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сегодня «нет сомнений, что обход Аксая будет сдан вовремя». Для региона – это принципиально важный инфраструктурный объект, поскольку трасса М-4 в пределах Ростовской области давно исчерпала свою пропускную способность. При пиковых нагрузках интенсивность движения доходит до 117 тыс. автомобилей в сутки, притом, что нормативная нагрузка - порядка 40 тыс. машин в сутки.
Напомним, что подготовительные работы к строительству обхода Аксая стартовали в конце 2017 года. В настоящее время реконструируется участок от Новоперсисановки до развязки на Новочеркасск. Обновление участка «М-4» с 1072 по 1091 км планируется завершить в декабре 2022-го. Строительство 35 км обхода Аксая и моста через Дон намечено начать в IV квартале текущего года.
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