14 февраля 2018, 13:32
Пешеходов спасут светящиеся пакеты
Власти Тульской области поддержали идею местной Госавтоинспеции обеспечить пешеходов светящимися пакетами. Акция под лозунгом «Тула, засветись!» стартует в городе в ближайшее время.
Ранее мы писали
Самая обсуждаемая новость последних дней - премьер Медведев подписал постановление, дополняющее ПДД и обязывающее ...Читать далее
Поскольку пешеходы упорно носят темную одежду без каких-либо светоотражающих элементов, светящий пакет сделает их немного заметнее на дороге. Правительство полностью поддержало данную оригинальную идею полиции. Пакеты уже в ближайшее время появятся в сетевых магазинах Тулы. По статистике УГИБДД, за последний год выросло количество ДТП с участием нетрезвых пешеходов. Поэтому, в первую очередь, светящиеся пакеты надо завезти в магазины, торгующие алкоголем.
С декабря 2017 года водителей обязали иметь светоотражающие жилеты и надевать их при выходе из автомобиля на загородных трассах в темное время суток. Аналогичная норма действует и для пешеходов. На неосвещенных автомагистралях вне населенных пунктов они могут находиться только в специальных жилетах. Штраф за нарушение данного правила составляет 500 рублей. Но на практике, конечно, нарушителя оштрафовать не так просто. А добровольно наносить на одежду светоотражающие элементы (фликеры или нашивки) никто не хочет.
Читайте по теме
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
14.02.2018, 09:14
«Глас народа»: так, стоит ли поднимать на ночь «дворники»?
13.02.2018, 11:54
Как в 2017 году в России продавались грузовики?
13.02.2018, 00:03
Санитарным «Богданам» требуется скорая помощь
12.02.2018, 10:09
Новичкам за рулем – временные права и запреты
12.02.2018, 09:25
Bridgestone открыл для СМИ двери ульяновского завода
12.02.2018, 00:01
Читайте по теме
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
14.02.2018, 09:14
«Глас народа»: так, стоит ли поднимать на ночь «дворники»?
13.02.2018, 11:54
Как в 2017 году в России продавались грузовики?
13.02.2018, 00:03
Санитарным «Богданам» требуется скорая помощь
12.02.2018, 10:09
Новичкам за рулем – временные права и запреты
12.02.2018, 09:25
Bridgestone открыл для СМИ двери ульяновского завода
12.02.2018, 00:01
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Статья от Петросянов из камеди-клаб - у них автоваз одна из любимых тем. Их "продвинутая" аудитория на старых японцах и кредитных "иномарках" отечественной сборки любит такие шутеечки.
Добрый день. Заинтересовала тематика штрафов за не пристегнутый ремень. Скажите, могу ли я ездить не пристегнутым в условиях населенного пункта? Облагается ли такое штрафом?
В Тойота Невский есть специалист по штатному мультимедиа- Павел. Изначально я связался по телефону 44-999-33 (доб 338) , а потом приехал. Мне было не подключить телефон к Камри. Павел проконсультировал и помог разобраться. Так что обращайтесь, рекомендую данного специалиста.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное