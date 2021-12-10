10 декабря 2021, 12:30
Пешеходам разрешили ходить по проезжей части (пока только в одном городе)
Центр бельгийского городка Бри превратят в единое пространство для пешеходов и автомобилей. Власти рассчитывают, что все участники дорожного движения будут уважительно относиться друг к другу.
Дарья Климова Фото: strelkamag.com
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Пешеходы могут выходить на проезжую часть, но не должны без лишней надобности препятствовать движению автомобилей. С другой стороны, водители должны уважительно относиться к пешеходам, не мешать им и при необходимости останавливаться и пропускать.
Парковку на узких центральных улицах Бри также решили ограничить, чтобы машины не мешали велосипедистам и не создавали опасные ситуации для пешеходов. Такие перемены должны сократить количество автомобилей в центре города и снизить уровень шумового загрязнения.
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