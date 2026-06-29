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Автор: Элина Градова

29 июня 2026, 13:04

Пешеход погиб на трассе Санкт-Петербург - Матокса после наезда грузовика

Пешеход погиб на трассе Санкт-Петербург - Матокса после наезда грузовика

Трагедия на дороге: что стало причиной смертельного инцидента под Петербургом

Пешеход погиб на трассе Санкт-Петербург - Матокса после наезда грузовика

На трассе «Санкт-Петербург - Матокса» произошла авария с летальным исходом. Водитель грузовика нарушил ряд правил. Следствие выясняет детали происшествия. Решается вопрос о возбуждении дела.

На трассе «Санкт-Петербург - Матокса» произошла авария с летальным исходом. Водитель грузовика нарушил ряд правил. Следствие выясняет детали происшествия. Решается вопрос о возбуждении дела.

В воскресенье, 28 июня, на 25-м километре автотрассы «Санкт-Петербург - Матокса» произошла трагедия, которая унесла жизнь молодого мужчины. По информации Piter.tv, днем водитель грузового автомобиля «Камаз», прибывший из Центральной Азии, двигался по трассе, когда внезапно на его пути оказался пешеход.

Мужчина, которому было 30 лет, шел по обочине навстречу транспортному потоку. В какой-то момент он неожиданно вышел на проезжую часть, что и стало роковой ошибкой. Водитель не успел среагировать, и грузовик сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте, еще до прибытия медицинской бригады.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, зафиксировали ряд нарушений со стороны водителя «Камаза». В частности, выяснилось, что он управлял транспортным средством без тахографа, не оформил обязательную страховку ОСАГО, а также эксплуатировал грузовик с техническими неисправностями, при которых движение запрещено.

В настоящее время следственные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Все обстоятельства аварии тщательно изучаются, чтобы установить степень ответственности каждого участника происшествия. Эксперты анализируют техническое состояние автомобиля и действия водителя в момент аварии.

Дорожные происшествия с участием пешеходов на загородных трассах остаются одной из самых острых проблем. Нарушения правил безопасности, как со стороны водителей, так и пешеходов, часто приводят к трагическим последствиям. В данном случае, по предварительным данным, именно внезапный выход мужчины на дорогу стал причиной фатального исхода.

Водителю «Камаза» уже выписаны административные протоколы за выявленные нарушения. Однако окончательное решение о его ответственности будет принято после завершения всех экспертиз и следственных мероприятий. Следствие продолжает работу, чтобы дать объективную оценку произошедшему и принять соответствующие меры.

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