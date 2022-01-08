Первый вокзал в России обзавелся зарядной станцией для электромобилей
Первенцем стал Ленинградский вокзальный комплекс в Москве. А вернее, его автомобильная парковка – здесь перед самым Новым годом дала первый ток электрическая зарядная станция. В пресс-службе «РЖД» отмечают, что до конца июня 2022 года владельцы электрокаров смогут воспользоваться услугой зарядки совершенно бесплатно.
В общем, «первая ласточка полетела». Теперь есть реальная надежда, что подобные «зарядки» будут периодически появляться и на других вокзалах страны, причем не только в столичных городах. Это, как видится экспертам, вопрос времени, поскольку отвечает общемировому тренду.
Попутно в «РЖД» напоминают, что в настоящее время на Ленинградском вокзальном комплексе внедрена бесконтактная оплата автомобильной парковки через терминалы, оснащенные технологией Fast Track.
- 990 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 2 060 000 РAudi Q7 2010 в Москве
- 2 090 000 РKIA Optima 2018 в Москве
- 460 000 РSubaru Impreza 2003 в Зеленограде
- 420 000 РSkoda Fabia 2009 в Москве
- 3 390 000 РBMW 5 серия 2017 в Зеленограде
- 3 990 000 РMINI Clubman 2021 в Москве
- 3 560 000 РBMW X6 2015 в Москве
- 16 280 000 РRolls-Royce Wraith 2014 в Москве
- 3 880 000 РHyundai Grand Starex 2018 в Москве
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