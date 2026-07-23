Смертельное ДТП на внутреннем кольце КАД: пешеход погиб под колёсами Exeed

23 июля 2026, 15:06
Попытка перебежать 8 полос КАД закончилась фатально
Попытка перебежать 8 полос КАД закончилась фатально
Накануне вечером на КАД произошел трагический случай. Автомобиль сбил мужчину, который пытался перейти скоростную магистраль. Следствие уже началось. Личность погибшего пока не установлена.
Вечером 22 июля на внутренней стороне КАД, примерно на 26-м километре, произошла трагедия, которая потрясла многих автомобилистов. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, около 20:40 водитель автомобиля Exeed, которому всего 20 лет, не успел вовремя среагировать и сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.
Пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до приезда экстренных служб. Несмотря на оперативное прибытие медиков, спасти его не удалось. Сейчас сотрудники полиции проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Личность погибшего пока остается неизвестной. Правоохранители работают над выяснением его данных, а также анализируют записи с камер наблюдения и опрашивают возможных свидетелей. Водитель Exeed был трезв и сотрудничает со следствием, предоставляя необходимые объяснения.
Данный участок КАД считается достаточно оживленным, особенно в вечерние часы. Нарушение правил перехода дороги часто приводит к подобным трагедиям, и этот случай стал еще одним напоминанием о необходимости соблюдать осторожность как водителям, так и пешеходам.
В последнее время в Петербурге все чаще обсуждается вопрос безопасности на дорогах и меры по предотвращению подобных происшествий. Общественность призывает к установке дополнительных ограждений и улучшению освещения на опасных участках трассы.
Следственные органы продолжают работу по данному делу. Все обстоятельства аварии будут тщательно изучены, чтобы дать объективную оценку произошедшему и принять соответствующие меры.
Похожие материалы Эксид
-
23.07.2026, 16:49
Строгие правила для водителей: зрение станет главным барьером в 2026 году
В 2026 году изменились требования к зрению водителей. Новые правила удивляют даже опытных автомобилистов. Не все желающий смогут получить права. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.07.2026, 14:33
«Метрострой Северной Столицы» требует 93,4 млн рублей от городского фонда
В Петербурге разворачивается крупный строительный спор: «Метрострой Северной Столицы» требует от городского фонда 93,4 млн рублей из‑за разногласий по подрядным контрактам. Исход дела может повлиять на реализацию инфраструктурных проектов города.Читать далее
-
23.07.2026, 13:43
Что грозит водителю, если права остались дома: разбор ситуации на дороге
Многие не знают, чем грозит отсутствие прав при себе. Важно понимать разницу между забытыми и отсутствующими документами. Проверьте, как инспектор определяет нарушение. Узнайте, как минимизировать риски.Читать далее
-
23.07.2026, 13:07
Солнечное затмение 2026: ограничения движения и штрафы для водителей
12 августа 2026 года на Земле можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Из-за редкого явления ожидается наплыв туристов в те регионы, где затмение будет наиболее эффектным. Водителей ждут неожиданные ограничения, новые штрафы и особые требования к безопасности. Какие риски и нюансы стоит учесть, чтобы не попасть в неприятную ситуацию - объясняем подробно. Читать далее
-
23.07.2026, 11:42
Новые правила тонировки и неожиданные последствия для водителей в 2026 году
В 2026 году требования к тонировке в России ужесточились. Проверки автомобилей на дорогах стали строже и технологичнее. Старые уловки больше не работают. Водителям стоит быть внимательнее.Читать далее
-
23.07.2026, 09:03
Водительские права после 60 лет: как меняются правила и что важно знать
В России не установлен максимальный возраст для получения или продления водительских прав. Главный критерий - состояние здоровья, подтверждаемое регулярными медосмотрами. Это особенно актуально для тех, кто хочет сохранить мобильность в зрелом возрасте.Читать далее
-
23.07.2026, 07:51
Трагедия на руднике «Мурунтау»: водитель огромного самосвала переехал пикап Isuzu
На одном из крупнейших рудников произошла авария с трагическими последствиями: огромный карьерный самосвал раздавил служебный пикап, в котором ехали двое сотрудников предприятия. Почему этот случай вызывает вопросы к организации движения на промышленных объектах и какие меры уже обсуждаются - разбираемся в деталях. Специалисты отмечают, что подобные происшествия часто остаются вне внимания, хотя последствия могут быть крайне серьезными.Читать далее
-
23.07.2026, 05:44
Верховный суд подтвердил: отказ от медосвидетельствования - автоматическое лишение прав
Верховный суд оставил в силе наказание для сотрудницы ГИБДД из Красноярского края, отказавшейся от медосвидетельствования после приезда на работу в нетрезвом виде. Решение подчеркивает, насколько строго трактуется отказ от проверки даже вне дороги.Читать далее
-
22.07.2026, 20:27
ВС РФ подтвердил: завершение обгона через сплошную - нарушение с серьезными последствиями
Верховный суд РФ окончательно определил: завершать обгон через сплошную линию запрещено, даже если маневр начат на прерывистой. Это решение важно для всех водителей, ведь ошибка может привести к штрафу или лишению прав. Разбираемся, как избежать проблем на дороге.Читать далее
-
22.07.2026, 19:09
Водители и новые правила: когда уступать пешеходу и как избежать штрафа
В 2026 году требования к поведению на пешеходных переходах ужесточились, что привело к росту спорных штрафов. Разбираемся, как правильно действовать водителю, чтобы не попасть под санкции и защитить свои права в случае разногласий с инспектором.Читать далее
Похожие материалы Эксид
-
23.07.2026, 16:49
Строгие правила для водителей: зрение станет главным барьером в 2026 году
В 2026 году изменились требования к зрению водителей. Новые правила удивляют даже опытных автомобилистов. Не все желающий смогут получить права. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.07.2026, 14:33
«Метрострой Северной Столицы» требует 93,4 млн рублей от городского фонда
В Петербурге разворачивается крупный строительный спор: «Метрострой Северной Столицы» требует от городского фонда 93,4 млн рублей из‑за разногласий по подрядным контрактам. Исход дела может повлиять на реализацию инфраструктурных проектов города.Читать далее
-
23.07.2026, 13:43
Что грозит водителю, если права остались дома: разбор ситуации на дороге
Многие не знают, чем грозит отсутствие прав при себе. Важно понимать разницу между забытыми и отсутствующими документами. Проверьте, как инспектор определяет нарушение. Узнайте, как минимизировать риски.Читать далее
-
23.07.2026, 13:07
Солнечное затмение 2026: ограничения движения и штрафы для водителей
12 августа 2026 года на Земле можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Из-за редкого явления ожидается наплыв туристов в те регионы, где затмение будет наиболее эффектным. Водителей ждут неожиданные ограничения, новые штрафы и особые требования к безопасности. Какие риски и нюансы стоит учесть, чтобы не попасть в неприятную ситуацию - объясняем подробно. Читать далее
-
23.07.2026, 11:42
Новые правила тонировки и неожиданные последствия для водителей в 2026 году
В 2026 году требования к тонировке в России ужесточились. Проверки автомобилей на дорогах стали строже и технологичнее. Старые уловки больше не работают. Водителям стоит быть внимательнее.Читать далее
-
23.07.2026, 09:03
Водительские права после 60 лет: как меняются правила и что важно знать
В России не установлен максимальный возраст для получения или продления водительских прав. Главный критерий - состояние здоровья, подтверждаемое регулярными медосмотрами. Это особенно актуально для тех, кто хочет сохранить мобильность в зрелом возрасте.Читать далее
-
23.07.2026, 07:51
Трагедия на руднике «Мурунтау»: водитель огромного самосвала переехал пикап Isuzu
На одном из крупнейших рудников произошла авария с трагическими последствиями: огромный карьерный самосвал раздавил служебный пикап, в котором ехали двое сотрудников предприятия. Почему этот случай вызывает вопросы к организации движения на промышленных объектах и какие меры уже обсуждаются - разбираемся в деталях. Специалисты отмечают, что подобные происшествия часто остаются вне внимания, хотя последствия могут быть крайне серьезными.Читать далее
-
23.07.2026, 05:44
Верховный суд подтвердил: отказ от медосвидетельствования - автоматическое лишение прав
Верховный суд оставил в силе наказание для сотрудницы ГИБДД из Красноярского края, отказавшейся от медосвидетельствования после приезда на работу в нетрезвом виде. Решение подчеркивает, насколько строго трактуется отказ от проверки даже вне дороги.Читать далее
-
22.07.2026, 20:27
ВС РФ подтвердил: завершение обгона через сплошную - нарушение с серьезными последствиями
Верховный суд РФ окончательно определил: завершать обгон через сплошную линию запрещено, даже если маневр начат на прерывистой. Это решение важно для всех водителей, ведь ошибка может привести к штрафу или лишению прав. Разбираемся, как избежать проблем на дороге.Читать далее
-
22.07.2026, 19:09
Водители и новые правила: когда уступать пешеходу и как избежать штрафа
В 2026 году требования к поведению на пешеходных переходах ужесточились, что привело к росту спорных штрафов. Разбираемся, как правильно действовать водителю, чтобы не попасть под санкции и защитить свои права в случае разногласий с инспектором.Читать далее