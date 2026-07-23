Смертельное ДТП на внутреннем кольце КАД: пешеход погиб под колёсами Exeed

Попытка перебежать 8 полос КАД закончилась фатально

Накануне вечером на КАД произошел трагический случай. Автомобиль сбил мужчину, который пытался перейти скоростную магистраль. Следствие уже началось. Личность погибшего пока не установлена.

Накануне вечером на КАД произошел трагический случай. Автомобиль сбил мужчину, который пытался перейти скоростную магистраль. Следствие уже началось. Личность погибшего пока не установлена.

Вечером 22 июля на внутренней стороне КАД, примерно на 26-м километре, произошла трагедия, которая потрясла многих автомобилистов. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, около 20:40 водитель автомобиля Exeed, которому всего 20 лет, не успел вовремя среагировать и сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

Пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до приезда экстренных служб. Несмотря на оперативное прибытие медиков, спасти его не удалось. Сейчас сотрудники полиции проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Личность погибшего пока остается неизвестной. Правоохранители работают над выяснением его данных, а также анализируют записи с камер наблюдения и опрашивают возможных свидетелей. Водитель Exeed был трезв и сотрудничает со следствием, предоставляя необходимые объяснения.

Данный участок КАД считается достаточно оживленным, особенно в вечерние часы. Нарушение правил перехода дороги часто приводит к подобным трагедиям, и этот случай стал еще одним напоминанием о необходимости соблюдать осторожность как водителям, так и пешеходам.

В последнее время в Петербурге все чаще обсуждается вопрос безопасности на дорогах и меры по предотвращению подобных происшествий. Общественность призывает к установке дополнительных ограждений и улучшению освещения на опасных участках трассы.

Следственные органы продолжают работу по данному делу. Все обстоятельства аварии будут тщательно изучены, чтобы дать объективную оценку произошедшему и принять соответствующие меры.