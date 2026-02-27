Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 09:18

Первый в истории Chevrolet COPO Camaro ZL1 1969 года для частного покупателя выставлен на аукцион

Редчайший маслкар с уникальной историей, восстановленный до оригинального состояния, может установить новый рекорд стоимости на Mecum Indy 2026

Chevrolet COPO Camaro ZL1 1969 года - один из самых редких маслкаров, выпущенных тиражом всего 69 экземпляров. Первый проданный частному лицу автомобиль после реставрации готовится к аукциону, где может привлечь внимание коллекционеров и установить новую планку цены.

В мире коллекционных автомобилей не так много машин, способных вызвать ажиотаж даже среди самых искушенных ценителей. Но когда речь заходит о Chevrolet COPO Camaro ZL1 1969 года, ситуация меняется: этот автомобиль — не просто редкость, а настоящая легенда эпохи маслкаров. Всего было собрано 69 таких машин, и именно этот экземпляр стал первым ZL1, который перешел в частные руки, а не в гоночную команду. Теперь он вновь оказался в центре внимания: после тщательной реставрации автомобиль выставлен на аукцион Mecum Indy 2026, где за него уже готовы бороться коллекционеры со всего мира.

История появления ZL1 уходит корнями в конец 1960-х, когда известный гонщик и тюнер Дон Йенкс убедил Chevrolet использовать систему внутренних заказов COPO для установки 427-кубового (7,0-литрового) двигателя в Camaro. В то же время дилер Fred Gibb Chevrolet заказал партию Camaro с гоночным V8 специально для участия в драг-рейсинге NHRA Super Stock. Именно эти машины и получили индекс ZL1. Если программа COPO 9561, инициированная Йенксом, разошлась тиражом в тысячу экземпляров, то COPO 9560 ZL1 остался по-настоящему эксклюзивным — всего 69 машин. Причина проста: цена ZL1 с алюминиевым мотором мощностью 430 л.с. была настолько высокой, что стоимость базового Camaro V8 превышала цену некоторых двухместных автомобилей, что делало его практически недоступным для массового покупателя.

Из всех выпущенных ZL1 только два автомобиля были доставлены дилеру Fred Gibb Chevrolet в Иллинойсе в канун 1969 года. Первый из них отправился к известному дрэг-рейсеру Дику Харреллу для подготовки к соревнованиям, а второй — тот самый Dusk Blue с жесткой крышей, о котором идет речь, — был продан обычному клиенту. Именно этот Camaro стал первым ZL1, который официально покинул дилерский центр и оказался в руках частного владельца. За прошедшие годы автомобиль сменил несколько владельцев, но всегда оставался в центре внимания коллекционеров и экспертов.

Недавно этот уникальный экземпляр прошел полную реставрацию в мастерской Corvette Specialists (Бомонт, Техас). Кузов вновь окрашен в оригинальный темно-синий цвет, а салон, за исключением коврового покрытия, сохранил аутентичные детали. Оригинальный двигатель ZL1, к сожалению, был утрачен, но под капотом установлен правильный алюминиевый мотор-заменитель, подготовленный и испытанный на стенде специалистами Conrad Racing Engines (Хьюстон). Мощность агрегата после доработки составляет впечатляющие 550 л.с., а в паре с ним работает автоматическая коробка передач TH400.

Автомобиль долгое время хранился в идеальных условиях и даже экспонировался в музее Muscle Car Museum Флойда Гаррета в Теннесси. В комплекте с машиной идет пакет документов, подтверждающих ее подлинность: копии заводских листов, счета и транспортные накладные. Оценочная стоимость не раскрывается, но практика последних лет показывает, что такие Camaro редко уходят дешевле 300 тысяч долларов, а экземпляры с безупречной историей превышают отметку в 700 тысяч. Самый дорогой ZL1 был продан почти за 1,1 миллиона долларов в 2020 году. Эксперты считают, что этот автомобиль вполне может преодолеть планку в полмиллиона долларов, а итоговая цена станет известна 16 мая, когда прозвучит финальный удар молотка.

Интересно, что рынок традиционных маслкаров продолжает удивлять: даже относительно свежие модели могут преподносить сюрпризы. Например, владелец Chevrolet Corvette Z06 2024 года столкнулся с неожиданной потерей стоимости продажи на аукционе .

Упомянутые модели: Chevrolet Camaro (от 2 990 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
Похожие материалы Шевроле

