«Путин водит машину и любит это делать»: но на светофоре в Москве его вряд ли встретишь

Песков подтвердил: Путин действительно садится за руль

Путин действительно сам садится за руль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам: глава государства любит водить машину и иногда передвигается как обычный человек.

Путин действительно сам садится за руль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам: глава государства любит водить машину и иногда передвигается как обычный человек.

Президент России Владимир Путин не только управляет страной, но и время от времени сам садится за руль автомобиля — без кортежа, без мигалок и без привычного сопровождения. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он водит машину и любит это делать», — подтвердил представитель Кремля, добавив со смехом, что увидеть президента на светофоре в Москве всё же маловероятно, пишет Мойка78.

Информация о том, что Путин периодически передвигается по Москве «по-тихому», без спецсигналов и охраны, появилась несколько дней ранее. 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент лично поделился этой деталью своей непубличной жизни. По его словам, такие самостоятельные поездки позволяют ему лично оценить дорожную обстановку и «почувствовать пульс города», не отрываясь от реальности.

Во время одного из таких выездов глава государства обратил внимание на острый и всё более актуальный вопрос — поведение курьеров служб доставки на дорогах и тротуарах. Путин отметил, что многие из них грубо игнорируют правила дорожного движения, разгоняясь до 30–40 км/ч по пешеходным зонам на тяжёлых электросамокатах и велосипедах с металлическими рамами. «Это не просто нарушение — это реальная угроза для жизни людей», — подчеркнул он, призвав обратить на проблему внимание профильных ведомств.

Заявление президента вызвало широкий общественный резонанс. Многие водители и пешеходы давно жалуются на неадекватное поведение некоторых курьеров, которые, стремясь уложиться в сроки, игнорируют не только ПДД, но и элементарные нормы безопасности. Теперь, когда тема поднята на самом высоком уровне, можно ожидать усиления контроля за деятельностью служб доставки и, возможно, ужесточения регулирования в этой сфере.

Сам факт, что Путин лично садится за руль, не новость. Российский президент, известный своим отношением к технике и вождению, неоднократно демонстрировал умение управлять автомобилем. У него за плечами более 50 лет водительского стажа, за которые он успел поуправлять разными автомобилями. Его первой машиной был «Запорожец», позже Владимир Путин пересел на «Жигули», а затем — на «Волгу». В последние годы президент неоднократно проявлял интерес к новым моделям российского автопрома. Именно Путин за рулем КамАЗа возглавлял колонну грузовиков на церемонии открытия Крымского моста. Глава государства часто самостоятельно за рулём передвигается по территории своих резиденций — в Ново-Огарёве и Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. В такие моменты его пассажирами становились лидеры Беларуси, Казахстана и Узбекистана во время их визитов в Россию.