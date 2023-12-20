Первый в России беспилотный паром отбыл из Петербурга в Калининград

20.12.2023, 07:32

На бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге стартовала сборка кроссоверов: сколько они будут стоить?

На простаивавшем более года калужском автозаводе «ПСМА Рус» вновь закипела работа. Накануне здесь приступили к пробной сборке кроссоверов. Серийное производство обещают запустить в первом квартале 2024 года, но ориентировочная цена известна уже сейчас.Читать далее