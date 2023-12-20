Первый в России беспилотный паром отбыл из Петербурга в Калининград
Первый в России морской экопаром с автономным управлением построен по заказу ФГУП «Росморпорт» и оборудован системами автономного управления от российского разработчика Sitronics Group. Судно будет курсировать на стратегически важной линии между морскими портами Усть-Луги и Калининграда.
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«Зеленым крокодилам» MAN нашли замену в Саранске
Российский автопроизводитель разработал замену для эвакуаторов столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который до недавнего времени использовал машины на шасси немецкой компании MAN.Читать далее
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20.12.2023, 14:04
УАЗ рассказал о работе над обновлением «Патриота»: на подходе дизель
Первая информация о готовящемся рестайлинге внедорожника УАЗ «Патриот» появилась в августе 2023 года. Обновление затронет не только внешность модели, но и техническую часть. Журналисты выяснили интересные подробности.Читать далее
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20.12.2023, 12:10
Эксперт объяснил, как правильно пользоваться ABS
Нынешняя зима преподносит сюрприз за сюрпризом. Обильные снегопады сменились оттепелью и гололедом. Водителям в таких условиях следует быть особенно осторожными. Инструктор по контраварийному вождению рассказал о нюансах обращения с ABS.Читать далее
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Пассажиры премиальных кроссоверов не могут чувствовать себя в безопасности: печальный итог краш-тестов
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел очередную серию краш-тестов. Из 8 среднеразмерных премиальных кроссоверов только три автомобиля смогли эффективно защитить в ДТП пассажиров второго ряда.Читать далее
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20.12.2023, 07:58
«Не надо стесняться пользоваться кондиционером»: эксперт дал несколько советов по зимней эксплуатации
Эксплуатация автомобиля зимой имеет свои особенности и сопряжена с постоянным преодолением трудностей, будь то холодный пуск двигателя, обмерзающие щетки стелоочистителя или запотевающие стекла.Читать далее
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20.12.2023, 07:32
На бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге стартовала сборка кроссоверов: сколько они будут стоить?
На простаивавшем более года калужском автозаводе «ПСМА Рус» вновь закипела работа. Накануне здесь приступили к пробной сборке кроссоверов. Серийное производство обещают запустить в первом квартале 2024 года, но ориентировочная цена известна уже сейчас.Читать далее
-
20.12.2023, 15:11
«Зеленым крокодилам» MAN нашли замену в Саранске
Российский автопроизводитель разработал замену для эвакуаторов столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который до недавнего времени использовал машины на шасси немецкой компании MAN.Читать далее
-
20.12.2023, 14:04
УАЗ рассказал о работе над обновлением «Патриота»: на подходе дизель
Первая информация о готовящемся рестайлинге внедорожника УАЗ «Патриот» появилась в августе 2023 года. Обновление затронет не только внешность модели, но и техническую часть. Журналисты выяснили интересные подробности.Читать далее
-
20.12.2023, 12:10
Эксперт объяснил, как правильно пользоваться ABS
Нынешняя зима преподносит сюрприз за сюрпризом. Обильные снегопады сменились оттепелью и гололедом. Водителям в таких условиях следует быть особенно осторожными. Инструктор по контраварийному вождению рассказал о нюансах обращения с ABS.Читать далее
-
20.12.2023, 08:25
Пассажиры премиальных кроссоверов не могут чувствовать себя в безопасности: печальный итог краш-тестов
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел очередную серию краш-тестов. Из 8 среднеразмерных премиальных кроссоверов только три автомобиля смогли эффективно защитить в ДТП пассажиров второго ряда.Читать далее
-
20.12.2023, 07:58
«Не надо стесняться пользоваться кондиционером»: эксперт дал несколько советов по зимней эксплуатации
Эксплуатация автомобиля зимой имеет свои особенности и сопряжена с постоянным преодолением трудностей, будь то холодный пуск двигателя, обмерзающие щетки стелоочистителя или запотевающие стекла.Читать далее
-
20.12.2023, 07:32
На бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге стартовала сборка кроссоверов: сколько они будут стоить?
На простаивавшем более года калужском автозаводе «ПСМА Рус» вновь закипела работа. Накануне здесь приступили к пробной сборке кроссоверов. Серийное производство обещают запустить в первом квартале 2024 года, но ориентировочная цена известна уже сейчас.Читать далее
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 8 300 000 РZeekr 001 2023 в Москве
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- 6 647 832 РBMW 5-Series 2020 в Москве
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