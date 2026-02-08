Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Элина Градова

8 февраля 2026, 22:06

Глава РАН раскрыл загадку 3I/ATLAS: поведение межзвездной кометы получило научное объяснение

Президент Российской академии наук Геннадий Красников прокомментировал аномальное поведение межзвездной кометы 3I/ATLAS, вызвавшей широкий резонанс в конце 2025 года. По его словам, необычные характеристики объекта — включая странности в динамике вращения, цветовые изменения и интенсивность выбросов вещества — имеют естественное объяснение и напрямую связаны с его происхождением.

«Ключевое отличие 3I/ATLAS от комет Солнечной системы заключается в том, что её поверхность никогда не подвергалась длительному воздействию солнечного ветра и ультрафиолетового излучения», — пояснил Красников в интервью РИА Новости. Объекты, сформировавшиеся в других планетных системах и впервые прибывшие в нашу, сохраняют первичную структуру и химический состав. Именно это делает их поведение менее предсказуемым по сравнению с «местными» кометами, многократно прошедшими через перигелий и утратившими часть летучих компонентов, пишет Gazeta.SPb.

Комета 3I/ATLAS была обнаружена телескопом Hubble в июле 2025 года. Уже первые наблюдения выявили ряд нестандартных черт. Особенно выделялся выраженный оппозиционный эффект — резкое усиление яркости при определённой геометрии расположения Солнца, Земли и кометы. Хотя само явление известно астрономам, его интенсивность у 3I/ATLAS превзошла типичные значения для подобных тел.

Ещё одной загадкой стали так называемые мини-джеты — локализованные выбросы газа и пыли с поверхности. В отличие от хаотичной активности обычных комет, эти струи демонстрировали удивительную стабильность и геометрическую упорядоченность на протяжении нескольких месяцев наблюдений. Дополнительную сложность в интерпретацию данных внесла необычная ориентация оси вращения объекта: она оказалась почти параллельна направлению на Солнце, что привело к специфической цикличности изменений яркости.

Несмотря на ажиотаж в некоторых медиа, связавших особенности кометы с гипотезой об искусственном происхождении объекта, Красников подчеркнул: все наблюдаемые явления укладываются в рамки современной астрофизики. «Межзвездные тела могут обладать свойствами, не встречающимися в нашей системе. Их состав, структура и история эволюции формировались в иных условиях. Это делает их уникальными, но отнюдь не сверхъестественными», — отметил глава РАН.

Орбитальные расчёты подтвердили безопасность траектории кометы. 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS совершила сближение с Землёй на расстоянии, не представлявшем угрозы, после чего продолжила путь в сторону Юпитера. Спектральный анализ показал отражательные свойства поверхности, не совпадающие полностью с моделями как комет, так и астероидов Солнечной системы, что дополнительно подтверждает её инопланетное происхождение.

Научное сообщество продолжает наблюдать за объектом как с помощью наземных обсерваторий, так и космических инструментов. Даже инцидент с временным переводом телескопа TESS в безопасный режим в критический момент наблюдений специалисты объясняют стандартными процедурами защиты оборудования, а не аномалиями самого объекта.

Открытие и изучение 3I/ATLAS открывает новые горизонты в исследовании межзвездного вещества. Каждый такой объект — словно посланник из далёкой планетной системы, несущий информацию о процессах формирования миров за пределами Солнечной системы. Как отметил Красников, именно такие находки позволяют проверить универсальность физических законов и лучше понять разнообразие космических тел во Вселенной.

