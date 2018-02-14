14 февраля 2018, 13:32

Пешеходов спасут светящиеся пакеты

Власти Тульской области поддержали идею местной Госавтоинспеции обеспечить пешеходов светящимися пакетами. Акция под лозунгом «Тула, засветись!» стартует в городе в ближайшее время.
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В областном правительстве прошло заседание комиссии по вопросам безопасности дорожного движения. Представители ГИБДД Тульской области рассказали о мерах по профилактике дорожных происшествий с участием пешеходов. Они, в частности, предложили продавать в магазинах необычные пакеты. Самовар и надпись "Тула, засветись!" на них нанесут специальной светоотражающей краской, которая будет бликовать в свете фар.
 
Поскольку пешеходы упорно носят темную одежду без каких-либо светоотражающих элементов, светящий пакет сделает их немного заметнее на дороге. Правительство полностью поддержало данную оригинальную идею полиции. Пакеты уже в ближайшее время появятся в сетевых магазинах Тулы. По статистике УГИБДД, за последний год выросло количество ДТП с участием нетрезвых пешеходов. Поэтому, в первую очередь, светящиеся пакеты надо завезти в магазины, торгующие алкоголем.

С декабря 2017 года водителей обязали иметь светоотражающие жилеты и надевать их при выходе из автомобиля на загородных трассах в темное время суток. Аналогичная норма действует и для пешеходов. На неосвещенных автомагистралях вне населенных пунктов они могут находиться только в специальных жилетах. Штраф за нарушение данного правила составляет 500 рублей. Но на практике, конечно, нарушителя оштрафовать не так просто. А добровольно наносить на одежду светоотражающие элементы (фликеры или нашивки) никто не хочет.
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Отзывы по теме
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
Статья от Петросянов из камеди-клаб - у них автоваз одна из любимых тем. Их "продвинутая" аудитория на старых японцах и кредитных "иномарках" отечественной сборки любит такие шутеечки.
Павел
Штраф за не пристегнутый ремень
Добрый день. Заинтересовала тематика штрафов за не пристегнутый ремень. Скажите, могу ли я ездить не пристегнутым в условиях населенного пункта? Облагается ли такое штрафом?
Smileman
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Вадим
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Пешеходов спасут светящиеся пакеты
{{material_122074}}В областном правительстве прошло заседание комиссии по вопросам безопасности дорожного движения. Представители ГИБДД Тульской области рассказали о мерах по профилактике дорожных происшествий с участием пешеходов. Они, в частности, предложили продавать в магазинах необычные пакеты. Самовар и надпись "Тула, засветись!" на них нанесут специальной светоотражающей краской, которая будет бликовать в свете фар. Поскольку пешеходы упорно носят темную одежду без каких-либо светоотражающих элементов, светящий пакет сделает их немного заметнее на дороге. Правительство полностью поддержало данную оригинальную идею полиции. Пакеты уже в ближайшее время появятся в сетевых магазинах Тулы. По статистике УГИБДД, за последний год выросло количество ДТП с участием нетрезвых пешеходов. Поэтому, в первую очередь, светящиеся пакеты надо завезти в магазины, торгующие алкоголем.С декабря 2017 года водителей обязали иметь светоотражающие жилеты и надевать их при выходе из автомобиля на загородных трассах в темное время суток. Аналогичная норма действует и для пешеходов. На неосвещенных автомагистралях вне населенных пунктов они могут находиться только в специальных жилетах. Штраф за нарушение данного правила составляет 500 рублей. Но на практике, конечно, нарушителя оштрафовать не так просто. А добровольно наносить на одежду светоотражающие элементы (фликеры или нашивки) никто не хочет.
2018-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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