Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 февраля 2020, 20:03

Первый участок обхода Аксая сдадут в январе 2021 года

  • 1222
  • 0
Фото пользователя 110km.ru
Несмотря на большой объем проделанных в последнее время работ по модернизации федеральной трассы М-4 «Дон», назвать ее идеальной, с точки зрения комфорта передвижения, преждевременно. Пожалуй, главная «ахиллесова пята» - транспортный обход города Аксая в Ростовской области.

Но Госкомпания «Автодор» знает о ситуации и в настоящее время делает все возможное, чтобы гигантские пробки на данном участке ушли в прошлое как можно быстрее. Сегодня из уст главы ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко было заявлено и том, что реконструкция первого участка транспортного обхода Аксая будет завершена на целый год раньше запланированного срока. При этом в полном объеме – а это 70 км абсолютно новой дороги - масштабный проект подрядчики «закроют» в 2023-м.

В ближайшие 3 годы строителям предстоит кардинально обновить 2 участка магистрали «Дон» - с доведением их до 4 и 6 полос, а также строительство новых 35 км в обход Аксая. Только тогда получится  разгрузить от транзитного потока подъезды к Ростову-на-Дону. Дорога получит I техническую категорию, что позволит нам с вами двигаться со скоростью 110 км/ч.

Вячеслав Петушенко, глава Госкомпании "Росавтодор" « Возведение Аксайского обхода – один из самых грандиозных транспортных проектов в России за последние несколько лет. Первый участок обхода Аксая будет сдан в январе 2021 года – это на год раньше намеченного срока »
Вячеслав Петушенко, глава Госкомпании "Росавтодор"

Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сегодня «нет сомнений, что обход Аксая будет сдан вовремя». Для региона – это принципиально важный инфраструктурный объект, поскольку трасса М-4 в пределах Ростовской области давно исчерпала свою пропускную способность. При пиковых нагрузках интенсивность движения доходит до 117 тыс. автомобилей в сутки, притом, что нормативная нагрузка - порядка 40 тыс. машин в сутки.

Напомним, что подготовительные работы к строительству обхода Аксая стартовали в конце 2017 года. В настоящее время реконструируется участок от Новоперсисановки до развязки на Новочеркасск. Обновление участка «М-4» с 1072 по 1091 км планируется завершить в декабре 2022-го. Строительство 35 км обхода Аксая и моста через Дон намечено начать в IV квартале текущего года.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Автобус, к которому обращались на «вы» и вслед не «тыкали»
Это был лицензионный американец. Выпустили их немного, заменили более простым ЗИС155. Зато его кузовные секции использоваличь и в ЗИяС155 и в троллейбусе МТБ и в трамвае МТ В
Михаил
Галант-Авто (на ул. Хошимина) | отзывы
Был у них на сервисе. Понравилось с ними сотрудничать, толковые ребята!
Андрей
ПДД
В 15 билете в режиме экзамена на второй вопрос ответил "Только у направлении Б", но это оказалось ошибкой и правильный ответ "В направлениях А и Б". А в режиме тренировки, так оба ответа правильные. Я чего-то не понял, разве знак не предписывает ехать только прямо? И как много таких багов?
Азат
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Автоломбарды. Помощь или ловушка для автовладельцев?
«Мотор-шоу 2005»: ГАЗ-«Консул», Great Wall, концепт Yeti
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Первый участок обхода Аксая сдадут в январе 2021 года
Но Госкомпания «Автодор» знает о ситуации и в настоящее время делает все возможное, чтобы гигантские пробки на данном участке ушли в прошлое как можно быстрее. Сегодня из уст главы ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко было заявлено и том, что реконструкция первого участка транспортного обхода Аксая будет завершена на целый год раньше запланированного срока. При этом в полном объеме – а это 70 км абсолютно новой дороги - масштабный проект подрядчики «закроют» в 2023-м. В ближайшие 3 годы строителям предстоит кардинально обновить 2 участка магистрали «Дон» - с доведением их до 4 и 6 полос, а также строительство новых 35 км в обход Аксая. Только тогда получится  разгрузить от транзитного потока подъезды к Ростову-на-Дону. Дорога получит I техническую категорию, что позволит нам с вами двигаться со скоростью 110 км/ч.{{person_289_Возведение Аксайского обхода – один из самых грандиозных транспортных проектов в России за последние несколько лет. Первый участок обхода Аксая будет сдан в январе 2021 года – это на год раньше намеченного срока}}Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сегодня «нет сомнений, что обход Аксая будет сдан вовремя». Для региона – это принципиально важный инфраструктурный объект, поскольку трасса М-4 в пределах Ростовской области давно исчерпала свою пропускную способность. При пиковых нагрузках интенсивность движения доходит до 117 тыс. автомобилей в сутки, притом, что нормативная нагрузка - порядка 40 тыс. машин в сутки. Напомним, что подготовительные работы к строительству обхода Аксая стартовали в конце 2017 года. В настоящее время реконструируется участок от Новоперсисановки до развязки на Новочеркасск. Обновление участка «М-4» с 1072 по 1091 км планируется завершить в декабре 2022-го. Строительство 35 км обхода Аксая и моста через Дон намечено начать в IV квартале текущего года.
2020-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Тюмень Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться